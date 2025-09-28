Live TV

Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen. Ben Hodges, legată de Germania 1935

Secretarul american al Apărării a convocat înalți oficiali militari în Virginia pentru o întâlnire extrem de neobișnuită, pe marginea căreia au apărut numeroase speculații, informează Finacial Times.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a stârnit îngrijorare generalizată în rândul experților în apărare și al ofițerilor militari cu decizia sa bruscă de a convoca sute de generali și amirali în Virginia săptămâna viitoare.

Întâlnirea extrem de neobișnuită este învăluită în mister și intrigă, având în vedere că invitații nu cunosc agenda.

Riscuri pentru operațiile în desfășurare

De asemenea, a stârnit îngrijorare cu privire la riscurile pentru operațiunile active și la capacitatea armatei de a răspunde la orice atacuri care ar putea surveni în urma convocării simultane a atât de mulți ofițeri superiori departe de comandamentele lor.

Sute de generali și ofițeri superiori – generali și amirali cu una până la patru stele – au primit ordin să se adune în Virginia, împreună cu consilierii lor superiori, potrivit unui oficial al apărării americane. Conform Pentagonului, în luna iunie existau 838 de generali și ofițeri superiori în serviciu activ — inclusiv 446 de ofițeri superiori cu două, trei și patru stele —, deși numărul exact al celor chemați la întâlnirea lui Hegseth nu era clar.

Hegseth „se va adresa liderilor militari superiori la începutul săptămânii viitoare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell. Pentagonul nu a oferit mai multe detalii despre întâlnire, care a fost raportată pentru prima dată de Washington Post.

Ce teorii circula

Teoriile privind scopul acesteia variază de la dezvăluirea strategiei de apărare națională mult așteptate, la o cerere de loialitate față de președintele Donald Trump sau o epurare a rangurilor superioare ale armatei, potrivit foștilor oficiali ai apărării.

„Am auzit că este o demonstrație de forță din partea lui [Hegseth], care vrea să arate că îi poate chema pe toți la ordine”, a declarat Kori Schake, fost director pentru strategie de apărare în cadrul Consiliului Național de Securitate, care lucrează acum la American Enterprise Institute.

„Întrucât sunt prezenți toți comandanții și sergenții majori, este mai probabil să fie vorba despre obsesia secretarului pentru etosul războinic și standardele de prezentare”, decât despre strategie, a adăugat ea.

Teoria lui Ben Hodges

Ben Hodges, fostul comandant general al Armatei SUA în Europa, a scris vineri pe X că „în iulie 1935, generalii germani au fost chemați la o adunare surpriză la Berlin și informați că jurământul lor anterior față de constituția de la Weimar era nul și că li se va cere să depună un jurământ personal față de Führer. Majoritatea generalilor au depus noul jurământ pentru a-și păstra funcțiile”.

Câteva ore mai târziu, Hegseth a răspuns: „Interesantă poveste, generale”.

Întâlnirea a fost „imprudentă” și „evident extrem de dramatică”, a declarat Michael O’Hanlon, expert în strategie de apărare la think-tank-ul Brookings Institution, care a făcut parte din consiliul de politică de apărare al Pentagonului.

„Cred că un lucru important este că [Hegseth] îi va îndemna pe ofițerii superiori... să le spună că se așteaptă la loialitate” și ca „ei să ducă la îndeplinire programul președintelui, fără disensiuni, iar dacă nu pot face acest lucru, ar trebui să se retragă”, a spus Mark Cancian, fost oficial al Pentagonului, acum la think-tank-ul Center for Strategic and International Studies.

O astfel de întâlnire ar fi „foarte incomodă pentru ofițerii superiori, deoarece, pe de o parte, au jurat să respecte Constituția [și], pe de altă parte, se află sub comanda” președintelui, a adăugat Cancian.

Concedieri și mișcări de trupe

Întâlnirea are loc după ce, în luna mai, Hegseth a ordonat o reducere cu 20% a numărului de generali cu patru stele și o reducere cu 10% a numărului total de generali și ofițeri superiori.

Administrația Trump a concediat, de asemenea, 14 ofițeri militari de rang înalt în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui, ca parte a unei epurări mai ample în domeniul securității naționale.

Hegseth l-a demis pe președintele Comitetului șefilor de stat major, CQ Brown, pe șefa operațiunilor navale Lisa Franchetti și pe comandantul pazei de coastă Linda Fagan.
Administrația l-a concediat, de asemenea, pe directorul Agenției Naționale de Securitate, Timothy Haugh, și pe adjunctul său, împreună cu directorul Agenției de Informații a Apărării, lt. gen. Jeffrey Kruse.

Întâlnirea „pune în pericol potențialul de comandă și control adecvat atunci când nu ai idee dacă va izbucni o criză, iar acum potențialii noștri adversari au cinci zile la dispoziție pentru a planifica orice fel de șmecherii ar dori să încerce”, a spus O'Hanlon, deși nu prevedea că va avea loc un atac.

În ceea ce privește întâlnirea în sine, „pare mai mult un spectacol decât orice altceva”, a adăugat el.

„Frustrare crescândă”

Întâlnirea ar putea viza strategia de apărare națională, care se așteaptă să fie publicată în curând și să mute prioritatea către teritoriul național și emisfera vestică, departe de China și Rusia. Hegseth ar putea discuta și despre schimbări organizaționale, cum ar fi combinarea comandamentelor europene și africane.

Un fost oficial al apărării a declarat că retragerea atâtor ofițeri superiori de la îndatoririle lor a evidențiat o „frustrare crescândă” în rândul liderilor militari superiori, care consideră că „birocrația și ineficiența se agravează”, în ciuda obiectivului administrației de a reduce birocrația.

