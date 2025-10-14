Un atac american asupra unei ambarcaţiuni în largul coastelor Venezuelei a ucis marţi şase persoane suspectate de trafic de droguri, a anunţat preşedintele Donald Trump, aceasta fiind cea mai recentă operaţiune de acest gen din ultimele săptămâni, pe fondul consolidării forţelor militare americane în regiune, relatează Reuters.

Atacul este cel mai recent exemplu al eforturilor lui Trump de a utiliza puterea militară a SUA în moduri noi şi adesea controversate din punct de vedere legal, de la desfăşurarea trupelor americane active în Los Angeles până la efectuarea de atacuri antiteroriste împotriva suspecţilor de trafic de droguri.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a spus că atacul a fost efectuat împotriva unei organizaţii teroriste desemnate, dar nu a furnizat detalii despre grupul respectiv.

„Serviciile de informaţii au confirmat că nava trafica narcotice şi este asociată cu reţele ilicite de narcoterorişti”, a spus Trump, fără a furniza dovezi.

Un videoclip de aproximativ 30 de secunde, postat de Trump, pare să arate o navă care staţionează într-un corp de apă şi care este lovită de un proiectil înainte de a exploda.

Pentagonul a dezvăluit recent Congresului că Trump a stabilit că Statele Unite sunt angajate într-un „conflict armat non-internaţional” cu cartelurile de droguri.

Unii foşti avocaţi militari spun că explicaţiile juridice oferite de administraţia Trump pentru uciderea pe mare a traficanţilor de droguri suspectaţi, în loc de a fi arestaţi, nu îndeplinesc cerinţele legii războiului.

În sudul Caraibelor are loc o amplă concentrare de forţe militare americane. Pe lângă avioanele F-35 din Puerto Rico, în regiune se află opt nave de război americane, care transportă mii de marinari şi puşcaşi marini, precum şi un submarin cu propulsie nucleară.

Administraţia Trump a furnizat puţine informaţii despre atacurile anterioare. Nu a spus nimic despre identitatea celor ucişi şi nu a dat detalii despre încărcătură.

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a afirmat în repetate rânduri că SUA vor să-l îndepărteze de la putere.

În august, Washingtonul a dublat recompensa pentru informaţii care să ducă la arestarea lui Maduro la 50 de milioane de dolari, acuzându-l de legături cu traficul de droguri şi grupurile criminale, acuzaţii pe care Maduro le neagă.

