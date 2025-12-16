Donald Trump a dat BBC în judecată pentru defăimare. Motivul: editarea discursului său de la 6 ianuarie 2021 în emisiunea „Panorama”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a dat în judecată BBC pentru defăimare în legătură cu editarea discursului său din 6 ianuarie 2021 într-un documentar Panorama, anunţă BBC.

Trump a acuzat postul de televiziune de defăimare şi de încălcarea legii privind practicile comerciale, potrivit documentelor judiciare depuse în Florida. El a cerut despăgubiri în valoare de 5 miliarde de dolari (3,7 miliarde de lire sterline) pentru fiecare dintre cele două acuzaţii, notează News.ro.

BBC şi-a cerut scuze faţă de Trump în noiembrie, dar a respins cererile sale de despăgubire şi a contestat existenţa „oricărui temei pentru o acţiune în defăimare”.

Echipa juridică a lui Trump a acuzat BBC că l-a defăimat „modificând în mod intenţionat, rău intenţionat şi înşelător discursul său”. BBC nu a răspuns încă la procesul intentat. Trump a declarat luna trecută că intenţionează să dea în judecată BBC pentru documentarul difuzat în Marea Britanie înaintea alegerilor din 2024 din SUA.

„Cred că trebuie să o fac”, a declarat Trump reporterilor despre planurile sale. „Au trişat. Au schimbat cuvintele care mi-au ieşit din gură.”

În discursul său din 6 ianuarie 2021, înainte de revoltele de la Capitoliul SUA, Trump a spus mulţimii: „Vom merge la Capitoliu şi îi vom încuraja pe curajoşii noştri senatori şi congresmeni”.

Peste 50 de minute mai târziu, în discursul său, el a spus: „Şi vom lupta. Vom lupta cu înverşunare”.

În emisiunea Panorama, un clip îl arăta spunând: „Vom merge la Capitoliu... şi voi fi acolo cu voi. Şi vom lupta. Vom lupta cu înverşunare”.

BBC a recunoscut că montajul a dat „impresia greşită” că el „a făcut un apel direct la acţiuni violente”.

Editor : B.E.