Donald Trump declară că va participa la reuniunea liderilor militari convocată de şeful Pentagonului pentru a le spune că „îi iubeşte”

Preşedintele Donald Trump a declarat duminică pentru Reuters că va participa la o reuniune misterioasă a liderilor militari americani din întreaga lume, convocată de şeful Pentagonului pentru marţi, şi le va spune generalilor şi amiralilor SUA adunaţi la Quantico, Virginia, că sunt lideri apreciaţi care trebuie să fie puternici şi duri, scrie News.ro.

Secretarul apărării, Pete Hegseth, i-a convocat marţi la Quantico pe liderii militari americani de rang înalt din întreaga lume. Este o adunare neobişnuită a întregii conduceri militare a ţării într-un singur loc, notează Reuters.

„Vreau să le spun generalilor că îi iubim, că sunt lideri preţuiţi, că trebuie să fie puternici, duri, inteligenţi şi empatici”, a declarat Trump într-un interviu acordat Reuters.

„Asta este tot, esprit de corps (spirit de echipă - n.r.). Era şi timpul ca cineva să facă asta”, a adăugat el.

Prezenţa lui Trump ar putea să-l eclipseze pe Hegseth, care ar urma să discute despre necesitatea de a adera la un „etos de războinic” în întreaga armată şi ar putea aborda şi alte teme.

Statele Unite au trupe în întreaga lume, inclusiv în locuri îndepărtate precum Coreea de Sud, Japonia şi Orientul Mijlociu, care sunt comandate de generali şi amirali cu două, trei şi patru stele.

În aproape fiecare discurs public pe care îl ţine, Hegseth vorbeşte despre „etica războinică” şi despre necesitatea ca armata SUA să aibă o mentalitate războinică.

La începutul acestei luni, Trump a semnat un decret prezidenţial pentru a redenumi Departamentul Apărării în „Departamentul Războiului”, revenind la denumirea pe care a avut-o până după al Doilea Război Mondial, când oficialii au dorit să sublinieze rolul Pentagonului în prevenirea conflictelor.

