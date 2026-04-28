De la haosul din sală, la cel de pe Internet. Ce teorii ale conspirației au apărut în urma incidentului de la dineul corespondenților

Incidentul de la cina corespondenților de la Casa Albă a stârnit teorii conspiraționiste atât în rândul stângii, cât și al dreptei, potrivit cărora incidentul ar fi fost înscenat pentru a atrage sprijin pentru Trump și echipa sa.

La aproximativ șase ore după ce un trăgător a luat cu asalt cina corespondenților de la Casa Albă, deputata Jasmine Crockett (D-Texas) a sugerat o ipoteză alternativă: totul a fost o farsă, scrie The Washington Post.

„A mai existat vreodată un președinte care să fi avut atâtea «tentative» de asasinat la adresa sa?” a scris Crockett pe Threads duminică la ora 2:51 a.m. „Poate că este vorba de legi laxe privind armele, poate că este vorba de lipsa finanțării pentru sănătatea mintală, sau poate că este o farsă… cine știe…”

Forțele de ordine încă investighează atacul, dar nu a apărut nicio dovadă că administrația Trump ar fi înscenat împușcăturile. Cu toate acestea, teoria conspirației se răspândește rapid online, transformându-se într-o narațiune larg răspândită conform căreia președintele Donald Trump și asociații săi ar fi planificat evenimentul pentru a mobiliza sprijinul pentru președinte, partidul său — și sala de bal planificată a Casei Albe, un spațiu de evenimente despre care el a susținut că ar putea preveni atacuri viitoare.

O teorie populară

O teorie populară susține că Trump a înscenat evenimentul pentru a genera sprijin public pe fondul scăderii popularității și al previziunilor privind pierderile republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului. Unii spun că intenția este de a atrage sprijin pentru proiectul său privind sala de bal, care a fost criticat pentru că a ocolit aprobarea Congresului.

Politica americană este plină de teorii ale conspirației de tip „steag fals” — ideea că un eveniment de actualitate a fost orchestrat cu grijă pentru a servi unui scop politic. Dar graba de a judeca după împușcăturile de sâmbătă a fost marcantă și puternică. Teoria a traversat spectrul politic, de la dreapta pro-Trump până la criticii fervenți ai președintelui, precum Crockett. Experții în dezinformare spun că teoriile subliniază popularitatea în scădere a lui Trump în cercurile MAGA — precum și ostilitatea stângii față de el și dorința naturală a oamenilor de a da un sens crizelor atunci când sunt disponibile puține informații fiabile.

Aproximativ o cincime dintre influencerii și politicienii de stânga și liberali care au postat despre împușcături au folosit un limbaj conspirativ, potrivit unei analize a Post privind postările de pe rețelele sociale și podcasturile.

Unii spectatori au interpretat un clip în care o corespondentă a Fox News la Casa Albă a fost întreruptă în direct ca dovadă a încercării rețelei de a o împiedica să dezvăluie că incidentul a fost înscenat. (Corespondenta, Aishah Hasnie, a corectat narațiunea într-o postare pe X. „Apelurile noastre se întrerupeau, deoarece în sala aceea de bal aproape că nu există semnal”, a menționat ea.)

Casa Albă și Crockett nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.

Explicații

Este logic să construim o narațiune în încercarea de a înțelege lucrurile ciudate, a spus Whitney Phillips, profesor la Universitatea din Oregon care cercetează politica informației. Totuși, într-un mediu informațional fragmentat, efortul riscă să creeze o imagine incoerentă.

„Interpretarea colectivă este unul dintre primele lucruri care se întâmplă atunci când există un fel de criză sau eveniment în care răspunsurile nu sunt clare sau în care există orice fel de ambiguitate. Și în zilele noastre, există întotdeauna ambiguitate”, a spus Phillips.

Aceste teorii ale conspirației sunt în creștere pe măsură ce susținătorii MAGA revin la teorii false similare, conform cărora Trump și-ar fi înscenat propria tentativă de asasinat din 2024 în Butler, Pennsylvania. Deși teoriile fac parte dintr-o divizare de luni de zile în peisajul media MAGA, luate împreună, aceste forțe înseamnă că „există mai mult o structură de stimulare și permisiune pentru acest gen de afirmații”, a spus Phillips.

Unii, precum fosta influenceriță MAGA Ashley St. Clair, au indicat alte momente din perioada de după împușcături pentru a sugera un alt tip de coordonare. După ce zeci de influenceri conservatori și susținători ai lui Trump au publicat postări similare pe X, spunând că incidentul a arătat necesitatea unei noi săli de bal la Casa Albă, așa cum a solicitat Trump, St. Clair a susținut că mulți dintre ei probabil au împărtășit acest punct de discuție în grupuri private, pentru a-i spori atractivitatea. „Totul în MAGA este fals, înscenat și coordonat”, a spus ea într-un videoclip TikTok.

„Dacă MAGA nu agreează faptul că oamenii creează teorii ale conspirației, din cauza lipsei totale de transparență, de la sălile de bal până la dosarele Epstein, poate ar trebui să facă o introspecție cu privire la mediul pe care l-au creat”, a spus St. Clair ca răspuns la o solicitare de comentariu.

Ce s-a întâmplat

Cina de gală s-a transformat în haos la scurt timp după ora 20:30, sâmbătă, când un bărbat a trecut în viteză de un punct de control de securitate la Washington Hilton, într-o aparentă încercare de a ajunge în sala de bal, unde era în desfășurare cina corespondenților de la Casa Albă — prima dată când Trump participa în calitate de președinte.

Deși haosul din sala de bal a fost de scurtă durată — agitația s-a încheiat în câteva minute — haosul de pe internet a persistat.

O problemă a narațiunilor conspiraționiste din primele zile după un eveniment de știri este puterea lor de rezistență, a spus Joan Donovan, profesoară la Universitatea din Boston care cercetează manipularea mass-media. „Ceea ce știm despre conspirații este că sunt incredibil de persistente, că țin oamenii în priză și îi fac să revină”, a spus ea. „Oamenii cad în aceste capcane tot timpul.”

Totuși, teoriile conspirației sunt întărite și atunci când ating un punct sensibil: Trump își dorește cu adevărat să-și construiască sala de bal și a prezentat împușcăturile ca dovadă a necesității acesteia.

„Avem nevoie de sala de bal”, a spus Trump la o conferință de presă de la Casa Albă, sâmbătă, după împușcături. Aproximativ 10 ore mai târziu, el a mers și mai departe într-o postare pe Truth Social, spunând că împușcăturile „nu s-ar fi întâmplat niciodată dacă sala de bal de nivel militar strict secret, aflată în prezent în construcție la Casa Albă, ar fi existat.”

Vorbind despre sala de bal atât de repede după incident, Trump a creat probabil un sentiment incomod de disonanță cognitivă pentru unii oameni, potrivit lui Phillips, pe care aceștia l-au rezolvat apoi trăgând concluzii pripite. „E ca un Mad Libs conspirativ”, a spus ea.

Declarațiile lui Trump par să fi alimentat flăcările. „E absolut nebunesc că există o șansă mai mare de zero ca administrația Trump să însceneze un atac armat pentru a crea sprijin public pentru o sală de bal”, a scris jurnalistul independent James Li ca răspuns la postarea lui Trump pe Truth Social.

„Sentimentul public este un produs secundar al putreziciunii guvernamentale de lungă durată”, a spus Li ca răspuns la o solicitare de comentariu. „Apoi, există răspunsul lui Trump — justificarea unei noi săli de bal și extinderea supravegherii asupra americanilor, ceea ce nu face decât să întărească ideea că incidentul a fost înscenat.”

După tentativa de asasinat a lui Butler, facțiuni de liberali și critici ai lui Trump au emis teoria că atacul fusese înscenat pentru a genera sprijin și simpatie pentru Trump în timpul campaniei sale prezidențiale. Săptămâna trecută, un număr tot mai mare de susținători ai mișcării MAGA au început să posteze despre același lucru, ceea ce, în opinia lui Phillips, evidențiază modul în care Trump își pierde controlul asupra bazei sale de susținători.

„Există un public pentru conținutul anti-Trump în cadrul unor rețele care, altfel, ar fi fost destul de fidele mișcării MAGA”, a spus Phillips. „Acum, anti-trumpismul devine din ce în ce mai mult o oportunitate de branding pentru acești influențatori de dreapta.”

Editor : Sebastian Eduard