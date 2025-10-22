Directorul general al SpaceX, Elon Musk, a lansat marţi un atac direct la adresa administratorului interimar al NASA, Sean Duffy, după ce acesta din urmă a declarat că SpaceX este în pericol să piardă contractul pe care-l are cu NASA pentru misiunea Artemis 3 - care are ca obiectiv revenirea astronauţilor americani pe Lună după era misiunilor Apollo - din cauza întârzierilor în derularea acestui program, transmite miercuri NBC.

„Sean Idiotul încearcă să omoare NASA!”, a scris multimiliardarul pe platforma X, referindu-se la Sean Duffy, secretarul pentru transporturi al lui Trump, responsabil de managementul interimar al agenţiei spaţiale.

În aprilie 2021, NASA a acordat companiei lui Elon Musk un contract de 2,9 miliarde de dolari pentru a furniza primul modul de aselenizare cu echipaj pentru programul Artemis al agenţiei. Acest vehicul, o treaptă superioară modificată a megarachetei Starship, aparţinând SpaceX, ar trebui să-i coboare pe astronauţi pe suprafaţa Lunii.

Dar NASA nu este mulţumită de ritmul de dezvoltare a megarachetei Starship, conform lui Sean Duffy.



„Îmi place SpaceX, este o companie uimitoare. Problema este că au întârzieri (...) şi suntem într-o cursă împotriva Chinei”, a spus Duffy luni dimineaţă, în timpul unei apariţii la „Squawk Box” de la CNBC. „Preşedintele (Donald Trump n.r.) şi cu mine vrem să ajungem pe Lună în acest mandat, aşa că voi deschide contractul (...) Voi lăsa alte companii spaţiale să concureze cu SpaceX, cum ar fi Blue Origin”, a adăugat el.

Aceste acuzaţii au fost respinse de Elon Musk, care a asigurat că racheta sa „va finaliza în cele din urmă întreaga misiune selenară”, compania sa avansând „cu viteza fulgerului în comparaţie cu restul industriei spaţiale”.



După mai multe amânări, misiunea Artemis 3 este acum programată de NASA pentru mijlocul anului 2027, o dată pe care experţii o consideră imposibil de respectat, deoarece SpaceX se confruntă încă cu provocări tehnice imense înainte ca racheta sa să fie gata pentru o astfel de misiune.



Cu toate acestea, timpul se scurge, deoarece Statele Unite au intrat într-o competiţie spaţială cu China, Beijingul având ca scop şi trimiterea de oameni pe suprafaţa selenară până în 2030.



Prin urmare, NASA ar putea recurge la un alt modul de aselenizare - dezvoltat de compania rivală Blue Origin, a lui Jeff Bezos.



„Blue Origin nu a livrat niciodată o sarcină utilă pe orbită, cu atât mai puţin să ajungă pe Lună”, a atacat Elon Musk pe X. Uriaşa rachetă New Glenn a companiei Blue Origin a transportat un prototip al navei spaţiale Blue Ring a companiei pe orbita Pământului la prima sa lansare - şi până acum, singura - în ianuarie trecut.

Etapele misiunii Artemis 3 au tot suferit întârzieri în ultimii ani, şi nu doar pentru că Starship este încă în faza de testare. Au mai existat probleme cu costumele spaţiale, capsula Orion, aparţinând NASA dar şi cu alte tehnologii ce urmează să fie folosite în cadrul misiunii. Capsula Orion urmează să transporte astronauţii misiunii Artemis 3 pe orbita selenară, de unde vor fi preluaţi de modulul de aselenizare care îi va duce la suprafaţă.



Aceste tensiuni dintre şeful SpaceX şi Sean Duffy apar şi în contextul negocierilor privind viitorul administrator permanent al NASA.



Omul de afaceri Jared Isaacman, un apropiat al lui Elon Musk, care fusese ales iniţial de preşedintele Donald Trump, a fost îndepărtat la sfârşitul lunii mai, cu puţin timp înainte de izbucnirea publică a conflictul dintre preşedinte şi şeful SpaceX.



Însă, conform relatărilor din presă, preşedintele Trump ia în considerare numirea sa din nou în funcţie, lucru care nu-i convine lui Sean Duffy, care ar dori să păstreze conducerea NASA.

