Donald Trump a autorizat CIA să desfășoare operațiuni secrete în Venezuela: „Cred că simte presiunea”

donald trump
Foto: Kevin Lamarque via Reuters

Administrația Trump a autorizat CIA să desfășoare operațiuni secrete în Venezuela, potrivit unor oficiali americani, intensificând campania împotriva lui Nicolás Maduro, liderul autoritar al țării, relatează New York Times.

Informația a fost confirmată și de președintele american Donald Trump, care a declarat că a autorizat această acțiune din două motive principale, conform Reuters.

În primul rând, el a afirmat că Venezuela a eliberat un număr mare de prizonieri, inclusiv persoane din instituții de sănătate mintală, în Statele Unite, care adesea treceau granița ca urmare a ceea ce el a descris ca fiind o politică de frontieră deschisă. Trump nu a specificat ce graniță treceau aceștia.

Al doilea motiv, a spus el, este reprezentat de cantitatea mare de droguri care intră în SUA din Venezuela, mare parte din acestea fiind transportate pe mare.

„Cred că Venezuela simte presiunea...”, a adăugat Trump, dar a refuzat să răspundă când a fost întrebat dacă CIA are autoritatea de a-l executa pe Maduro. 

Aceasta autorizare este cea mai recentă măsură luată de administrația Trump în cadrul campaniei sale de intensificare a presiunii asupra Venezuelei. De câteva săptămâni, armata americană vizează navele din largul coastelor Venezuelei pe care le suspectează că transportă droguri.

Oficialii americani au declarat în mod clar, în privat, că obiectivul final este înlăturarea lui Maduro de la putere. 

Această nouă împuternicire ar da voie CIA să desfășoare operațiuni letale în Venezuela și să efectueze o serie de operațiuni în Caraibe.

Agenția ar putea să ia măsuri secrete împotriva lui Maduro sau a guvernului său, fie unilateral, fie împreună cu o operațiune militară mai mare. Nu se știe dacă CIA plănuiește vreo operațiune în Venezuela sau dacă împuternicirea autorităților este doar o măsură de urgență.

Evoluția acestei situații survine în contextul în care armata americană planifică o posibilă escaladare, elaborând opțiuni pe care președintele Trump să le ia în considerare, inclusiv lovituri militare în interiorul Venezuelei.

Amploarea consolidării militare în regiune este substanțială: în prezent, există 10.000 de soldați americani acolo, majoritatea aflați în bazele din Puerto Rico, dar și un contingent de pușcași marini pe nave de asalt amfibii. În total, Marina are opt nave de război de suprafață și un submarin în Caraibe.

Noile competențe, cunoscute în jargonul serviciilor secrete sub denumirea de „decizie prezidențială”, au fost descrise de mai mulți oficiali americani care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre acest document strict secret.

Președintele american Donald Trump a ordonat încetarea negocierilor diplomatice cu guvernul Maduro în această lună, din cauza frustrării sale față de refuzul liderului venezuelean de a accepta cererile Statelor Unite de a renunța voluntar la putere și a insistenței continue a oficialilor că nu au nicio legătură cu traficul de droguri.

CIA are de mult timp autoritatea de a colabora cu guvernele din America Latină în materie de securitate și schimb de informații. Acest lucru a permis agenției să colaboreze cu oficialii mexicani pentru a combate cartelurile de droguri. Însă aceste autorizații nu permit agenției să desfășoare operațiuni letale directe.

Strategia administrației Trump privind Venezuela, elaborată de secretarul de stat Marco Rubio, cu ajutorul lui John Ratcliffe, directorul CIA, are ca scop înlăturarea lui Maduro de la putere.

Ratcliffe nu a spus prea multe despre activitatea agenției sale în Venezuela. Dar a promis că, sub conducerea sa, CIA va deveni mai agresivă. În timpul audierii de confirmare, acesta a susținut că va face CIA mai puțin reticentă la riscuri și mai dispusă să desfășoare acțiuni secrete la ordinul președintelui, „mergând în locuri unde nimeni altcineva nu poate merge și făcând lucruri pe care nimeni altcineva nu le poate face”.

Statele Unite au oferit 50 de milioane de dolari pentru informații care să ducă la arestarea și condamnarea lui Maduro pentru trafic de droguri pe teritoriul SUA.

