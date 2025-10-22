Live TV

Video Elon Musk a răbufnit după ce administratorul NASA a criticat SpaceX: „Sean Idiotul încearcă să omoare Agenția!”

Data actualizării: Data publicării:
Elon Musk Highlights 2015 Texas Transportation Forum
Foto. Profimedia

Directorul general al SpaceX, Elon Musk, a lansat marţi un atac direct la adresa administratorului interimar al NASA, Sean Duffy, după ce acesta din urmă a declarat că SpaceX este în pericol să piardă contractul pe care-l are cu NASA pentru misiunea Artemis 3 - care are ca obiectiv revenirea astronauţilor americani pe Lună după era misiunilor Apollo - din cauza întârzierilor în derularea acestui program, transmite miercuri NBC.

Sean Idiotul încearcă să omoare NASA!, a scris multimiliardarul pe platforma X, referindu-se la Sean Duffy, secretarul pentru transporturi al lui Trump, responsabil de managementul interimar al agenţiei spaţiale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În aprilie 2021, NASA a acordat companiei lui Elon Musk un contract de 2,9 miliarde de dolari pentru a furniza primul modul de aselenizare cu echipaj pentru programul Artemis al agenţiei. Acest vehicul, o treaptă superioară modificată a megarachetei Starship, aparţinând SpaceX, ar trebui să-i coboare pe astronauţi pe suprafaţa Lunii.

Dar NASA nu este mulţumită de ritmul de dezvoltare a megarachetei Starship, conform lui Sean Duffy.

Îmi place SpaceX, este o companie uimitoare. Problema este că au întârzieri (...) şi suntem într-o cursă împotriva Chinei, a spus Duffy luni dimineaţă, în timpul unei apariţii la Squawk Box de la CNBC. Preşedintele (Donald Trump n.r.) şi cu mine vrem să ajungem pe Lună în acest mandat, aşa că voi deschide contractul (...) Voi lăsa alte companii spaţiale să concureze cu SpaceX, cum ar fi Blue Origin, a adăugat el.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În aprilie 2021, NASA a acordat companiei lui Elon Musk un contract de 2,9 miliarde de dolari pentru a furniza primul modul de aselenizare cu echipaj pentru programul Artemis al agenţiei. Acest vehicul, o treaptă superioară modificată a megarachetei Starship, aparţinând SpaceX, ar trebui să-i coboare pe astronauţi pe suprafaţa Lunii.

Dar NASA nu este mulţumită de ritmul de dezvoltare a megarachetei Starship, conform lui Sean Duffy.

Aceste acuzaţii au fost respinse de Elon Musk, care a asigurat că racheta sa va finaliza în cele din urmă întreaga misiune selenară, compania sa avansând cu viteza fulgerului în comparaţie cu restul industriei spaţiale.

După mai multe amânări, misiunea Artemis 3 este acum programată de NASA pentru mijlocul anului 2027, o dată pe care experţii o consideră imposibil de respectat, deoarece SpaceX se confruntă încă cu provocări tehnice imense înainte ca racheta sa să fie gata pentru o astfel de misiune.

Cu toate acestea, timpul se scurge, deoarece Statele Unite au intrat într-o competiţie spaţială cu China, Beijingul având ca scop şi trimiterea de oameni pe suprafaţa selenară până în 2030.

Prin urmare, NASA ar putea recurge la un alt modul de aselenizare - dezvoltat de compania rivală Blue Origin, a lui Jeff Bezos.

Blue Origin nu a livrat niciodată o sarcină utilă pe orbită, cu atât mai puţin să ajungă pe Lună, a atacat Elon Musk pe X. Uriaşa rachetă New Glenn a companiei Blue Origin a transportat un prototip al navei spaţiale Blue Ring a companiei pe orbita Pământului la prima sa lansare - şi până acum, singura - în ianuarie trecut.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Etapele misiunii Artemis 3 au tot suferit întârzieri în ultimii ani, şi nu doar pentru că Starship este încă în faza de testare. Au mai existat probleme cu costumele spaţiale, capsula Orion, aparţinând NASA dar şi cu alte tehnologii ce urmează să fie folosite în cadrul misiunii. Capsula Orion urmează să transporte astronauţii misiunii Artemis 3 pe orbita selenară, de unde vor fi preluaţi de modulul de aselenizare care îi va duce la suprafaţă.

Aceste tensiuni dintre şeful SpaceX şi Sean Duffy apar şi în contextul negocierilor privind viitorul administrator permanent al NASA.

Omul de afaceri Jared Isaacman, un apropiat al lui Elon Musk, care fusese ales iniţial de preşedintele Donald Trump, a fost îndepărtat la sfârşitul lunii mai, cu puţin timp înainte de izbucnirea publică a conflictul dintre preşedinte şi şeful SpaceX.

Însă, conform relatărilor din presă, preşedintele Trump ia în considerare numirea sa din nou în funcţie, lucru care nu-i convine lui Sean Duffy, care ar dori să păstreze conducerea NASA.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un...
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
2
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
intrarea in sala CCR
3
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
Explozie în Rahova.
4
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are...
Vladimir Putin / un afiș cu Alexei Navalnîi / soldați ruși în Crimeea
5
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin...
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Digi Sport
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
medici cu mana oe burta unei gravide
Surse: Spitalul din Constanța unde o tânără a murit după naștere a...
FED EXPLOZIE RAHOVA VALI P3 171025 R6_101192
Stelian Bujduveanu, despre blocul afectat de explozie: „Recomandarea...
Colaj SRI
Grupare periculoasă destructurată de DIICOT: un bărbat se dădea drept...
BUCURESTI - SFANTUL PANTELIMON - DEMISII CADRE MEDICALE - 8 AUG
Morţi suspecte la Spitalul „Sfântul Pantelimon”: una dintre victime...
Ultimele știri
Secretarul general al NATO se întâlnește cu Donald Trump pentru discuții privind sprijinul acordat Ucrainei (surse)
Helmut Stürmer, unul dintre cei mai importanţi scenografi români, a murit la vârsta de 83 de ani
Antreprenorii, puternic afectați de majorarea TVA. Liderul IMM România, Florin Jianu: „Crește salariul minim, vin concedieri”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
starship
Compania lui Elon Musk riscă să piardă un contract de 2,9 miliarde de dolari cu NASA
diana sosoaca putin
Diana Șoșoacă a participat la un eveniment unde Putin a ținut un discurs. Dictatorul a vorbit despre promovarea Rusiei în alte țări
SpaceX Launches Starship on Eleventh Test Flight From Starbase, Texas
Zbor reușit al uriașei rachete Starship a lui Elon Musk: a fost al 11-lea test al propulsorului care ar trebui să ducă oameni pe Lună
asteroid mic
Un asteroid a trecut pe lângă Pământ mai aproape decât sateliții, iar astronomii l-au observat abia după câteva ore
(FILE) Jane Goodall Dead At 91. Jane Goodall, the famed primatologist, anthropologist and conservationist, has died on Wednesday, October 1, 2025 according to the institute she founded. LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA - APRIL 14: English zoologist, primatolo
Jane Goodall: I-aș trimite pe Trump, Musk, Putin, Xi și Netanyahu în spațiu, într-o călătorie fără întoarcere
Partenerii noștri
Pe Roz
Anastasia Soare, despre începuturile ei în SUA. Nu știa o boabă de engleză: "Când am ajuns în America, nimic...
Cancan
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă...
Fanatik.ro
Ce a pățit un jurnalist italian venit la București înaintea meciului FCSB – Bologna: „Românii o iau prea în...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
„Rădoi a comis-o grav! Cum să te iei de Lucescu?! Eu era să mă bat cu el”. Fostul președinte LPF, verdict dur
Adevărul
O expresie fără sens a cucerit generația Alpha: „6-7! este ca o plagă, un virus care le-a acaparat mințile”
Playtech
Cum verifici dacă angajatorul ți-a declarat corect grupa de muncă la Casa de Pensii
Digi FM
Doru Octavian Dumitru a fost internat în spital. Ce este trombectomia, procedura la care a fost supus de...
Digi Sport
La 86 de ani, Ion Țiriac pregătește cel mai spectaculos proiect imobiliar al său: transformă o zonă a...
Pro FM
Justin Timberlake și Jessica Biel, mai uniți ca niciodată după diagnosticul artistului: „Sunt dedicați...
Film Now
Antonio Banderas, copleșit de emoție la nunta fiicei sale: „A fost unul dintre cele mai frumoase momente din...
Adevarul
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume...
Newsweek
Pensie scăzută de la 4.700 lei la 4.500 lei la trecerea la limită de vârstă. Cât a contribuit?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Jennifer Aniston dezvăluie că tatăl ei i-a spus să își “caute o slujbă adevărată” înainte de a deveni...
UTV
Doru Octavian Dumitru, internat de urgență la spital. Artistul a fost supus unei intervenții de trombectomie...