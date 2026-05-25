Analiză „Este o nimica toată”. Trump minimalizează costurile economice ale războiului cu Iranul. Americanii, revoltați de creșterea prețurilor

Donald Trump, la Casa Albă. Foto: Profimedia
Aflat în fața șantierului sălii de bal de la Casa Albă, președintele SUA, Donald Trump, a făcut apel la răbdare din partea americanilor afectați de creșterea vertiginoasă a prețurilor la benzină, încercând să justifice costul unui proiect pe care criticii îl consideră o inițiativă de prestigiu, anunță Reuters. „Este o nimica toată”, a spus el marți, făcând aparent referire la pagubele economice cauzate Statelor Unite de războiul cu Iranul. „Apreciez faptul că toată lumea suportă această situație pentru o perioadă. Nu va mai dura mult.”

Acest moment a cristalizat îngrijorările unor membri ai Partidului Republican, care se tem că atenția acordată de președintele miliardar sălii de bal pare lipsită de tact, în contextul în care americanii se luptă să-și umple rezervoarele de benzină înaintea alegerilor parțiale din noiembrie.

O analiză realizată de Reuters asupra declarațiilor publice ale lui Trump arată că acesta a menționat sala de bal - fie în discursuri, fie în postări pe rețelele sociale, fie în declarații către jurnaliști - de cel puțin 40 de ori în acest an, inclusiv de nouă ori numai în această lună. Prin comparație, el a menționat-o de 35 de ori în tot anul 2025.

El este predispus să lanseze discursuri de promovare a sălii de bal în orice moment, fie că vorbește cu reporterii la bordul Air Force One, fie că se adresează oaspeților din Biroul Oval, fie că postează pe platforma sa Truth Social. Un oficial al Casei Albe a respins afirmația democraților că sala de bal este un proiect de vanitate.

Sala de Bal pe care și-o dorește Donald Trump. Sursa: Donald Trump via Truth Social

„Este vorba despre moștenire, nu despre vanitate”, a spus oficialul. „Președintele este profund pasionat de acest proiect și dorește să îl ducă la bun sfârșit.”

Este greu de cuantificat de câte ori a vorbit Trump despre economie, dar pe măsură ce prețurile la benzină au crescut vertiginos, el a minimizat în repetate rânduri impactul economic al războiului, sfătuind la răbdare și recunoscând foarte puțin dificultățile financiare ale americanilor.

„Nu mă gândesc la situația financiară a americanilor”, a spus el la începutul acestei luni într-un comentariu spontan care a devenit viral despre impactul economic al războiului și care a fost exploatat de democrați. „Singurul lucru care contează când vorbesc despre Iran este că ei nu pot avea o armă nucleară.”

Analiza realizată de Reuters arată că sala de bal, reconstrucția bazinului reflectorizant din Washington și planurile pentru un Arc al Independenței înalt de 76 de metri în Capitală sunt priorități pentru un președinte al cărui al doilea mandat a fost dominat de proiecte menite să-i consolideze moștenirea.

Chiar și în mijlocul crizelor și al summiturilor diplomatice, Trump a menținut sala de bal în prim-plan. La câteva ore după o aparentă tentativă de asasinat la un hotel din Washington, el a folosit incidentul pentru a pleda în favoarea construirii unei săli de bal. După întâlnirea sa de mare miză cu președintele chinez Xi Jinping, Trump a postat pe Truth Social că această călătorie i-a întărit argumentele.

„China are o sală de bal, și la fel ar trebui să aibă și SUA!”, a scris Trump alături de o fotografie cu el și Xi în fața imensului Great Hall of the People din Beijing.

În grupurile de discuții conduse de republicani, însă, alegătorii își exprimă îngrijorarea cu privire la sala de bal și la arcada, a declarat pentru Reuters un înalt responsabil de campanie republican, care a solicitat anonimatul pentru a discuta subiectul.

Lucrările la construcția sălii de bal de la Casa Albă continuă. Sursa: Profimedia

„Pentru alegători, mesajul care vine de la Casa Albă este că Trump se concentrează pe proiecte de vanitate și pe politica externă, iar acestea sunt lucruri de care alegătorilor nu le pasă”, a spus responsabilul.

Senatoarea republicană Cynthia Lummis din Wyoming a declarat într-un interviu că atenția acordată sălii de bal de la Casa Albă „absolut” consumă mai mult timp decât ar trebui.

„Ar fi cu siguranță frumos dacă publicul ar înțelege că sala de bal în sine a fost finanțată din fonduri private”, a spus Lummis.

Trump afirmă că a strâns 400 de milioane de dolari de la donatori bogați și din fonduri proprii pentru sala de bal. Serviciul Secret a solicitat însă 1 miliard de dolari din banii contribuabililor pentru a finanța îmbunătățirile de securitate ale sălii de bal și ale complexului Casei Albe, un plan pe care legislatorii, inclusiv republicanii, l-au respins.

Legiuitorii republicani îngrijorați și consilierii de rang înalt de la Casa Albă îl îndeamnă de luni de zile pe Trump să se concentreze mai mult pe economie, în contextul în care alegătorii privesc spre noiembrie, când se așteaptă ca republicanii să se confrunte cu o luptă dificilă pentru a-și păstra controlul asupra Congresului.

„Trump continuă să vorbească despre lucruri de care nimănui nu-i pasă”, a spus un strateg republican implicat în eforturile de a ajuta republicanii să-și păstreze controlul asupra Congresului, conform Reuters.

Donald Trump urmează să adauge Casei Albe o sală de bal, anunţă preşedinţia americană. Sursa: WhiteHouse.gov

Răspunsul lui Trump la întrebările privind preocupările economice este să declare în mod repetat victoria asupra inflației, în ciuda datelor oficiale care arată altceva. El a evitat întrebările privind incertitudinea economică lăudându-se cu o creștere a pieței bursiere și cu investiții străine de miliarde de dolari, remarcă Reuters în analiza sa.

O previziune din ianuarie a Casei Albe, conform căreia Trump ar urma să efectueze călătorii săptămânale pentru a promova candidații republicani și a aborda problemele economice, nu s-a concretizat.

După o serie de călătorii săptămânale la începutul anului, menite să-i promoveze bilanțul economic, Trump a rămas în mare parte la Casa Albă sau la reședința sa de weekend din Florida de când a declanșat războiul cu Iranul, pe 28 februarie. De atunci, a efectuat doar câteva deplasări pe teritoriul țării.

Pe măsură ce Trump se confruntă cu o serie de provocări politice și de politică publică - printre care războiul cu Iranul, creșterea prețurilor la combustibil și scăderea popularității -, el a început să viziteze din ce în ce mai des șantierele legate de inițiativele sale, folosindu-le pentru a sublinia progresele înregistrate și a-și reafirma controlul asupra agendei sale.

Marți, președintele SUA a dus reporterii într-un tur al șantierului sălii de bal și a descris cu mândrie unele dintre caracteristicile de securitate planificate. Cu o săptămână înainte, el a mers cu limuzina sa blindată pentru a inspecta renovările la Reflecting Pool din Washington - despre care a vorbit de șapte ori numai în această lună.

Președintele Chinei Xi Jinping îl privește pe președintele SUA Donald Trump, în timp ce participă la un banchet de stat la Marele Palat al Poporului din Beijing, pe 14 mai 2026. Foto: Profimedia Images

Democrații care încearcă să spargă dominația republicanilor în Congres în noiembrie spun că accentul pus de Trump pe proiectele de moștenire oferă speranță.

„Nu-mi pot imagina că, într-un moment în care oamenii încearcă să-și dea seama cum să-și plătească cumpărăturile alimentare, care sunt exorbitant de scumpe datorită tarifelor lui Trump, ei (n.r. republicanii) se concentrează pe o sală de bal”, a declarat pentru Reuters senatorul democrat Raphael Warnock din Georgia. „A susține  că nu înțeleg situația este puțin spus.”

Având în vedere că sondajele arată că o majoritate solidă a americanilor se opune sălii de bal, mesajul pare să fi ajuns la republicani, remarcă Reuters. Propunerea de 1 miliard de dolari a fost eliminată săptămâna trecută - cel puțin pentru moment - dintr-un proiect de lege privind cheltuielile din Senat, ceea ce reprezintă un eșec major pentru Trump.

