Donald Trump limitează numărul refugiaților admiși în SUA la 7.500 de persoane. Sud-africanii albi vor avea prioritate

Data publicării:
Cyril-Ramaphosa-si-Donald-Trump
Cyril Ramaphosa și Donald Trump în Biroul Oval. Foto: Profimedia

Administrația Trump va limita numărul refugiaților admiși în SUA la 7.500 și va acorda prioritate sud-africanilor albi. Măsura, anunțată într-un comunicat publicat joi, se va aplica pentru următorul an fiscal și reprezintă o reducere dramatică față de limita anterioară de 125.000 stabilită de fostul președinte Joe Biden. Nu a fost oferită nicio explicație pentru această decizie, dar anunțul preciza că era „justificată de motive umanitare sau de interes național”, anunță BBC. În ianuarie 2025, Trump a semnat un decret prezidențial prin care suspenda Programul de admitere a refugiaților în SUA (USRAP), afirmând că acest lucru va permite autorităților americane să acorde prioritate securității naționale și siguranței publice.

Anunțul publicat pe site-ul web al Registrului Federal preciza că cele 7.500 de admiteri vor fi alocate „în principal” sud-africanilor afrikaneri și „altor victime ale discriminării ilegale sau nedrepte în țările lor de origine”.

În luna mai, în Biroul Oval, Trump l-a criticat pe președintele sud-african Cyril Ramaphosa și a afirmat că fermierii albi din țara sa sunt uciși și „persecutați”. Casa Albă a difuzat și un videoclip care, potrivit ei, arăta locurile de înmormântare ale fermierilor albi uciși. Trump a spus că nu știe unde în Africa de Sud a fost filmată scena.

Întâlnirea tensionată a avut loc la doar câteva zile după ce SUA a acordat azil unui număr de 60 de afrikaneri.

În prima sa zi în funcție, pe 20 ianuarie, Trump a declarat că SUA vor suspenda USRAP pentru a reflecta lipsa „capacității SUA de a absorbi un număr mare de migranți, și în special refugiați, în comunitățile sale, într-un mod care să nu compromită disponibilitatea resurselor pentru americani” și „să le protejeze siguranța și securitatea”.

Politica SUA de acceptare a sud-africanilor albi a stârnit deja acuzații de tratament nedrept din partea grupurilor de apărare a refugiaților. Unii au susținut că SUA sunt acum efectiv închise pentru alte grupuri persecutate sau persoane care se confruntă cu potențiale pericole în țara lor de origine și chiar pentru foști aliați care au ajutat forțele americane în Afganistan sau în Orientul Mijlociu.

„Această decizie nu doar reduce plafonul de admitere a refugiaților”, a declarat joi Krish O'Mara Vignarajah, CEO și președinte al Global Refuge. „Ea ne diminuează prestigiul moral”.

„Într-o perioadă de criză în țări precum Afganistan, Venezuela, Sudan și altele, concentrarea majorității admiterilor asupra unui singur grup subminează scopul programului, precum și credibilitatea acestuia”, a adăugat ea.

În timpul întâlnirii de la Biroul Oval, președintele Ramaphosa a spus doar că speră ca oficialii administrației Trump să asculte părerile sud-africanilor cu privire la această problemă, iar mai târziu a declarat că, în opinia sa, „în mintea lui Trump există îndoieli și neîncredere cu privire la toate acestea”.

