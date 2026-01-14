Live TV

Efectul Trump: Numărul celor care au părăsit SUA anul trecut a fost mai mare decât cel al imigranților care au intrat

Data publicării:
Migranți SUA
Foto: Profimedia

Statele Unite au înregistrat un sold migratoriu negativ în 2025 pentru prima dată în ultimii cel puţin 50 de ani, potrivit unui raport publicat marţi de Brookings Institution, transmite miercuri AFP. Numărul persoanelor care au părăsit Statele Unite în 2025 a fost mai mare decât cel al imigranţilor care au intrat, relevă acest studiu.

"Primul an al celui de-al doilea mandat al preşedintelui Trump a fost marcat de schimbări radicale în politica de imigraţie, ceea ce a dus la o încetinire semnificativă a migraţiei nete către Statele Unite", au scris autorii studiului, citați de Agerpres. "Migraţia netă a fost probabil aproape de zero sau chiar negativă pe parcursul anului civil 2025, o premieră în cel puţin o jumătate de secol", indică raportul.

"Deşi persistă un grad ridicat de incertitudine politică, o migraţie netă negativă în 2026 este, de asemenea, probabilă", se mai arată în raport.

Conform estimărilor autorilor raportului, migraţia netă către SUA ar urma să se situeze între -10.000 şi -295.000 în 2025.

Raportul explică faptul că un sold migrator negativ va avea "consecinţe importante asupra macroeconomiei" americane.

"În ultimii ani, creşterea populaţiei active născute în SUA a fost scăzută, iar aproape întreaga creştere a populaţiei active se datorează fluxurilor migratorii", aminteşte acest studiu, care menţionează că "imigranţii furnizează în acelaşi timp forţă de muncă şi generează cerere de bunuri şi de servicii".

O scădere a imigraţiei va duce la o creştere mai lentă a ocupării forţei de muncă, a PIB-ului şi a cheltuielilor de consum, au avertizat autorii raportului.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
1
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce...
Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei
2
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
Liderul AUR, George Simion, va participa în Iaşi la un marş din Piaţa Unirii până în faţa Palatului Culturii, dar şi la „Marşul Unirii” din municipiul Focşani. Acesta va participa, de asemenea, alături de Călin Georgescu, și la evenimentul „Marea Horă a Unirii Neamului” în Parcul Tineretului din Capitală, la statuia Eroilor Militari Români Căzuţi la Datorie, începând cu ora 13:00.  
3
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține întreaga putere, ar...
Polina Azarnih, recrutoare pentru armata Rusiei
4
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre...
maia sandu
5
Maia Sandu, acuzată de trădare. Socialiștii lui Igor Dodon cer anchetă penală după...
ADIO, SUA! Lovitură de teatru, după deciziile administrației Trump
Digi Sport
ADIO, SUA! Lovitură de teatru, după deciziile administrației Trump
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Capitala Nuuk, Groenlanda.
Danemarca îşi întăreşte prezenţa militară în Groenlanda: „Armata desfăşoară încă de azi capacităţi şi unităţi în cadrul unor exerciții”
jd vance
Întâlnirea din SUA privind Groenlanda a fost mutată din Casa Albă în ultimul moment
NDAmaGFzaD1mYzRkYjVjOGIwNmRmMGNkMzQ2OThkYTJmZTEyNGVlNA==.thumb
SUA își retrag trupe din Orientul Mijlociu, după ce Iranul a amenințat bazele americane. „Ar putea fi prea târziu pentru negocieri”
Groenlanda
Franța va deschide un consulat în Groenlanda în februarie, în contextul amenințărilor lui Trump
Şeful securităţii, Diosdado Cabello.
„Adevăratul lider de clan”. Cine e „Caracatiță”, temutul venezuelean pe capul căruia a fost pusă recompensă de 25 de milioane de dolari
Recomandările redacţiei
trump groenlanda
SUA au pregătit oferta de cumpărare a Groenlandei. La cât au evaluat...
Stressed young woman has financial problems credit card debt to pay uttermost
Guvernul pregătește „lista rușinii” pentru persoane fizice. Avocat...
Asian woman entering expenses in accounting software
Primăriile vor putea „vinde” datoriile cetățenilor către firme de...
U.S. Marine Corps AV-8B Harrier fighter aircraft fly in formation as they refuel during a combat mission in support of Operation Inherent Resolve August 25, 2015 over Qatar.
Unde se află și ce capacități au bazele militare americane din...
Ultimele știri
Propunerile Parlamentului European în legătură cu bagajul de mână în avion și despăgubirile pentru întârzieri. O primă decizie, votată
Robert F. Kennedy Jr.: „Trump consumă mâncare foarte nesănătoasă”, dar are o „sănătate incredibilă și constituția unei zeități”
UNTRR cere Ungariei să ridice restricțiile de tranzit introduse la 1 ianuarie. „Generează ocoluri de peste 200 km”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua de 14 ianuarie deschide un nou capitol astrologic. Mercur în opoziție cu Jupiter aduce schimbări majore...
Cancan
Cine a fost Nicoleta Drăgușin, de fapt. Cu cine era căsătorită jurnalista de 46 de ani
Fanatik.ro
FCSB revine în Ghencea! Gigi Becali: „O să luăm titlul acolo!”
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
David Popovici a atins încă un obiectiv major pentru România: ”Mulțumesc”
Adevărul
„Am pilotat drone pe cel mai fierbinte front din Ucraina”. Mărturia unui soldat despre limitele apărării...
Playtech
Vremea se strică din nou! Un alt val de ger vine în România, unde va fi cel mai frig
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Uriaș! Gigi Becali a dezvăluit cât plătește impozit: ”În fiecare lună, pac la statul român”
Pro FM
Julio Iglesias, acuzat de agresiune sexuală de două foste angajate: "Normaliza abuzul". Poveștile femeilor și...
Film Now
Leonardo DiCaprio, omagiu emoționant adus mamei sale, care l-a sprijinit în carieră: „A crezut în mine...
Adevarul
Patrula Sirius: forța discretă a Groenlandei, care supraviețuiește la minus 55 de grade și apără Arctica cu...
Newsweek
Crește ajutorul la pensie pentru o categorie de pensionari. Guvernul a anunțat de când se vor da banii
Digi FM
Horoscop chinezesc 2026. Ce semnificație are Calul de Foc și ce aduce pentru fiecare zodie
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Momente stânjenitoare și controversate la Globurile de Aur 2026. Țigări aprinse în sală, grimase, plecări...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...