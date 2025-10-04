Live TV

Cum arată moneda de 1 dolar cu Donald Trump, pe care Trezoreria SUA are în vedere să o producă: „Nu sunt știri false aici”

Data actualizării: Data publicării:
donald trump in biroul oval
Donald Trump. Foto: Profimedia

Pentru a comemora 250 de ani de la independența Statelor Unite, Departamentul Trezoreriei are în vedere să emită o monedă de 1 dolar cu Donald Trump. Conform designului preliminar, liderul de la Casa Albă apare cu pumnul strâns sub steagul american și cuvintele „luptă, luptă, luptă”.

Cuvintele fac referire la ceea ce a spus Donald Trump imediat după ce a supraviețuit unei tentative de asasinat, cu patru luni înainte de a câștiga al doilea mandat prezidențial, conform The Guardian.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Trezorierul SUA, Brandon Beach, a anunțat vineri, pe X, un proiect de design al monedei, spunând: „Nu sunt știri false aici. Aceste proiecte care onorează cea de-a 250-a aniversare a Americii și [Trump] sunt reale”.

Conform Politico, în 2020, la sfârșitul primului său mandat prezidențial, Trump a semnat o lege care autoriza secretarul trezoreriei să emită monede de 1 dolar în cursul anului calendaristic 2026, care să fie „emblematice” pentru aniversarea a 250 de ani de independență.

Pe una dintre fețele monedei, al cărei proiect a fost comentat vineri de Beach, este reprezentat profilul lui Trump alături de inscripțiile „Liberty”, „In God we Trust” și „1776-2026”.

Cealaltă față făce referire la atentatul asupra vieții lui Trump la un miting politic din Pennsylvania anul trecut, când, potrivit autorităților, un lunetist i-a rănit urechea dreaptă liderului american și a rănit alte două persoane înainte de a fi împușcat mortal de Serviciul Secret al SUA.

Conform unei declarații a unui purtător de cuvânt al Departamentului Trezoreriei pentru Politico, proiectul discutat în postarea lui Beach pe X nu era „designul final al monedei de 1 dolar”. Totuși, „acest proiect reflectă bine spiritul durabil al țării și democrației noastre, chiar și în fața unor obstacole imense”.

Citește și:

Un raport al Senatului SUA arată că tentativa de asasinare a lui Donald Trump din 2024 a avut loc după mai multe „greșeli în cascadă”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jandarmi pe strada
1
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor...
Vladimir Putin, la forumul internațional World Atomic Week 2025
2
Rusia pune la cale un plan de tip „dinte pentru dinte” dacă UE împrumută Ucraina din...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
3
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
george simion
4
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele...
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
5
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația...
Cum arată și unde trăiește Cristi Daminuță, la doi ani de când s-a retras din fotbal: "E grav ce se întâmplă!"
Digi Sport
Cum arată și unde trăiește Cristi Daminuță, la doi ani de când s-a retras din fotbal: "E grav ce se întâmplă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
donald trump da noroc cu nicusor dan
Cristian Diaconescu: Lucrăm pentru o întâlnire Donald Trump – Nicușor...
Imagine aeriană din Praga
„Scenariul românesc” în Cehia. Cum încearcă Putin să pună mâna pe...
imagini din Chongqing, China
Cum arată „orașul magic 8D” al Chinei, unde metroul îți trece prin...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
Meteorologii anunță schimbări ale vremii de la o zi la alta. Zonele...
Ultimele știri
Aeroportul din Munchen a fost închis a doua oară după apariția unor drone suspecte
Operațiune de salvare periculoasă pe munte. Patru turiști din Plonia au fost salvați de jandarmi după o operațiune de cinci ore
Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință cu arma nucleară: „Începutul unui război amplu”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
imigranti-sua
Suma pe care administrația Trump vrea să o ofere copiilor imigranți pentru a pleca din SUA: „O formă de constrângere a minorilor”
palestinieni-gaza
Val de reacții internaționale după ce Hamas a fost de acord să elibereze toți ostaticii israelieni: „Cea mai bună șansă pentru pace”
Președintele SUA, Donald Trump
Nouă încercare eșuată de a debloca activitatea guvernului SUA. Trump ameninţă cu noi tăieri de locuri de muncă la nivel federal
xi Jinping și Donald Trump
O schimbare majoră a politicii SUA: Cum ar putea Xi Jinping să îl convingă pe Donald Trump să se opună independenței Taiwanului
luptatori hamas pe strada
Hamas a acceptat să elibereze toți ostaticii israelieni, după ce Donald Trump a amenințat cu „dezlănțuirea iadului”
Partenerii noștri
Pe Roz
"Suntem foarte stricți cu asta". Prințul și prințesa de Wales nu sunt dispuși să negocieze cu copiii lor...
Cancan
Doliu în televiziune! Prezentatoare TV în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în casă
Fanatik.ro
Simona Halep, surpriză uriașă! Sportiva a primit un buchet generos de trandafiri și a postat un mesaj...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Cine este românul care l-a ajutat pe Cristiano Ronaldo să-și cumpere prima mașină. ”Datorită mie și-a luat un...
Adevărul
Cum poate fi blocată aderarea Moldovei la UE. Lecția Austria-România se repetă
Playtech
Ce faci dacă testamentul nu te include? Cum poți contesta un testament și ce șanse ai să câștigi
Digi FM
Monica Gabor, imagine rară alături de fiica Irina și de sora ei, Ramona. Fanii au reacționat imediat: „De...
Digi Sport
Câți bani cere Ioana, soția lui Gabi Tamaș, pentru o ședință de pilates
Pro FM
Ce spune Theo Rose despre cei care nu au crezut în relația ei cu Anghel Damian: „Nimănui nu-i pasă cu...
Film Now
Sarah Jessica Parker vorbește într-un interviu rar despre finalul „And Just Like That…”: Uneori este cel mai...
Adevarul
Arsenalul nuclear al SUA este învechit și modest în raport cu cel al Rusiei și Chinei, avertizează un raport...
Newsweek
Bolojan spune câți bani pierd pensionarii la pensie anul viitor. Nu vor fi creșteri nici în 2027
Digi FM
A murit Remo Girone, cunoscut pentru rolul Tano Cariddi din „Caracatiţa”. Actorul avea 76 de ani
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Un duo mamă-fiică rar văzut în public. Robin Wright și Dylan Penn, de mână la un eveniment de modă în Paris
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...