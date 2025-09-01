Live TV

Donald Trump anunță că India vrea să reducă tarifele la bunurile americane până la zero. „E cam târziu”

U.S President Trump Press Conference with Indian Prime Minister Modi
Donald Trump și premierul Indiei, Narendra Modi. Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că India a propus reducerea la zero a tarifelor pentru produsele americane, chiar dacă premierul indian Narendra Modi afişa, în acelaşi timp, solidaritate cu liderii Chinei şi Rusiei în faţa presiunilor comerciale ale Washingtonului, transmite Reuters.

Relaţia noastră cu India a fost mereu unilaterală. Acum au oferit să reducă tarifele la nimic, dar este cam târziu. Ar fi trebuit să facă asta cu ani în urmă”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Comentariul survine în contextul în care SUA au impus tarife de până la 50% pentru produsele indiene, măsură ce a alimentat întrebări privind viitorul relaţiei bilaterale.

În paralel, Modi se află în China la summitul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai, unde s-a întâlnit cu preşedintele Xi Jinping şi cu Vladimir Putin. Cei trei lideri au apărut împreună într-o imagine menită să transmită unitate, în timp ce Xi promova ideea unei noi ordini economice şi de securitate pentru ”Sudul Global”, în opoziţie cu influenţa Statelor Unite.

Deşi relaţiile Washington-New Delhi s-au consolidat în ultimii ani pe fondul temerilor comune legate de ascensiunea Chinei, Trump a ameninţat India cu tarife ridicate după ce aceasta a refuzat să renunţe la importurile de petrol rusesc, contrar presiunilor americane de a izola Moscova pentru războiul din Ucraina.

