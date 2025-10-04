Cum arată moneda de 1 dolar cu Donald Trump, pe care Trezoreria SUA are în vedere să o producă: „Nu sunt știri false aici”

Pentru a comemora 250 de ani de la independența Statelor Unite, Departamentul Trezoreriei are în vedere să emită o monedă de 1 dolar cu Donald Trump. Conform designului preliminar, liderul de la Casa Albă apare cu pumnul strâns sub steagul american și cuvintele „luptă, luptă, luptă”.

Cuvintele fac referire la ceea ce a spus Donald Trump imediat după ce a supraviețuit unei tentative de asasinat, cu patru luni înainte de a câștiga al doilea mandat prezidențial, conform The Guardian.

Trezorierul SUA, Brandon Beach, a anunțat vineri, pe X, un proiect de design al monedei, spunând: „Nu sunt știri false aici. Aceste proiecte care onorează cea de-a 250-a aniversare a Americii și [Trump] sunt reale”.

Conform Politico, în 2020, la sfârșitul primului său mandat prezidențial, Trump a semnat o lege care autoriza secretarul trezoreriei să emită monede de 1 dolar în cursul anului calendaristic 2026, care să fie „emblematice” pentru aniversarea a 250 de ani de independență.

Pe una dintre fețele monedei, al cărei proiect a fost comentat vineri de Beach, este reprezentat profilul lui Trump alături de inscripțiile „Liberty”, „In God we Trust” și „1776-2026”.

Cealaltă față făce referire la atentatul asupra vieții lui Trump la un miting politic din Pennsylvania anul trecut, când, potrivit autorităților, un lunetist i-a rănit urechea dreaptă liderului american și a rănit alte două persoane înainte de a fi împușcat mortal de Serviciul Secret al SUA.

Conform unei declarații a unui purtător de cuvânt al Departamentului Trezoreriei pentru Politico, proiectul discutat în postarea lui Beach pe X nu era „designul final al monedei de 1 dolar”. Totuși, „acest proiect reflectă bine spiritul durabil al țării și democrației noastre, chiar și în fața unor obstacole imense”.

