După negocierile SUA-Iran, premierul israelian Benjamin Netanyahu anunță că merge la Casa Albă. Ce vrea să-i transmită lui Donald Trump

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu va avea o întâlnire cu preşedintele american Donald Trump miercuri, la Washington, unde vor discuta despre negocierile cu Iranul, a anunţat sâmbătă biroul şefului executivului israelian, conform Reuters.



Oficiali iranieni şi americani au purtat vineri discuţii indirecte pe tema dosarului nuclear iranian în capitala Omanului, Muscat. Ambele părţi au declarat că se aşteaptă ca în curând să aibă loc noi discuţii.



Un diplomat regional, informat de Teheran cu privire la discuţii, a declarat pentru Reuters că Iranul a insistat asupra „dreptului său de a îmbogăţi uraniu” în timpul negocierilor cu SUA şi că nu au fost aduse în discuţie capacităţile de rachete ale Teheranului.



Oficiali iranieni au exclus să pună în discuţie rachetele Iranului - care deţine unul dintre cele mai mari arsenale de acest gen din Orientul Mijlociu - şi au declarat că Teheranul doreşte recunoaşterea dreptului său de a îmbogăţi uraniu.



„Prim-ministrul consideră că orice negocieri trebuie să includă limitarea rachetelor balistice şi încetarea sprijinului pentru axa iraniană”, a declarat biroul lui Netanyahu într-un comunicat.

Preşedintele Donald Trump a declarat că Statele Unite au avut „discuţii foarte bune” privind Iranul şi că iranienii vor „foarte mult” să încheie un acord.

Cu toate acestea, Statele Unite au anunţat vineri noi sancţiuni petroliere împotriva Iranului, la numai câteva ore după o prima rundă de tratative desfăşurate în Oman, discuţii despre care Teheranul afirmă că au avut loc într-o „atmosferă pozitivă”, relatează AFP.

Preşedintele american Donald Trump s-a angajat să impună reducerea exporturilor „ilicite” de petrol şi produse petrochimice ale Iranului, în cadrul campaniei de „presiune maximă” împotriva acestei ţări, a transmis într-un comunicat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott.

