Donald Trump amenință cu tăierea ajutorului militar acordat Ucrainei pentru a forța Kievul să semneze planul de pace

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că SUA „nu pot” continua să furnizeze arme Ucrainei la nesfârșit, semnalând o nouă inițiativă a Washingtonului de a pune capăt războiului Rusiei prin canale diplomatice.

Într-un interviu acordat Fox News, Leavitt a declarat că președintele SUA, Donald Trump, a investit „mult timp și energie” în căutarea unor soluții pentru rezolvarea conflictului și „merită recunoștință” pentru acest lucru. Ea a afirmat că obiectivul principal al lui Trump este să oprească uciderile și să pună capăt definitiv războiului.

Leavitt a adăugat că frustrarea președintelui reflectă sentimentul publicului american, care, potrivit ei, este din ce în ce mai obosit de războiul prelungit.

În ciuda deciziei lui Trump de a „opri finanțarea acestui război”, Leavitt a declarat că SUA continuă să trimită sau să vândă cantități semnificative de arme Ucrainei prin intermediul mecanismelor NATO.

Comentariile sale întăresc dorința declarată a Washingtonului de a urmări o soluție diplomatică.

Declarațiile au fost făcute în momentul în care oficialii ucraineni, americani și europeni au încheiat discuțiile intense de la Geneva, unde Kievul și Washingtonul au afirmat că au elaborat un „cadru de pace rafinat” și au înregistrat progrese importante în direcția unui potențial acord.

Inițiativa vine în contextul în care Trump a exercitat presiuni puternice pentru o soluție bazată pe un plan în 28 de puncte, care a stârnit furia Europei pentru că favoriza Moscova.

Versiunea care a fost divulgată propunea concesii teritoriale, limitarea armatei ucrainene și interzicerea permanentă a aderării la NATO – cerințe cheie ale Kremlinului.

Capitalele europene au avertizat că termenii ar recompensa agresiunea. Negociatorii au petrecut weekendul rescriind mari părți din propunere, reducând diferențele privind dimensiunea forțelor armate ale Ucrainei, controlul centralei nucleare de la Zaporizhzhia și schimburile de prizonieri.

Dar cele mai importante probleme – teritoriul și calea Ucrainei către NATO – au fost lăsate pentru discuții directe între președintele Volodymyr Zelensky și Trump, o întâlnire așteptată în curând.

Negociatorii americani au avertizat Kievul că lunile următoare ar putea fi decisive, avertizând că Ucraina ar putea pierde mai mult teritoriu dacă situația de pe câmpul de luptă se înrăutățește.

Washingtonul a prezentat, de asemenea, un pact de securitate separat pe 10 ani, inspirat din articolul 5 al NATO, care prevede sprijin coordonat în cazul unui nou atac al Rusiei.

Zelensky a făcut apel la unitate pe măsură ce negocierile se accelerează, îndemnând clasa politică ucraineană să „înceteze certurile” într-un moment pe care oficialii îl descriu ca fiind critic.

Dacă Kievul și Washingtonul finalizează punctele rămase – și obțin sprijinul european – oficialii americani intenționează să prezinte planul la Moscova.

Editor : A.R.