Bad Bunny a fost primul artist latino solo masculin care a susținut spectacolul din pauza Super Bowl. Președintele american Donald Trump a criticat mesajul de unitate al cântărețului, considerându-l „o jignire adusă măreției Americii”, relatează Euronews.

Spectacolul său, susținut integral în limba spaniolă, a fost o celebrare energică a diverselor stiluri muzicale – de la reggaeton și salsa la trap latin – cu participarea specială a unor artiști precum Lady Gaga, Ricky Martin și chiar cu apariții cameo ale lui Pedro Pascal, Karol G, Cardi B și Jessica Alba.

Bad Bunny, unul dintre cei mai ascultati artiști din lume, a extins semnificația expresiei „God Bless America” pentru a include toate națiunile din America.

„Dumnezeu să binecuvânteze America, fie că este vorba de Chile sau Argentina”, a spus portoricanul Bad Bunny, enumerând peste 20 de țări din America de Nord și de Sud.

El a încheiat spectacolul cu un mesaj de unitate, cu „Împreună, suntem America” scris pe o minge și un ecran uriaș pe care se putea citi: „Singurul lucru mai puternic decât ura este iubirea”.

Totuși, Donald Trump și susținătorii săi MAGA s-au revoltat luni întregi împotriva alegerii capului de afiș, calificând decizia drept „nebunească”, „neamericană” și „teribilă”. Susținătorii săi l-au criticat pe Bad Bunny pentru că este un „mare adversar al lui Trump”, un „activist anti-ICE”, iar mulți au deplâns faptul că artistul „nu are cântece în limba engleză”.

Animozitatea liderului american a crescut și mai mult după ce Bad Bunny a triumfat la premiile Grammy, artistul transmițând un mesaj de protest împotriva acțiunilor recente ale Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE): „Înainte de a-i mulțumi lui Dumnezeu, voi spune: ICE, plecați! Nu suntem sălbatici, nu suntem animale, nu suntem extratereștri. Suntem oameni și suntem americani”.

Mai mult, Trump a criticat dur prestația lui Bad Bunny, susținând că este „o jignire adusă măreției Americii” într-un lung mesaj pe Truth Social.

„Spectacolul din pauza Super Bowl este absolut groaznic, unul dintre cele mai proaste din toate timpurile! Nu are niciun sens, este o jignire adusă măreției Americii și nu reprezintă standardele noastre de succes, creativitate sau excelență”, a scris liderul de la Casa Albă.

„Nimeni nu înțelege un cuvânt din ce spune tipul ăsta, iar dansul este dezgustător, mai ales pentru copiii mici care se uită din SUA și din întreaga lume”, a mai scris el. „Acest «spectacol» este doar o «palmă peste față» pentru țara noastră, care stabilește noi standarde și recorduri în fiecare zi - inclusiv cea mai bună bursă și cele mai bune planuri de pensii 401(k) din istorie! Nu este nimic inspirator în acest spectacol dezastruos de la pauză și, fiți siguri, va primi recenzii excelente din partea mass-media care difuzează știri false, pentru că nu au habar ce se întâmplă în LUMEA REALĂ”.

La scurt timp după încheierea show-ului lui Bad Bunny, guvernatorul Californiei și oponentul lui Trump, Gavin Newsom, a postat: „America, frumoasa. MULȚUMESC, BAD BUNNY.”

