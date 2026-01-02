Live TV

Donald Trump a răspuns speculațiilor privind starea sa de sănătate: „Nu am nicio problemă, am trecut cu brio testul cognitiv”

Data publicării:
trump
Donald Trump. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Îngrijorări reaprinse de apariții publice recente Atacuri la adresa rivalilor și eforturi de calmare a opiniei publice

Donald Trump a reafirmat vineri, 2 ianuarie, că se află „în perfectă stare de sănătate”, susținând că a trecut din nou „cu brio” un examen cognitiv, în contextul în care starea de sănătate a președintelui aproape octogenar continuă să alimenteze dezbaterile publice din Statele Unite, potrivit AFP.

„Medicii de la Casa Albă tocmai au anunțat că sunt în stare de «SĂNĂTATE PERFECTĂ» și că am «TRECUT CU BRIO» (adică am răspuns corect la 100% din întrebările puse!) pentru a treia oară consecutiv examenul meu cognitiv”, a scris președintele republican, în vârstă de 79 de ani, pe rețeaua sa socială, Truth Social.

Acesta se laudă frecvent că „strălucește” la acest tip de teste, afirmând că niciunul dintre predecesorii săi nu ar fi fost supus unor evaluări similare.

Îngrijorări reaprinse de apariții publice recente

Întrebările legate de starea de sănătate a lui Donald Trump, cel mai în vârstă președinte ales vreodată în Statele Unite, au fost reaprinse în ultimele săptămâni de mai multe articole de presă care susțin că ritmul său de activitate ar fi încetinit.

Republicanul a părut, de asemenea, pe punctul de a ațipi în timpul unor evenimente publice recente și a fost observat cu vânătăi pe mâna dreaptă, precum și cu gleznele umflate.

Într-un interviu acordat joi publicației Wall Street Journal, Trump a respins criticile și a explicat că vânătăile vizibile pe mâna sa sunt cauzate de doza mărită de aspirină pe care o ia zilnic.

„Se spune că aspirina este bună pentru fluidizarea sângelui și nu vreau ca un sânge gros să irige inima mea. Vreau un sânge frumos și fluid”, a declarat el, referindu-se la doza zilnică de 325 de miligrame, considerabil mai mare decât cea recomandată în mod obișnuit de medici.

Președintele american a negat totodată că ar fi ațipit în timpul aparițiilor publice, acuzând presa că l-a surprins „în timp ce clipea”.

Atacuri la adresa rivalilor și eforturi de calmare a opiniei publice

Pe parcursul ultimei sale campanii, miliardarul nu a încetat să îl critice pe predecesorul și rivalul său democrat, Joe Biden, pe care l-a prezentat în mod repetat drept senil.

De la revenirea sa la Casa Albă, în urmă cu aproape un an, Donald Trump a încercat să liniștească opinia publică în privința capacității sale de a guverna.

În acest sens, el a publicat un raport medical deosebit de detaliat după prima vizită medicală din aprilie, iar medicul său a afirmat, în urma unui nou bilanț realizat în octombrie, că președintele se află într-o stare excelentă de sănătate.

Editor : A.D.

Martorii au avut dreptate! Au apărut imaginile: ce s-a întâmplat chiar înainte de izbucnirea incendiului din Elveția
Citește mai multe
