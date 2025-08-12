Live TV

Donald Trump l-a numit pe economistul conservator E.J. Antoni la șefia Biroului de Statistică a ocupării forței de muncă


E.J. Antoni Foto: Texas Public Policy Foundation

Preşedintele Donald Trump l-a numit luni pe E.J. Antoni, economist al unui centru de reflecţie ultraconservator, la conducerea principalei agenţii de statistică economică din Statele Unite, la aproape două săptămâni după ce a demis-o pe fosta şefă a acesteia, care publicase cifre negative în legătură cu ocuparea forţei de muncă, relatează AFP şi Reuters.

„Sunt încântat să anunţ numirea economistului de renume E.J. Antoni în funcţia de comisar al Biroului de Statistică a Ocupării Forţei de Muncă (BLS)”, a anunţat Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social. „Economia noastră este înfloritoare, iar E.J. se va asigura că cifrele publicate sunt CORECTE şi JUSTE”, a adăugat el, folosind majuscule, aşa cum are obiceiul, pentru a sublinia.

Pe 1 august, Trump a acuzat-o fără dovezi pe Erika McEntarfer, fosta şefă a BLS, că ar fi manipulat datele pentru a păta imaginea administraţiei Trump, cerând demiterea „imediată” a acesteia, un anunţ care i-a uimit pe unii economişti şi a scandalizat opoziţia, scrie News.ro.

Responsabil cu problemele economice la Heritage Foundation, cunoscută pentru poziţiile sale foarte conservatoare, E.J. Antoni a publicat pe site-ul acestui centru de reflecţie mai multe articole favorabile politicii preşedintelui republican.

BLS revizuieşte în mod regulat, uneori în mod semnificativ, în sens ascendent sau descendent, datele privind ocuparea forţei de muncă după ce anunţă mai întâi date preliminare. Ultima revizuire importantă, de la începutul lunii august, a redus cu 258.000 numărul locurilor de muncă din ultimele două luni. Această rectificare a provocat furia lui Donald Trump, care a decis imediat să o demită pe Erika McEntarfer, acuzată, tot fără dovezi, că ar fi „falsificat” cifrele referitoare la ocuparea forţei de muncă pentru a „creşte şansele de victorie” ale taberei democrate în alegeri.

Noul şef al BLS, E. J. Antoni, a criticat de asemenea agenţia de statistică a Departamentului Muncii, ale cărei cifre lunare privind starea pieţei muncii şi inflaţia sunt aşteptate de o audienţă globală de economişti, investitori, lideri de afaceri, factori de decizie în domeniul politicilor publice şi consumatori. Antoni a scris anul trecut o opinie în The New York Post, afirmând că „Departamentul Muncii Biden-Harris pare să funcţioneze pe tărâmul imaginaţiei”. Acest lucru s-a întâmplat după ce BLS a publicat date care estimau o revizuire drastică în scădere a nivelului de ocupare a forţei de muncă din aprilie 2023 până în martie 2024.

Nominalizarea lui Antoni, care a contribuit la „Proiectul 2025”, controversatul plan conservator de reformare a guvernului, a fost primită cu rezerve din partea economiştilor, potrivit Reuters.

Alex Jacquez, şeful departamentului de politici şi advocacy al Groundwork Collaborative, l-a numit pe Antoni un „linguşitor”, adăugând că alegerea sa reprezintă „un atac clar asupra analizei independente, care va avea implicaţii de mare amploare asupra fiabilităţii datelor economice din SUA”.

Antoni, care trebuie să fie confirmat de Senat, ar urma să preia conducerea unei agenţii care a fost supusă unei examinări atente din cauza erodării calităţii datelor pe care le produce.

Anunţând concedierea fostei şefe a BLS, Trump o acuzase pe McEntarfer - numită în această funcţie de fostul preşedinte Joe Biden - de manipularea datelor privind ocuparea forţei de muncă în scopuri politice, deşi nu există nicio dovadă că acest lucru ar fi adevărat. El a promis atunci că o va înlocui „cu cineva mult mai competent şi calificat”. Antoni, care deţine un doctorat în economie, a fost anterior economist la Texas Public Policy Foundation şi a predat cursuri despre economia muncii, bani şi bănci, potrivit Heritage Foundation. Antoni trebuie să se ocupe acum de dificultăţile întâmpinate de BLS în ceea ce priveşte scăderea ratelor de răspuns la sondaje şi problemele de colectare a datelor în alte serii statistice esenţiale, cum ar fi inflaţia.

