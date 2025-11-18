Live TV

Donald Trump spune că este gata să bombardeze Mexicul: „Îmi convine”. Ce l-a nemulțumit pe liderul american

Data publicării:
Donald Trump
Donald Trump. Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

Președintele SUA, Donald Trump, a admis posibilitatea lansării unor atacuri asupra Mexicului în cadrul războiului împotriva cartelurilor de droguri. „Sunt de acord cu asta, trebuie să facem tot ce este necesar pentru a opri fluxul de droguri”, a declarat Trump în timpul unei discuții cu jurnaliștii la Casa Albă.

Liderul american a subliniat că este „nemulțumit” de Mexic, dar pentru a folosi forța împotriva cartelurilor de droguri din țară, va avea nevoie de aprobarea Congresului. „Atât democrații, cât și republicanii, dacă nu sunt nebuni, vor fi de acord [cu operațiunea militară], iar democrații sunt puțin nebuni”, a remarcat Trump.

Anterior, SUA au inclus mai multe carteluri de droguri mexicane pe lista organizațiilor teroriste străine. La începutul lunii noiembrie, surse ale NBC din Casa Albă au informat că administrația Trump planifică o operațiune terestră pe teritoriul Mexicului.

Potrivit acestora, în cadrul acesteia, trupele americane vor ataca cu ajutorul dronelor laboratoarele de droguri, precum și membrii și liderii cartelurilor de droguri. În același timp, săptămâna trecută, șeful Departamentului de Stat, Marco Rubio, a declarat că SUA colaborează „mai strâns ca niciodată” cu Mexicul în lupta împotriva traficului de droguri și că administrația Trump nu intenționează să întreprindă „acțiuni unilaterale” împotriva acestei țări.

Anterior, armata americană, la ordinul lui Trump, a început să distrugă navele cu „narcoteroriști” în Marea Caraibelor și în Oceanul Pacific. În acest context, Ministerul Afacerilor Externe al Mexicului l-a convocat pe ambasadorul SUA, Ronald Johnson. „Într-o atmosferă prietenoasă, părțile au convenit că prioritatea principală este salvarea vieților omenești pe mare, precum și respectarea deplină a suveranității naționale”, a menționat Ministerul Afacerilor Externe al Mexicului.

De asemenea, în cadrul campaniei de combatere a traficului de droguri, Trump a trimis în largul coastelor Venezuelei o grupă de atac a Forțelor Navale ale SUA, condusă de cel mai mare portavion USS Gerald R. Ford. La bordul navei se află peste 4.000 de militari, zeci de avioane de vânătoare și elicoptere de luptă. Șeful Pentagonului, Pete Hagset, a anunțat începerea operațiunii militare „Southern Spear” împotriva „narcoteroriștilor” din emisfera vestică. Totuși, potrivit surselor CNN din Casa Albă, Trump nu a luat încă o decizie cu privire la o operațiune terestră în Venezuela. Șeful Casei Albe a declarat public că este gata să poarte negocieri directe cu președintele țării, Nicolas Maduro.

Editor : A.R.

