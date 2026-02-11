Donald Trump va ordona Pentagonului să cumpere energie electrică produsă în centralele pe bază de cărbune

Preşedintele american Donald Trump urmează să anunţe, miercuri, o serie de planuri vizând utilizarea de finanţare guvernamentală şi a contractelor încheiate de Pentagon pentru a sprijini centralele electrice din SUA care funcţionează pe bază de cărbune, transmite Bloomberg.

Potrivit unui oficial de la Casa Albă, iniţiativa va lua forma unui ordin executiv, prin care Trump îi va ordona secretarului Apărării, Pete Hegseth, să încheie acorduri pentru achiziţionarea de energie electrică de la termocentralele pe cărbune. Ordinul ar urma să fie motivat prin Legea privind producţia de apărare din 1950, care îi conferă preşedintelui puterea de a oferi industriilor private direcţii pe motive de securitate naţională, a adăugat oficialul, care a dorit să îşi păstreze anonimatul.

De asemenea, Trump ar urma să anunţe miercuri o serie de planuri ale Departamentului Energiei de a distribui 175 de milioane de dolari pentru a finanţa modernizarea a şase centrale pe cărbune din Kentucky, Carolina de Nord, Ohio, Virginia şi Virginia de Vest.

Oficial, Casa Albă a anunţat că va organiza, miercuri, un eveniment pentru promovarea surselor de energie pe bază de cărbune, notează Bloomberg, citată de Agerpres.

Directori de companii din domeniul cărbunelui, mineri şi lideri din industria energetică urmează să viziteze Casa Albă în timp ce Trump va face anunţurile. Măsurile reprezintă cele mai recente eforturi ale preşedintelui de a revigora un sector al cărbunelui aflat în declin, la mai mult de un deceniu după ce şi-a făcut prima campanie pe baza promisiunilor de a-i readuce pe mineri la lucru.

Însă, eforturile lui Trump din primul mandat de a revitaliza mineritul de cărbune au stagnat în mare parte, mai ales pe fondul agitaţiei create în ultimii ani de ieftinirea gazelor naturale şi a energiei fotovoltaice, precum şi a îngrijorărilor din ce în ce mai mari cu privire la încălzirea globală, provocată de arderea combustibililor fosili. Acum, sprijinul lui Trump pentru cărbune se împleteşte cu încercarea sa de a câştiga o cursă a inteligenţei artificiale împotriva Chinei, precum şi cu dorinţa de a calma îngrijorările americanilor cu privire la creşterea facturilor la electricitate, înainte de alegerile din noiembrie.

