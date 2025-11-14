Departamentul de Justiţie SUA a intentat un proces împotriva guvernatorului Californiei, Gavin Newsom

Departamentul de Justiţie al SUA a intentat joi un proces împotriva guvernatorului democrat al Californiei, Gavin Newsom, pentru a contesta planul de redistribuire a circumscripţiilor electorale, care îi favorizează pe democraţi. Redistribuirea circumscripţiilor a fost aprobată prin referendum în california la începutul lunii noiembrie.

Reconfigurarea „impune circumscripţii electorale pe baza unor criterii rasiale”, încălcând astfel cel de-al 14-lea amendament al Constituţiei SUA, care garantează cetăţenilor „protecţie egală” în fața legii, conform plângerii depuse de minister.

„Planul de reconfigurare a circumscripţiilor electorale în California este o manevră flagrantă care încalcă drepturile civile şi batjocoreşte procesul democratic”, a declarat procurorul general al SUA, Pamela Bondi, într-un comunicat preluat de AFP, potrivit Agerpres.

„Rasa nu poate fi folosită (...) pentru a servi intereselor politice”, a adăugat unul dintre adjuncţii săi pentru drepturi civile, Jesus Osete.

Referendum pentru reconfigurarea districtelor electorale

Alegătorii din California au aprobat cu o majoritate covârşitoare pe 4 noiembrie o redesenare a districtelor electorale, care îi favorizează pe democraţi, într-un efort de a contracara o decizie similară a republicanilor din Texas sub presiunea lui Donald Trump.

Reconfigurarea circumscripţiilor electorale în California ar urma să le permită democraţilor să obţină cinci locuri suplimentare în Camera Reprezentanţilor la alegerile de la mijloc de mandat din 2026.

Trump a făcut la fel

Pentru a-şi consolida majoritatea republicană din Camera Reprezentanţilor, Donald Trump a obţinut în august o redesenare a districtelor electorale în Texas, un stat puternic republican, pentru a trimite alţi cinci reprezentanţi republicani în Congres.

În Statele Unite, circumscripţiile electorale ar trebui în mod normal delimitate după un recensământ naţional efectuat la fiecare zece ani.

Cu toate acestea, redistribuirea circumscripţiilor electorale partizane („gerrymandering”), care implică schimbarea limitelor circumscripţiilor în funcţie de interesele partidului de guvernământ din fiecare stat, este o practică obişnuită.

Editor : B.P.