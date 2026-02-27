Live TV

Donald Trump ar fi luat în considerare opţiuni de a declara stare de urgenţă pentru a controla alegerile pe care le-a pierdut în 2020

Preşedintele american Donald Trump ar fi luat în considerare proiectul unui ordin executiv redactat de avocaţi apropiaţi care i-ar acorda prerogative de urgenţă pentru a exercita control asupra alegerilor pe baza unei interferenţe dezminţite a Chinei în scrutinul prezidenţial din 2020, potrivit informaţiilor apărute în mass-media, transmite vineri EFE.

Textul de 17 pagini ar folosi presupusa ingerinţă chineză pentru a justifica declararea unei stări de urgenţă naţionale care i-ar permite preşedintelui Trump să ceară tuturor statelor folosirea documentelor de identitate de către alegători, numărarea manuală a buletinelor de vot şi ar interzice votul prin corespondenţă înainte de următoarele alegeri de la jumătatea mandatului, potrivit The Washington Post.

Aceste alegeri din noiembrie, în care se reînnoiesc Camera Reprezentanţilor şi o treime din Senat, sunt esenţiale pentru administraţia Trump, care şi-ar putea vedea agenda blocată dacă republicanii nu reuşesc să îşi menţină majoritatea deja limitată din Congres.

Prerogativa privind modul în care se desfăşoară alegerile în SUA revine legislaturilor şi autorităţilor din fiecare stat, conform Constituţiei, "dar aici avem o situaţie în care preşedintele este conştient că există interese străine care intervin în procesele noastre electorale", a declarat avocatul Peter Ticktin pentru Washington Post.

„Aceasta provoacă o urgenţă naţională pe care preşedintele trebuie să o poată gestiona”, a adăugat Ticktin, fost coleg de academie militară al lui Donald Trump şi unul dintre cei care promovează proiectul menţionat.

Avocaţii şi activiştii pro-Trump anticipează că acest text ar putea fi inclus într-un ordin executiv pe care Casa Albă îl pregăteşte şi care, potrivit acestor susţinători, va fi emis curând.

„În acest moment, trebuie să fie cât mai curând, pentru că avem alegeri primare foarte curând”, a insistat Ticktin, de data aceasta pentru ABC News.

Preşedintele Donald Trump a susţinut un proiect de lege, aprobat de Camera Reprezentanţilor şi trimis la Senat, care ar cere o dovadă privind cetăţenia pentru a vota.

Această lege, care se confruntă cu un drum dificil în Senat, ar cere, de asemenea, dovezi de cetăţenie pentru înregistrare şi a devenit una dintre cele mai recente bătălii politice ale preşedintelui, care a sugerat chiar că ar putea emite un ordin executiv pentru a evita respingerea sa, mai mult ca sigură, de către Senat.

Donald Trump a criticat în mod repetat votul prin corespondenţă, care permite alegătorilor să trimită buletinele de vot prin poştă înainte de ziua alegerilor, notează EFE, citată de Agerpres.

Preşedintele republican nu a acceptat înfrângerea şi continuă să afirme că i-au fost „furate” alegerile prezidenţiale din 2020, câştigate de democratul Joe Biden, deşi nu există dovezi de fraudă generalizată.

