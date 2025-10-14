Live TV

Video Nou atac al SUA asupra unei ambarcațiuni în largul Venezuelei: șase morți. „Nava trafica narcotice”, susține Donald Trump

Data publicării:
ezgif.com-video-to-gif-converter

Un atac american asupra unei ambarcaţiuni în largul coastelor Venezuelei a ucis marţi şase persoane suspectate de trafic de droguri, a anunţat preşedintele Donald Trump, aceasta fiind cea mai recentă operaţiune de acest gen din ultimele săptămâni, pe fondul consolidării forţelor militare americane în regiune, relatează Reuters.

Atacul este cel mai recent exemplu al eforturilor lui Trump de a utiliza puterea militară a SUA în moduri noi şi adesea controversate din punct de vedere legal, de la desfăşurarea trupelor americane active în Los Angeles până la efectuarea de atacuri antiteroriste împotriva suspecţilor de trafic de droguri.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a spus că atacul a fost efectuat împotriva unei organizaţii teroriste desemnate, dar nu a furnizat detalii despre grupul respectiv.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Serviciile de informaţii au confirmat că nava trafica narcotice şi este asociată cu reţele ilicite de narcoterorişti”, a spus Trump, fără a furniza dovezi.

Un videoclip de aproximativ 30 de secunde, postat de Trump, pare să arate o navă care staţionează într-un corp de apă şi care este lovită de un proiectil înainte de a exploda.

Pentagonul a dezvăluit recent Congresului că Trump a stabilit că Statele Unite sunt angajate într-un „conflict armat non-internaţional” cu cartelurile de droguri.

Unii foşti avocaţi militari spun că explicaţiile juridice oferite de administraţia Trump pentru uciderea pe mare a traficanţilor de droguri suspectaţi, în loc de a fi arestaţi, nu îndeplinesc cerinţele legii războiului.

În sudul Caraibelor are loc o amplă concentrare de forţe militare americane. Pe lângă avioanele F-35 din Puerto Rico, în regiune se află opt nave de război americane, care transportă mii de marinari şi puşcaşi marini, precum şi un submarin cu propulsie nucleară.

Administraţia Trump a furnizat puţine informaţii despre atacurile anterioare. Nu a spus nimic despre identitatea celor ucişi şi nu a dat detalii despre încărcătură.

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a afirmat în repetate rânduri că SUA vor să-l îndepărteze de la putere.

În august, Washingtonul a dublat recompensa pentru informaţii care să ducă la arestarea lui Maduro la 50 de milioane de dolari, acuzându-l de legături cu traficul de droguri şi grupurile criminale, acuzaţii pe care Maduro le neagă.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
2
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
muntii carpati
3
Munții Carpați, transformare spectaculoasă. Aproape jumătate din peisajele alpine s-au...
Screenshot 2025-10-13 232543
4
Accident în București: O femeie și copilul ei, loviți de mașină pe trecerea de pietoni...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
5
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
S-a terminat: divorțul anului în România! E hotărâtă și nu mai dă înapoi
Digi Sport
S-a terminat: divorțul anului în România! E hotărâtă și nu mai dă înapoi
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sigla sri de la intrarea in institutie
Reacții din Coaliție la intenția președintelui de a implica SRI în...
Ilie Bolojan.
Sudalma edililor pentru Ilie Bolojan, potrivit Olguței Vasilescu...
ore de lucru, zi de munca, working hours
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore...
invatatoare scrie pe tabla
Profesorii câștigă mai puțin începând cu septembrie. Ministerul...
Ultimele știri
„Cele mai crude forme de tortură”: mărturiile palestinienilor eliberați din închisorile israeliene
Donald Trump a luat din nou în vizor Spania, pe care o critică pentru bugetul destinat apărării: „Ar trebui pedepsită” cu taxe
Șeful Trezoreriei americane, Scott Bessent critică aspru guvernul de la Beijing: „Vor să tragă pe toată lumea în jos cu ei”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
donald trump-javier milei-octombrie 2025
Donald Trump, mesaj clar despre asistența financiară acordată Argentinei: „Dacă nu va câștiga, nu ne vom pierde timpul”
donald trump-octombrie 2025
Donald Trump, avertisment dur pentru Hamas: „Dacă nu se dezarmează, îi vom dezarma noi”
Maria Zaharova
Zaharova îi ține isonul lui Trump privind poza de pe coperta revistei Time: „Doar persoanele cu probleme de sănătate ar face așa ceva”
javier milei
Javier Milei face o vizită la Casa Albă pentru discuții cu Donald Trump, după ce SUA au acceptat să acorde sprijin financiar Argentinei
profimedia-1001270303
Israel și Hamas se acuză reciproc de încălcarea acordului de pace în Fâșia Gaza
Partenerii noștri
Pe Roz
John Travolta, emoție pură în ziua în care regretata lui soție ar fi împlinit 62 de ani: "Am înregistrat asta...
Cancan
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele...
Fanatik.ro
Cel mai nou cuplu din lumea tenisului. Jucătorul a confirmat relația cu o dansatoare cunoscută
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte aroganți! 10-0 cu San Marino le-a...
Adevărul
Fabricile chineze, în spatele exploziei dronelor rusești pe câmpul de luptă din Ucraina
Playtech
Când se bagă muşcatele în casă. Pregătirea lor pentru iarnă, udarea se răreşte
Digi FM
Adela Popescu, "scrisoare" de dragoste și apreciere pentru mama ei: "Nu mai știu pe nimeni ca ea. Nu m-a...
Digi Sport
Selecționerul n-a mai rezistat și i-a spus în față, la pauză: ”E ultimul tău meci la echipa națională”...
Pro FM
Paris Jackson, sinceră despre procesul prin care a scăpat de dependența de alcool și heroină: "A fost ca un...
Film Now
Marele regret al lui Al Pacino, dezvăluit după moartea lui Diane Keaton. „Ea a fost dragostea vieții lui”
Adevarul
Prima țară din UE care introduce ziua de lucru de 13 ore: muncitorii din fabrici, magazine și hoteluri vor...
Newsweek
Dubla măsură: 1.000.000 salarii cresc cu 300 lei. 4.700.000 pensii „înghețate” un an. Care e motivul
Digi FM
Noi indicii despre starea lui Michael Schumacher. Un jurnalist face dezvăluiri la aproape 12 ani de la...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Reacția lui Jennifer Lopez când un fan a îngenuncheat în fața ei. Actrița pășea pe covorul roșu la premiera...
UTV
D’Angelo, legenda muzicii neo-soul, a murit la 51 de ani. „Lăsați lumea să-i celebreze darul muzicii"