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De ce 11 septembrie nu este declarată sărbătoare federală în SUA

Data publicării:
Comemorare 11 septembrie
Foto: profimedia
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Din articol
Ce este o sărbătoare federală? Când a adăugat Congresul ultima dată o nouă sărbătoare federală? Ce este o zi de comemorare? De ce nu au avut succes încercările de a transforma 11 septembrie într-o sărbătoare federală?

În fiecare an, americanii din toată ţara comemorează atacurile teroriste din 11 septembrie. Steagurile sunt arborate în bernă. Oamenii ţin momente de reculegere. Persoanele dragi citesc cu voce tare numele miilor de victime. Cu toate acestea, ziua nu este declarată sărbătoare naţională. De-a lungul anilor, membrii Congresului au depus mai multe proiecte de lege în încercarea de a transforma această zi într-o sărbătoare federală, dar niciunul nu a avut succes, relatează PBS.

Ce este o sărbătoare federală?

Chiar dacă oamenii se referă în mod colocvial la 4 iulie sau la Ziua Memorială ca fiind sărbători naţionale, acestea sunt, din punct de vedere tehnic, sărbători federale, ceea ce înseamnă că se aplică doar angajaţilor federali şi Districtului Columbia.

Fiecare stat îşi poate stabili individual propriile sărbători, care pot coincide sau diferi de sărbătorile federale. De exemplu, California are Ziua Muncitorilor Agricoli pe 31 martie, dar guvernul federal nu o recunoaşte.

În SUA există 12 sărbători federale permanente, printre care Ziua Învestirii (care are loc o dată la patru ani, după alegerile prezidenţiale), Ziua Muncii şi Ziua Recunoştinţei. Acestea au fost stabilite în acelaşi mod în care sunt adoptate şi alte legi.

„În mai multe cazuri, Congresul a instituit sărbători federale după ce un număr considerabil de state au instituit sărbători la nivel statal. În alte cazuri, Congresul a preluat iniţiativa”, se arată într-un raport al Serviciului de Cercetare al Congresului.

Fiecare sărbătoare a fost concepută pentru a sublinia un aspect particular al patrimoniului american sau pentru a celebra un eveniment din istoria Americii, adaugă raportul.

„Este un prag foarte ridicat pentru ca o sărbătoare să fie inclusă în calendarul federal, în ceea ce priveşte obţinerea unei zile libere”, a declarat Matthew Dennis, profesor emerit de istorie şi studii de mediu la Universitatea din Oregon. El a menţionat costul plăţii angajaţilor federali şi perturbarea activităţii întreprinderilor ca fiind obstacole majore.

Când a adăugat Congresul ultima dată o nouă sărbătoare federală?

Ultima sărbătoare federală, Juneteenth, a fost adăugată în 2021 sub administraţia preşedintelui Joe Biden. Sărbătorită pe 19 iunie, această zi marchează momentul în care ultimii sclavi din SUA au aflat că au fost eliberaţi. În acea zi din 1865, soldaţii Uniunii au sosit în Galveston, Texas, şi le-au anunţat sclavilor de culoare că sunt liberi.

Pentru a transforma această zi într-o sărbătoare federală, s-au depus eforturi timp de zeci de ani. Protestele la nivel naţional împotriva rasismului şi violenţei poliţieneşti, izbucnite în urma uciderii lui George Floyd în 2020, au servit drept catalizator pentru legea care a instituit această sărbătoare.

Juneteenth a fost prima sărbătoare federală adăugată din 1983, când Congresul şi preşedintele Ronald Reagan au desemnat Ziua lui Martin Luther King Jr. pentru a comemora ziua de naştere a liderului mişcării pentru drepturile civile.

Ce este o zi de comemorare?

Chiar dacă 11 septembrie nu este o sărbătoare federală, este o zi de comemorare.

Congresul a adoptat o rezoluţie în 2001, prin care a desemnat data de 11 septembrie drept „Ziua Patriotului”.

Rezoluţia solicită preşedintelui să emită anual, pe 11 septembrie, o proclamaţie prin care să dispună arborarea steagurilor SUA în bernă, să invite la un moment de reculegere în memoria victimelor şi să ceară guvernelor statale şi locale, precum şi publicului, să comemoreze această zi „prin programe şi activităţi adecvate”.

Dennis spune că rapiditatea cu care 11 septembrie a fost declarată ca zi de comemorare ar putea explica de ce nu s-au depus eforturi mai mari pentru a o transforma într-o sărbătoare federală.

Spre deosebire de sărbătorile federale, angajaţii federali nu beneficiază de o zi liberă cu ocazia zilelor de comemorare.

Congresul a adoptat o lege în 2009 prin care Ziua Patriotului a devenit „Ziua Naţională a Serviciului şi Comemorării”. Această desemnare permite, printre altele, guvernului federal să acorde subvenţii pentru a sprijini organizaţiile comunitare „în planificarea şi desfăşurarea unor activităţi adecvate de voluntariat, caritate şi comemorare” cu ocazia acestei zile.

Unele municipalităţi acordă angajaţilor administraţiei locale o zi liberă. Începând din 2023, comitatul Monmouth din New Jersey – unde locuiau aproape 150 de persoane care au murit în acea zi – a declarat data de 11 septembrie zi liberă, deşi aceasta nu este o sărbătoare de stat sau federală.

De ce nu au avut succes încercările de a transforma 11 septembrie într-o sărbătoare federală?

De-a lungul anilor, au existat mai multe propuneri, uneori bipartizane, în Camera Reprezentanţilor şi în Senat, pentru a transforma data de 11 septembrie într-o sărbătoare federală, dar niciuna nu a ajuns la vot. De multe ori, membrii care au introdus proiectele de lege reprezentau statele New York şi Pennsylvania, două state afectate direct de atacuri.

Membrii Congresului care au insistat ca data de 11 septembrie să devină o sărbătoare federală spun că aceasta ar menţine vie memoria acelei zile.

„Legea Zilei Patriotului reprezintă o reafirmare a caracterului nostru naţional, asigurându-se că eroismul, sacrificiul şi unitatea acelei zile nu se vor pierde niciodată în negura timpului”, a declarat deputatul Brian Fitzpatrick, republican din Pennsylvania, într-o declaraţie din 2025. „La fel cum Ziua Memorială îi onorează pe cei care şi-au dat viaţa în serviciul ţării şi Ziua Independenţei marchează naşterea naţiunii noastre, 11 septembrie merită aceeaşi recunoaştere naţională”, a pledat el.

Dennis spune că, deşi ziua merită să fie comemorată, este „foarte puţin probabil” ca aceasta să devină o sărbătoare federală.

Deşi proiectele de lege prezentate de-a lungul anilor menţionează curajul şi eroismul echipelor de intervenţie rapidă, el a scris într-o postare pe Substack săptămâna trecută că această comemorare este deosebită, deoarece majoritatea sărbătorilor „celebrează patriotismul în moduri inerente şi evidente, fără a fi nevoie să-şi afirme intenţia patriotică”.

În mare parte, a adăugat el, victimele evenimentelor din 11 septembrie „pur şi simplu s-au dus la muncă, şi-au trăit vieţile şi s-au trezit cuprinse de o catastrofă oribilă, un act terorist de proporţii. Ele nu au murit pentru ţara lor; au pierit fără niciun sens”.

Dennis a mai scris că războaiele din Afganistan şi Irak care au urmat după 11 septembrie oferă „puţine motive de sărbătoare”.

Comemorarea atacului de la Pearl Harbor, marcată anual pe 7 decembrie, este, de asemenea, percepută ca o zi de reculegere, mai degrabă decât ca o sărbătoare federală.

La fel ca în cazul zilei de 11 septembrie, dezbaterea privind modul de comemorare a Zilei Pearl Harbor s-a axat şi pe întrebarea dacă o tragedie ar trebui să fie comemorată ca o sărbătoare, care „au, în mod tradiţional, ocazii de sărbătorire”, a spus David Schultz, profesor de ştiinţe politice la Universitatea Hamline.

Ar putea exista îngrijorări că, dacă 11 septembrie ar fi transformată într-o sărbătoare federală, „ar deveni pur şi simplu încă o zi în care oamenii îşi iau liber şi nu se gândesc la ceea ce înseamnă cu adevărat, iar semnificaţia sa se pierde oarecum în mulţimea celorlalte sărbători pe care le avem”, a explicat el.

Există, de asemenea, un cost economic asociat sărbătorilor federale, a adăugat Schultz.

Fundaţia Uniunii Naţionale a Contribuabililor a estimat că transformarea zilei de 19 iunie într-o sărbătoare federală ar costa contribuabilii 918 milioane de dolari. Această sumă include 858 de milioane de dolari reprezentând salariul de bază al angajaţilor federali şi 60 de milioane de dolari reprezentând prime de plată pentru lucrătorii esenţiali.

Preşedintele Donald Trump s-a opus numărului sporit de sărbători federale, invocând costurile. „Sunt prea multe zile libere în America. Costă ţara noastră MILIARDE DE DOLARI să ţină toate aceste afaceri închise”, a spus el într-o postare de pe Truth Social de anul trecut. „Nici lucrătorii nu vor asta! În curând vom ajunge să avem o sărbătoare pentru fiecare zi lucrătoare din an”, a menţionat Trump ironic.

Editor : S.S.

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