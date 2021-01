CTP: Este terorism de stat. Deosebirea între Hitler 1933-34 și Trump 2021 este că Trump nu are sprijinul Armatei și al elitelor

Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 momentul în care Joe Biden ar trebui să fie validat ca președinte al Statelor Unite, însă sute de susțintători ai lui Trump au intrat în Capitoliu si aproape că răstoarnă democrația în cea mai mare putere mondială. „Vrea să transforme America în Reich-ul pentru o mie de ani”, spune gazetarul.

Cristian Tudor Popescu: Am spus-o și am repetat-o până m-a durut capul, acest individ, Trump, este capabil de orice, va recurge la orice mijloace pentru a își păstra puterea, și asta se întâmplă acum. Văzând imaginile, am senzația unui serial prost.

Acesta este terorism la nivel de stat, condus și lansat, inițiat, acum câteva ore în discursul acela la miting, de către președintele SUA, care le-a cerut suporterilor săi să vină și să intervină. Ce vedem, este cea mai gravă lovitură la adresa statului american, la adresa ideii de America, de la războiul civil încoace. Pentru că vine din interiorul Americii, nu din exteriorul ei.

(...)

Ce vor acești oameni? Să presupunem că ar izbândi în demersul lor. Ce înseamnă izbânda lor, a acelor inși care au ocupat acum Capitoliul? Înseamnă instaurarea dictaturii în America. Înseamnă transformarea Americii într-o Coree de Nord, cu Donald Trump și familia lui, dictatori ereditari. El pe viață, și urmașii lui. Ce altceva să vrei în momentul în care vii și răstorni prin forță rezultatul alegerilor democratice, certificate de toate instituțiile statului american?

Acești oameni vor să răstoarne pur și simplu statul american democratic și să îl înlocuiască cu o dictatură ca în Coreea de Nord, ca în unele țări africane. Nici măcar Vladimir Putin, sau Xi Jinping, care sunt dictatori pe viață în țările lor, în Rusia și în China, nu au fost puși în pozițiile respective prin lovitură de stat. Prin năvălirea de teroriști în sediile parlamentelor din Rusia și din China. Nu! Totuși, au fost puși prin niște proceduri, care nu au legătură cu libertatea de voință a alegătorilor, dar măcar prin niște proceduri, prin niște instituții.

În acest moment, Statele Unite se situează sub Rusia și sub China. Se duc spre Coreea de Nord, prin ce vedem acolo.

Donald Trump a reușit să mintă 70 de milioane de oameni în Statele Unite. Are suport popular, dar spre deosebire de Hitler, nu are sprijinul Armatei și al elitelor. Îi mai lipseștre zvastica pe frunte, dar nu are suportul suficient, cu excepția câtorva senatori republicani. Atenție! Câtorva, e vorba de Ted Cruz și alți doi, trei. El nu are nici măcar suportul partidului Republican.

Vrea să transforme America acum în Reich-ul pentru o mie de ani.

Singurul mesaj în ceasul al doisprezecelea, din partea acestui scelerat ar fi: „Plecați imediat de acolo. Mergeți acasă. Lăsați să se desfășoare procesul democratic în statul nostru”.

