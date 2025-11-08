Donald Trump vrea ca un stadion din Washington să-i poarte numele. Karoline Leavitt: „Ar fi un nume frumos”

Donald Trump face presiuni asupra echipei Washington Commanders din NFL pentru a numi stadionul planificat, în valoare de 3,7 miliarde de dolari, după el, o ofertă pe care o urmărește prin discuții neoficiale cu proprietarii și prin presiuni asupra organismelor guvernamentale care trebuie să aprobe proiectul, potrivit mai multor surse familiarizate cu discuțiile, relatează The Guardian.

Un înalt oficial al Casei Albe a spus că Trump i-a transmis dorința sa unui membru al grupului de proprietari al lui Josh Harris. „Este ceea ce dorește președintele și probabil că așa se va întâmpla”, a spus oficialul pentru ESPN.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a adăugat într-un e-mail: „Ar fi un nume frumos, având în vedere că președintele Trump a făcut posibilă reconstrucția noului stadion”.

Cei de la Commanders nu au vrut să comenteze, dar oficialii echipei spun că au petrecut câteva zile pregătindu-se pentru vizita lui Trump la meciul de duminică de pe teren propriu împotriva Detroit Lions, unde se așteaptă discuții informale despre stadion. Nu au avut loc discuții oficiale.

Inițiativa lui Trump are loc în momentul în care echipa se pregătește să se întoarcă pe stadionul RFK, care a fost sediul echipei Washington între 1961 și 1996. Noul stadion, cu o capacitate de 65.000 de locuri, parte a unuia dintre proiectele gigantice de dezvoltare cu destinație mixtă care au devenit la modă în sportul american, este programat să se deschidă în 2030.

Deși Commanders posedă drepturile de vânzare a sponsorizării comerciale a stadionului, aceștia nu pot decide în mod unilateral să denumească arena după o persoană. Terenul este controlat de Serviciul Parcurilor Naționale, iar Consiliul Districtului Columbia va închiria stadionul echipei în conformitate cu legislația aprobată în septembrie.

„Echipa nu are autoritatea necesară. Nu poate decide singură numele stadionului”, a declarat o sursă care cunoaște direct procesul. „Orașul ar fi implicat, iar Serviciul Parcurilor ar fi implicat.”

Aceste niveluri de aprobare îi conferă lui Trump o influență semnificativă. În calitate de președinte, el supraveghează agențiile federale responsabile cu aprobările de mediu și de utilizare a terenurilor la amplasamentul RFK.

„Are cărți de jucat”, a spus o sursă. „Poate îngreuna foarte mult construirea acestui stadion, dacă oamenii nu se aliniază cu el în privința numelui.”

Surse susțin că Trump nu intenționează să cumpere drepturile de denumire sau să solicite unui donator privat să facă acest lucru. El vrea ca stadionul să poarte numele său ca un omagiu, similar cu Soldier Field din Chicago sau Lambeau Field din Green Bay, Wisconsin.

Editor : A.M.G.