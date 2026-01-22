Următoarea țintă a lui Trump. SUA vizează o schimbare de regim în Cuba până la sfârșitul anului (WSJ)

Administrația Trump dorește să realizeze o schimbare de regim în Cuba până la sfârșitul anului, încurajată de înlăturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro. SUA consideră Guvernul cubanez ca fiind fragil și economia sa în pragul colapsului, după înlăturarea lui Maduro, unul dintre principalii săi binefăcători, potrivit unor oficiali americani care au vorbit cu The Wall Street Journal (WSJ), notează The Times.

Oficialii au declarat ziarului că administrația Trump nu are un plan concret pentru insula din Caraibe, dar că atacul chirurgical din ianuarie asupra Caracasului ar putea servi drept plan și avertisment pentru Cuba.

SUA se concentrează pe identificarea membrilor regimului cubanez care simpatizează cu interesele americane, prin întâlniri cu exilații cubanezi și grupuri civice din Miami și Washington, a relatat WSJ.

Dincolo de teama unei intervenții militare, schimbarea regimului din Venezuela are implicații drastice și pentru economia Cubei, care se confruntă cu cea mai gravă criză din ultimul deceniu.

Insula s-a bazat mult timp pe importurile subvenționate de petrol din Venezuela, ceea ce a contribuit la susținerea Cubei de când Hugo Chávez a preluat puterea în Venezuela în 1999.

SUA au impus sancțiuni Cubei timp de decenii, lăsând economia țării stagnantă, exacerbând dificultățile economice și contribuind la un exod în masă.

Washingtonul intenționează acum să exercite presiuni suplimentare asupra guvernului comunist cubanez prin oprirea aprovizionării cu petrol de care depind cubanezii, au declarat oficiali americani de rang înalt pentru WSJ.

Președintele Trump a avertizat anterior că regimul comunist al insulei „pare că este gata să se prăbușească”.

„Sugerez cu tărie să încheie o înțelegere. ÎNAINTE SĂ FIE PREA TÂRZIU”, a scris el într-o postare pe rețelele sociale din 11 ianuarie, înainte de a adăuga că „NU VOR MAI FI PETROL SAU BANI” spre Cuba.

Marco Rubio, secretarul de stat american de origine cubaneză-americană, a mers mai departe și a sugerat o intervenție directă. „Nu suntem mari fani ai regimului cubanez”, a spus Rubio. „Dacă aș locui în Havana și aș fi în guvern, aș fi îngrijorat.”

Articolul din WSJ a apărut după ce ministrul rus de interne s-a întâlnit marți la Havana cu președintele cubanez, Miguel Díaz-Canel, în semn de solidaritate.

Vladimir Kolokolțev a descris vizita ca având o „semnificație enormă”, potrivit unui comunicat al guvernului cubanez. Vizita, a adăugat guvernul, a demonstrat înțelegerea de către Rusia a situației din Cuba și „dorința de a ajuta și coopera”.

Ambele țări se confruntă cu sancțiuni occidentale care le-au intensificat relațiile din 2022, când Occidentul a încercat să pedepsească Moscova pentru invazia Ucrainei.

Marți, șeful misiunii americane în Cuba, Mike Hammer, s-a întâlnit cu șeful Comandamentului Sudic al SUA la Miami „pentru a discuta situația din Cuba și Caraibe”, a anunțat ambasada pe X.

Comandamentul este responsabil pentru forțele americane care operează în America Centrală și de Sud și care au efectuat confiscări de petroliere ce transportau petrol venezuelean și atacuri asupra unor presupuse ambarcațiuni implicate în traficul de droguri.

Editor : Ș.R.