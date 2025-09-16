Donald Trump a semnat decretul de desfăşurare a Gărzii Naţionale în Memphis

Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că a semnat decretul prezidenţial prin care desfăşoară trupe ale Gărzii Naţionale în Memphis, statul Tennessee (sud), în cadrul luptei împotriva criminalităţii care vizează marile oraşe din întreaga ţară conduse de democraţi.

Operaţiunea „va include Garda Naţională, FBI” şi alte agenţii federale, a precizat preşedintele SUA în cadrul unei ceremonii la Casa Albă, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Mergem în Memphis. Memphis are probleme mari. Primarul este fericit, este un primar democrat (...) Vom rezolva asta, aşa cum am făcut la Washington”, declara vineri preşedintele american într-un interviu acordat postului Fox News, referindu-se la trimiterea de trupe şi de agenţi federali în capitală luna trecută.

Trump, care a încercat să facă din criminalitate o problemă centrală, în pofida scăderii numărului de infracţiuni violente în numeroase oraşe, a anunţat decizia de a desfăşura trupe federale în Memphis după ce a întâmpinat rezistenţă în ceea ce priveşte planurile sale de a trimite agenţi federali de imigrare (ICE) şi trupe ale Gărzii Naţionale în Chicago.

El a spus că trupe ale Gărzii Naţionale ar putea fi desfăşurate şi în alte oraşe, inclusiv în New Orleans, Louisiana.

