Donald Trump spune că e pregătit să „mute” meciurile de la Cupa Mondială 2026, din motive de securitate. Motivul ar putea fi altul

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat că este pregătit să multe în alte locaţii, dacă va fi necesar, meciurile de la Cupa Mondială de fotbal din 2026. Președintele crede că unele locații nu sunt suficient de sigure, însă motivul ar putea fi altul.

„Cupa Mondială va fi sigură. Dacă voi stabili că nu este sigură (în anumite oraşe), vom muta (meciurile) în alte oraşe”, le-a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval, denunţând statisticile privind criminalitatea din Chicago, care nu figurează însă pe lista oraşelor gazdă ale Mondialului de anul viitor, informează AFP, scrie Agerpres.

„Dacă credem că un oraş va fi chiar şi uşor nesigur pentru Cupa Mondială sau Jocurile Olimpice (care vor fi găzduite de Los Angeles în 2028 - n.red), dar mai ales pentru Cupa Mondială, deoarece competiţia este răspândită în atât de multe oraşe, nu vom permite ca meciurile să aibă loc, le vom muta puţin", a adăugat preşedintele american.

Printre oraşele care vor găzdui meciuri se numără bastioane democrate precum Los Angeles (8 meciuri programate), San Francisco (6 meciuri) şi Seattle (6 meciuri).

Administraţia Trump a desfăşurat Garda Naţională anul acesta pentru a menţine ordinea în unele oraşe conduse de democraţi, inclusiv Los Angeles, în ciuda obiecţiilor oficialilor locali.

Statele Unite vor găzdui Cupa Mondială din 2026 împreună cu Mexicul şi Canada, în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026.

