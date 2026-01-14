Doar unul din cinci americani susține eforturile lui Trump de a anexa Groenlanda, potrivit unui sondaj

Doar 17% dintre americani aprobă eforturile președintelui Donald Trump de a achiziționa Groenlanda, iar o majoritate substanțială a democraților și republicanilor se opune utilizării forței militare pentru anexarea insulei, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos. Sondajul de două zile, care s-a încheiat marți, a scos la iveală îngrijorări generalizate cu privire la amenințările lui Trump la adresa Danemarcei în legătură cu Groenlanda, teritoriu danez de secole.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, și secretarul de stat, Marco Rubio, urmează să se întâlnească miercuri, la Casa Albă, cu miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei, la o zi după ce premierul Groenlandei a declarat că țara sa ar prefera să rămână parte a Danemarcei.

Trump a afirmat că Groenlanda este vitală pentru securitatea SUA și că Washingtonul trebuie să o dețină pentru a împiedica Rusia sau China să ocupe în viitor acest teritoriu situat strategic, bogat în resurse minerale.

Oficialii de la Casa Albă au discutat diverse planuri pentru a aduce Groenlanda sub controlul SUA, inclusiv utilizarea forței militare sau acordarea de plăți forfetare groenlandezilor, ca parte a eforturilor de a-i convinge să se separe de Danemarca.

Aproximativ 47% dintre respondenții sondajului Reuters/Ipsos au dezaprobat eforturile SUA de a achiziționa Groenlanda, în timp ce 35% au declarat că nu sunt siguri.

Aspirațiile teritoriale ale lui Donald Trump

Aproximativ unul din cinci respondenți la sondaj a declarat că nu a auzit de planurile de achiziționare a Groenlandei. Efortul a ieșit în prim-plan pe măsură ce Trump și-a intensificat eforturile de a domina afacerile din emisfera vestică. La începutul acestei luni, el a promis să „conducă” Venezuela după ce a ordonat un raid militar care a capturat președintele țării.

Doar 4% dintre americani – inclusiv doar unul din zece republicani și aproape niciun democrat – au declarat că ar fi o „idee bună” ca SUA să folosească forța militară pentru a prelua Groenlanda de la Danemarca.

Aproximativ 71% au considerat că ar fi o idee proastă, inclusiv nouă din zece democrați și șase din zece republicani. Aproximativ unul din trei republicani a declarat că nu este sigur dacă ar fi o idee bună sau proastă.

Danemarca a avertizat că utilizarea forței militare ar marca sfârșitul NATO, tratatul transatlantic de apărare care a constituit un element cheie al ordinii mondiale din 1949.

Aproximativ 66% dintre respondenți, inclusiv 91% dintre democrați și 40% dintre republicani, au declarat că sunt îngrijorați că eforturile SUA de a achiziționa Groenlanda vor afecta alianța NATO și relațiile SUA cu aliații europeni.

Trump a făcut campanie promițând că va evita războiul, câștigând astfel sprijinul americanilor obosiți de decenii de conflicte militare externe, precum războaiele din Irak și Afganistan. Dorința de conflicte externe, inclusiv încercările de extindere a teritoriului SUA, a fost scăzută pe tot parcursul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

Puțin sprijin pentru intervenția militară

Aproximativ 10% dintre respondenți au fost de acord cu afirmația că SUA „ar trebui să folosească forța militară pentru a obține noi teritorii, precum Groenlanda și Canalul Panama”, procentul rămânând în mare parte neschimbat față de 9% în sondajul Reuters/Ipsos realizat în perioada 20-21 ianuarie a anului trecut, la scurt timp după revenirea lui Trump la putere.

Unii legislatori republicani și-au exprimat, de asemenea, scepticismul față de ambițiile lui Trump privind Groenlanda, în special în ceea ce privește amenințările la adresa Danemarcei, deși alții susțin legislația care i-ar da lui Trump puterea de a anexa Groenlanda.

Pe lângă Danemarca, Trump a amenințat cu măsuri și împotriva Iranului, în cazul în care autoritățile de acolo vor maltrata protestatarii din țară. Anul trecut, Trump a ordonat atacuri aeriene ale SUA în sprijinul Israelului în războiul său de scurtă durată împotriva Iranului.

Ultimul sondaj Reuters/Ipsos a arătat că 33% dintre americani aprobă modul în care Trump gestionează problema Iranului, în timp ce 43% nu sunt de acord.

Noul sondaj Reuters/Ipsos, care a fost realizat online la nivel național, a adunat răspunsurile a 1.217 adulți americani și a avut o marjă de eroare de 3 puncte procentuale.

