Elon Musk a devenit primul om din lume cu o avere netă de 500 de miliarde de dolari, potrivit Forbes

Data publicării:
Elon Musk
Elon Musk.

Elon Musk, CEO-ul Tesla, a devenit miercuri prima persoană din lume care a atins o avere netă de 500 de miliarde de dolari, impulsionată de o revenire a acţiunilor companiei de vehicule electrice şi de creşterea valorii celorlalte startup-uri ale antreprenorului din domeniul tehnologiei, relatează Reuters.

Averea netă a lui Musk se ridica la 499,5 miliarde de dolari la ora 15:55, ora de pe coasta de est a SUA (22:55, ora României), potrivit indexului miliardarilor întocmit de Forbes.

Acţiunile Tesla au determinat creşterea averii nete a lui Musk. Acţiunile au crescut cu peste 14% în acest an şi au urcat cu aproape 4% miercuri, adăugând peste 7 miliarde de dolari la averea sa netă.

Consiliul de administraţie al Tesla a propus luna trecută un plan de compensare de 1 trilion de dolari pentru Elon Musk, subliniind influenţa pe care o are asupra producătorului de automobile, în încercarea acestuia de a se transforma într-o putere în domeniul inteligenţei artificiale şi al roboticii.

Startup-ul de AI al lui Musk, xAI, şi compania de rachete SpaceX şi-au mărit, de asemenea, valorile în acest an.

Fondatorul Oracle, Larry Ellison, îl urma miercuri pe Musk ca a doua cea mai bogată persoană de pe lista Forbes, cu o avere netă de aproximativ 351,5 miliarde de dolari.

