Live TV

Democrații îl somează pe Donald Trump să crească presiunea asupra rușilor. „Tratează-i așa cum tratezi Washingtonul”

Data publicării:
Jared Moskowitz
Democratul de Florida Jared Moskowitz îl atacă pe Donald Trump. Foto: Profimedia

Jared Moskowitz, democrat din Florida, l-a îndemnat pe președintele SUA, Donald Trump, să-și înăsprească poziția față de Rusia, așa cum a făcut liderul american în alte cazuri.

„Poate că ar trebui să îi tratați așa cum tratați Washingtonul, D.C., sau cum ați tratat Groenlanda când ați preluat funcția, sau cum ați tratat Canada când ați preluat funcția”, a declarat Moskowitz într-un interviu.

Liderul american a criticat poliția și criminalitatea din Washington, D.C. Trump a mobilizat Garda Națională a SUA în oraș și a preluat controlul asupra Departamentului de Poliție al Metroului din D.C.

Trump a intensificat eforturile de a negocia un acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, dar a evitat în mare măsură criticile la adresa Moscovei, în ciuda atacurilor continue asupra orașelor ucrainene.

Democratul din Florida l-a criticat pe Trump pentru că nu a fost dur cu președintele rus Vladimir Putin, subliniind că liderul american are „instrumentele” necesare pentru a face acest lucru.

„Unde este președintele Trump cu rușii? Pare că este mai dur în alte privințe. Și este mai dur cu Chicago decât cu Putin. Așa că poate ar trebui să adopte aceeași atitudine”, a spus Moskowitz.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
isu salvamont arges munte
1
Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului de mașină din Munții Iezer-Păpușa, în...
salvamont muntii fagaras
2
Accident mortal în Munții Iezer-Păpușa: Culegători de fructe au fost alertați de strigăte...
grosan
3
Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news medical”: „Totul a...
Primar
4
Fostul primar din Herson, eliberat de ruși din captivitate. De ce el nu s-a regăsit până...
Wonsan Kalma
5
„Resortul fantomă” din Coreea de Nord, văzut prin ochii unei turiste din Rusia. „Eram...
Lumea tenisului râde de noul look al lui Carlos Alcaraz: "E oribil! Groaznic!"
Digi Sport
Lumea tenisului râde de noul look al lui Carlos Alcaraz: "E oribil! Groaznic!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Donald Trump promite sprijin pentru securitatea Ucrainei. Explicația...
mihai chirica
Mihai Chirica, acuzat de abuz în serviciu în dosarul pensionarilor de...
Drona militară a SUA.
Planul Marinei SUA de a construi o flotă de drone care să-i țină...
pensie
Cea mai mare pensie din România a scăzut cu aproape 2.000 de euro...
Ultimele știri
Incendiu devastator în Insulele Marshall. Clădirea Parlamentului a fost mistuită de flăcări
Donald Trump afirmă că a discutat cu Vladimir Putin despre dezarmarea nucleară a Rusiei. „Este un joc foarte important”
Industria de apărare din Coreea de Sud înregistrează profituri record. „Fabricile de tancuri din Germania nu pot ține pasul”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Interior mașină Honda
Peste 1,4 milioane de vehicule Honda sunt investigate în SUA. Ce probleme sunt cercetate și la care modele
Trump Fires Fed Governor Lisa Cook
Donald Trump a dispus demiterea guvernatoarei Rezervei Federale, Lisa Cook
razboi
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și prima țară pe care Putin vrea s-o invadeze
d trump inconjurat de oameni in biroul oval
Trump crede că mulţi americani ar dori un dictator. „Nu sunt dictator. Sunt un om cu mult bun simţ şi inteligent”
militari in washington
Noi măsuri pentru întărirea securităţii la Washington anunțate de președintele Donald Trump
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără a renunțat la viața din Elveția și s-a căsătorit cu un artist care-l imită pe Elvis Presley: „S-a...
Cancan
Ce pensie are Valentin Ceaușescu? Greu de crezut cu ce sumă trăiește fiul fostului dictator
Fanatik.ro
Dezastru în afaceri pentru cumnatul lui Nicușor Dan. Cum a ajuns firma lui Bogdan Grădinaru în această...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să...
Adevărul
Tăvălugul concedierilor a pornit. Ce domenii sunt afectate și ce ar trebui să facă angajații. Sfaturi de la...
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Andreea Bălan și Victor Cornea, la același restaurant cu George Clooney și Adam Sandler, în Italia: „Acest...
Digi Sport
Umilită la ultimul meci în circuit, a izbucnit în lacrimi în brațele soțului. O mare campioană se retrage din...
Pro FM
Giulia Anghelescu, declarație de iubire pentru Vlad Huidu, după 18 ani de relație: „Încă mă faci să râd și să...
Film Now
6 actori care nu se văd jucând rolul James Bond
Adevarul
Ucraina dezvăluie oficial noua versiune a rachetei Neptun cel lung, cu o rază de acțiune de 1.000 km
Newsweek
Care pensionari iau pensia mai repede în septembrie? Cine va plăti de zece ori impozit? Document
Digi FM
"Totul a apărut după expunerea la o femeie vaccinată". Afirmații controversate făcute de un medic, catalogate...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Ben Affleck, furios după ce au ieșit la iveală detalii din relația pe care a avut-o cu Gwyneth Paltrow: „Se...
UTV
Britney Spears, apariție îndrăzneață pe Instagram. Artista s-a fotografiat complet dezbrăcată