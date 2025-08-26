Democrații îl somează pe Donald Trump să crească presiunea asupra rușilor. „Tratează-i așa cum tratezi Washingtonul”

Jared Moskowitz, democrat din Florida, l-a îndemnat pe președintele SUA, Donald Trump, să-și înăsprească poziția față de Rusia, așa cum a făcut liderul american în alte cazuri.

„Poate că ar trebui să îi tratați așa cum tratați Washingtonul, D.C., sau cum ați tratat Groenlanda când ați preluat funcția, sau cum ați tratat Canada când ați preluat funcția”, a declarat Moskowitz într-un interviu.

Liderul american a criticat poliția și criminalitatea din Washington, D.C. Trump a mobilizat Garda Națională a SUA în oraș și a preluat controlul asupra Departamentului de Poliție al Metroului din D.C.

Trump a intensificat eforturile de a negocia un acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, dar a evitat în mare măsură criticile la adresa Moscovei, în ciuda atacurilor continue asupra orașelor ucrainene.

Democratul din Florida l-a criticat pe Trump pentru că nu a fost dur cu președintele rus Vladimir Putin, subliniind că liderul american are „instrumentele” necesare pentru a face acest lucru.

„Unde este președintele Trump cu rușii? Pare că este mai dur în alte privințe. Și este mai dur cu Chicago decât cu Putin. Așa că poate ar trebui să adopte aceeași atitudine”, a spus Moskowitz.

Editor : Sebastian Eduard