„M-am uitat în ochii lui Donald Trump”: Mentalistul Oz Pearlman descrie panica de la cina corespondenților după focurile de armă

Data publicării:
oz pearlman
Mentalistul Oz Pearlman susține un moment de divertisment la masa unde se află Donald Trump, în timpul cinei corespondenților. Captură video X

Oz Pearlman, mentalistul invitat la cina organizată de Asociația Corespondenților de la Casa Albă, sâmbătă seara, la Washington, a relatat momentele de panică trăite lângă Donald Trump, după ce focuri de armă au fost trase în timpul evenimentului.

Oz Pearlman, un „mentalist” autodeclarat, care susține spectacole în care „ghicește” gânduri sau informații, a declarat pentru BBC că vorbea cu Trump, Prima Doamnă Melania Trump și purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, în momentul în care a avut loc atacul.

„M-am aruncat la pământ foarte repede. Apoi Serviciul Secret l-a trântit pe președintele Trump: aș spune foarte eficient, dar destul de violent”, a spus el. „Eram la aproximativ o jumătate de metru distanță, față în față, întinși pe jos, uitându-ne unul la altul, în timp ce auzeam focuri de armă și mă gândeam: «Suntem pe punctul de a muri».”

Imagini de la evenimentul anual îl arată pe Pearlman stând cu o foaie de hârtie în spatele celor trei oficiali, care erau așezați la o masă pe o scenă, în sala din hotelul Washington Hilton.

„Momentul a fost o absolută nebunie, pentru că eram chiar în mijlocul unui număr pentru prima doamnă, pentru președinte și pentru purtătoarea de cuvânt, încercam să ghicesc un nume, Karoline Leavitt urmează să aibă un copil”, a spus Pearlman.

El a explicat că încerca să ghicească câte litere are numele copilului, iar în momentul în care a rupt o bucată de hârtie și a arătat numele, a auzit focurile de armă. La acel moment, a crezut că „urma să explodeze o bombă, după felul în care [agenții Serviciului Secret] se îndreptau toți către o masă”.

„Nu părea că încearcă să găsească un trăgător. Aveam impresia că încearcă să oprească ceva să se întâmple”. Pearlman a spus că apoi „s-a aruncat foarte repede la pământ”.

„Eram orientat spre partea stângă a scenei. Și, din întâmplare, agenții l-au pus la pământ pe el [Trump] chiar lângă mine, orientat spre dreapta scenei. Iar eu m-am întors spre stânga, uitându-mă direct în ochii lui, numărând «One Mississippi, Two Mississippi» în timp ce speram să nu fie ultimele mele clipe”, a relatat el.

Pearlman a spus că, „aproximativ două secunde mai târziu”, agenții l-au scos pe Trump din sală, în timp ce el și alte două persoane din apropiere au reușit în cele din urmă să „se târască” spre siguranță.

Într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes” de la CBS, duminică, Trump a declarat că „nu a fost îngrijorat” în timpul incidentului. „Înțeleg viața. Trăim într-o lume nebună”, a spus el.

Întrebat despre momentul în care a fost pus la pământ de agenții de securitate, președintele a povestit: „Am început să merg cu ei [echipa de securitate]. M-am întors, am început să merg, iar ei au spus: «Vă rog să vă lăsați jos. Vă rog să vă întindeți pe podea». Așa că m-am întins, iar prima doamnă s-a întins și ea.”

Un suspect a fost arestat la fața locului după ce au fost trase focurile de armă și a fost identificat de autorități drept Cole Tomas Allen. Poliția a declarat că bărbatul în vârstă de 31 de ani a schimbat focuri de armă cu agenții de securitate la etajul de deasupra sălii în care Trump se afla alături de ceilalți participanți la eveniment.

După ce a fost reținut, Allen le-ar fi spus autorităților că intenționa să tragă asupra unor oficiali din administrația Trump, potrivit a două surse citate de CBS, partenerul BBC în SUA.

