Donald Trump şi Xi Jinping au vorbit la telefon, inclusiv despre vânzarea TikTok SUA. Cei doi se vor întâlni luna viitoare

Preşedintele chinez Xi Jinping i-a cerut vineri într-o convorbire telefonică omologului său american Donald Trump să evite restricţiile comerciale „unilaterale” şi să menţină un mediu „nediscriminatoriu” pentru companiile chineze, inclusiv pentru TikTok, în timpul ce liderul de la Casa Albă a apreciat că s-au înregistrat progrese în urma acestei convorbiri, progrese ce privesc şi problema vânzării operaţiunilor americane ale TikTok, şi a anunţat că va avea o întâlnire faţă în faţă cu omologul său chinez luna viitoare la summitul APEC, relatează agenţiile AFP şi Reuters.

SUA trebuie „să evite impunerea unilaterală a unor măsuri comerciale restrictive, pentru a nu compromite progresele obţinute” la negocierile comerciale desfăşurate până în prezent, i-a spus Xi Jinping lui Donald Trump, potrivit presei chineze de stat.

Se face aici referire la tensiunile comerciale dintre SUA şi China declanşate după ce Trump a crescut taxele vamale, China a răspuns cu represalii, iar apoi cele două ţări au convenit un armistiţiu comercial în timp ce negociază un acord.

Liderul chinez i-a cerut de asemenea lui Trump să „asigure un mediu de afaceri deschis, echitabil şi nediscriminatoriu pentru companiile chineze care investesc în SUA”, potrivit aceleiaşi surse.

De partea sa, preşedintele american a scris pe reţeaua socială Truth Social, după discuţia cu omologul său chinez, că observă în urma acestei convorbiri „progrese”, inclusiv în chestiunea vânzării operaţiunilor TikTok din SUA, respectiv separarea acestora de compania chineză ByteDance şi cumpărarea filialei sale americane de un acţionar agreat de administraţia americană, solicitare formulată de Washington încă de la finalul administraţiei fostului preşedinte Joe Biden.

„Am făcut progrese în multe chestiuni foarte importante, printre care comerţul, fentanilul, necesitatea de a pune capăt războiului dintre Ucraina şi Rusia şi aprobarea acordului privind TikTok”, a scris preşedintele american în postarea sa, fără a oferi detalii despre respectivul acord.

Trump a mai menţionat că se va întâlni cu Xi Jinping la summitul APEC ce are loc luna viitoare în Coreea de Sud şi că va efectua o vizită în China la începutul anului viitor, după care şi preşedintele chinez va vizita SUA.

„Discuţia a fost foarte bună, vom vorbi din nou la telefon, apreciem aprobarea (Chinei - n.red.) privind (vânzarea filialei americane a - n.red.) TikTok şi aşteptăm cu nerăbdare întâlnirea la APEC!”, a rezumat liderul de la Casa Albă.

