FBI a dejucat „un complot terorist” ce viza zona Los Angeles, potrivit procurorului general

Biroul Federal de Investigaţii (FBI) al Statelor Unite a dejucat un complot cu ţinte multiple, printre care agenţi şi vehicule ale serviciului vamal şi de imigraţie (ICE) în Los Angeles şi comitatul Orange din California, a declarat luni procurorul general american Pam Bondi, transmite Reuters.

„Frontul de eliberare a Insulei Ţestoasei (nume dat Americii de Nord de unele popoare amerindiene şi folosit de unii activişti pentru drepturile acestora, n.red.) - un grup de extremă stânga, pro-palestinian, antiguvernamental şi anticapitalist - pregătea o serie de atentate cu bombă împotriva mai multor ţinte în California începând din noaptea de Anul Nou. Grupul intenţiona de asemenea să ia ca ţinte agenţi şi vehicule ale ICE”, a precizat Pam Bondi într-un comunicat.

Patru persoane au fost inculpate sub acuzaţiile de complot şi posesie a unui dispozitiv exploziv neînregistrat, potrivit plângerii depuse pe lângă tribunalul pentru districtul central al statului California, notează Reuters, citată de Agerpres.

Complotul prevedea plantarea de dispozitive explozive în cinci locuri, având ca ţintă două companii americane, la miezul nopţii de Anul Nou, în zona Los Angeles, se spune în comunicat.

