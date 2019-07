Donald Trump, ironizat pentru greșelile din discursul de 4 iulie. „E de o prostie criminală”

Președintele american Donald Trump a fost ironizat pentru greșelile făcute în discursul susținut de Ziua Națională a SUA. Întâi, şeful Casei Albe i-a lăudat pe revoluţionarii care în 1775 au luat cu asalt... aeroporturile, apoi a plasat în timpul Războiului de Independenţă o bătălie care s-a petrecut 37 de ani mai târziu.

„Mă bucur că președintele Trump a subliniat în sfârșit că faptul că am luat controlul asupra aeroporturilor a fosr cheia succesului revoluției. Istoricii au ignorat acest lucru timp de secole”, a scris JE Snowden de la Bleached Reporter, potrivit Sky News.

The president was mocked by Twitter users, with Bleacher Reporter writer JE Snowden writing: "I'm glad President Trump finally pointed out that our control of the airports was key to success during the revolution."

„Urmărind discursul lui Trump, fiul meu m-a întrebat: a spus aeroporturi? Crede că aveam aeroporturi în anii 1700? Fiul meu are 11 ani!” a scris Heather Mount.

Fostul politician republicat Cheri Jacobus a scris: „În 1885 nu erau nici aeronave, nici aeroporturi. Trump e de o prostie criminală”.

În discursul de la parada de 4 iulie, Trump a spus: „Armata noastră a cucerit redutele, a cucerit aeroporturile (sic!), a făcut tot ce a fost nevoie. La Fort McHenry (sic!), sub strălucirea roşie a obuzelor, a obţinut victoria. Iar la venirea zorilor, drapelul său a fluturat sfidător”.

Donald Trump şi-a dorit o paradă militară spectaculoasă după ce a asistat, acum doi ani, la cea de la Paris, de Ziua Franţei. A anunţat încă de atunci că SUA vor organiza ceva mult mai grandios.

Pe străzile capitalei americane a fost cea mai mare concentrare de vehicule militare după încheierea primului război din Golf, în 1991. Totuşi, tancurile şi vehicule cu şenile nu au defilat, pentru a nu afecta infrastructura.

Spectacolul aerian a fost asigurat de Air Force One, bombardiere B2, avioane de luptă de ultimă generaţie şi o escadrilă de acrobaţii. Nu a fost publicată nota de plată, dar aducerea unui singur bombardier costă în jur de 700.000 de dolari.