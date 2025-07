Melania, Donald și Vladimir: influența primei-doamne a Statelor Unite asupra relației dintre Trump și Putin

Președintele Volodimir Zelenski are un aliat improbabil la Casa Albă. Nu președintele SUA, care a semnat livrarea rachetelor de apărare aeriană Patriot săptămâna aceasta, ci soția sa, Melania, scrie The Times.

Prima-doamnă, care a crescut în fosta Iugoslavie, i-a amintit soțului ei de numărul victimelor atacurilor aeriene rusești asupra orașelor ucrainene.

Vorbind luni după-amiază în Biroul Oval, președintele Trump a declarat: „Mă duc acasă, îi spun primei-doamne: «Am vorbit cu Vladimir astăzi, am avut o conversație minunată». Și ea spune: «O, chiar? Un alt oraș tocmai a fost lovit».”

Dezvăluirea sugerează că Melania, în vârstă de 55 de ani, are o influență mult mai mare asupra gândirii politice a soțului ei decât ar crede mulți. Recent, ea a petrecut o perioadă considerabilă de timp departe de Washington DC, la Mar-a-Lago din Palm Beach și la Trump Tower din New York, aproape de fiul ei, Barron Trump, student în anul I la NYU.

În luna mai, s-a afirmat că Melania petrecuse mai puțin de 14 zile la Casa Albă de la inaugurarea soțului ei.

Interesul ei pentru războiul din Ucraina poate fi explicat prin trecutul său. Născută în spatele Cortinei de Fier în 1970, Melania și-a exprimat anterior admirația pentru Ronald Reagan, președintele care a contribuit la încheierea Războiului Rece.

Ea vorbește adesea cu fiul ei, Barron, în slovenă, iar cei doi își păstrează pașapoartele UE.

Citește și:

VIDEO Melania Trump lansează un audiobook cu memoriile sale povestite de propria voce generată de inteligența artificială

VIDEO&FOTO Melania Trump, despre activista română premiată la Washington: „Georgiana Pascu apără demnitatea celor ale căror voci nu se aud”

FOTO Portretul oficial al Melaniei Trump a fost publicat. Indiciile ascunse despre al doilea mandat ca primă-doamnă, surprinse în fotografie

Mary Jordan, autoarea cărții „The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump”, a declarat: „[Afecțiunea Melaniei pentru Ucraina] nu este deloc surprinzătoare, având în vedere că a crescut în fosta Iugoslavie, o țară care nu iubește Rusia.” Ea a adăugat: „Are mai multă experiență decât alte persoane din cabinet care încearcă să-și impună ideile.”

Potrivit lui Jordan, tatăl Melaniei, Viktor Knavs, în vârstă de 81 de ani, continuă să călătorească în Slovenia, unde a crescut Melania, ceea ce înseamnă că este ținută la curent cu politica europeană. „Țara ei natală este complet de partea Ucrainei, iar oamenii de acolo sunt îngroziți că Statele Unite nu vor mai înarma brusc Ucraina”, a spus ea.

Există, de asemenea, dovezi ale nemulțumirii anterioare a Melaniei față de război. În februarie 2022, luna în care Putin a invadat Rusia, Trump l-a descris pe președintele rus ca fiind „inteligent” și „genial”.

Totuși, Melania a spus că uciderea civililor nevinovați a fost „sfâșietoare” și „oribilă”. Într-un mesaj postat către cei două milioane de urmăritori ai săi, ea i-a îndemnat să doneze Crucii Roșii și a spus că „gândurile și rugăciunile” ei sunt „alături de poporul ucrainean”.

Înainte de a se întoarce la Casa Albă, Melania a petrecut două luni revizuind politica externă, în pregătirea pentru găzduirea unor demnitari de peste hotare în rolul său de primă-doamnă, potrivit CNN.

În ciuda legiunii de consilieri pe probleme de securitate națională și analiști de politică externă aflați la dispoziția lui Trump, se pare că soția sa ar putea fi cea mai importantă voce dintre toate.

„Trump ascultă anumiți oameni în anumite privințe”, spune Jordan. „Îi ascultă în special pe oamenii care îi sunt foarte apropiați. Și mai ales dacă numele lor de familie este Trump.”

Citește și:

Donald Trump, despre Vladimir Putin: „Sunt dezamăgit de el, dar nu am terminat-o cu el”. Ce spune despre apărarea comună a NATO

ANALIZĂ Politica lui Donald Trump față de Ucraina pare să se fi schimbat, cel puțin ca ton. De ce va fi lovit, din nou, Kievul de dezamăgire

Editor : Ș.R.