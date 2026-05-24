„Adios”: Donald Trump a distribuit o imagine AI care evocă un atac al SUA asupra Iranului

Președintele SUA, Donald Trump, a publicat duminică o imagine generată de inteligența artificială, însoțită de legenda „Adios”, în care apare o dronă americană distrugând o navă a marinei iraniene, pe fondul unor informații privind un acord în curs de negociere pentru a pune capăt războiului cu Iranul, anunță The Times of Israel.

Nu este clar ce mesaj încearcă Trump să transmită prin această postare, în contextul discuțiilor în desfășurare cu Teheranul, susține aceeași sursă.

Conform mai multor rapoarte, confirmate de oficiali israelieni, acordul inițial se va concentra pe prelungirea armistițiului existent cu încă 60 de zile și deschiderea Strâmtorii Ormuz, blocată în prezent, pentru transportul maritim vital, problema cheie a activităților nucleare ale Iranului fiind amânată pentru discuții în acea perioadă, fără a se impune Iranului obligația de a-și exporta stocul de uraniu puternic îmbogățit.

În plus, se spune că planul include un armistițiu în conflictul în curs dintre Israel și gruparea teroristă libaneză Hezbollah, dar nu include dezarmarea grupării susținute de Iran.

Preşedintele Donald Trump a anunţat sâmbătă că un acord mai amplu între Statele Unite şi Iran a fost „în mare parte negociat” şi că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă, semnalând un potenţial impuls către încheierea războiului care durează de luni de zile.

Iranul nu a acceptat nicio decizie nouă legată de programul său nuclear în cadrul negocierilor pentru încetarea conflictului pe care le poartă cu Statele Unite, a relatat duminică agenţia de ştiri Tansim, afiliată statului, în condiţiile în care dinspre Washington vin informaţii că s-ar fi ajuns la un acord pentru încetarea războiului, iar un anunţ ar putea interveni încă de duminică, potrivit CNN.

Citește și:

„Gândiţi-vă cât de confuzi sunt rușii”. Lupta europenilor contra destabilizării NATO de către America cea imprevizibilă

Editor : C.A.