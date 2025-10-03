Fonduri înghețate, vieți în pericol. Administrația Trump, acuzată că blochează banii pentru victimele traficului de persoane

Organizații care luptă împotriva traficului de persoane din SUA avertizează că decizia administrației Trump de a bloca 88 de milioane de dolari destinați victimelor „va pune viețile supraviețuitorilor în pericol”. Într-o scrisoare adresată Congresului, 74 de grupuri juridice, religioase și civice cer deblocarea urgentă a fondurilor, după ce peste 100 de organizații de sprijin au rămas fără finanțare federală, informează The Guardian.

Organizațiile cer Congresului să exercite presiuni asupra administrației pentru a restabili finanțarea, în sprijinul miilor de supraviețuitori ai traficului din SUA. Apelul vine după o investigație a publicației The Guardian, care a arătat că administrația a redus eforturile federale de combatere a traficului de persoane. Oficialii administrației Trump neagă că guvernul federal ar fi făcut un pas înapoi în acest domeniu.

Printre semnatarii scrisorii se află Freedom Network USA, Human Trafficking Legal Center, Minnesota Alliance on Crime și National Advocacy Center of the Sisters of the Good Shepherd.

„Permiterea dispariției acestor fonduri ar însemna să se faciliteze traficul de persoane și să se pună în pericol viețile supraviețuitorilor”, se arată în document.

„Multe regiuni își vor pierde singurul furnizor de servicii, lăsând supraviețuitorii fără adăpost de urgență, sprijin sau consiliere. Comunitățile vor fi mai puțin sigure, deoarece traficanții vor exploata fără teama de a fi pedepsiți, iar mai puțini supraviețuitori vor putea să iasă la lumină”.

Potrivit Freedom Network USA, numeroase organizații de servicii și-au pierdut finanțarea federală începând cu ultima zi a lunii septembrie.

Ca răspuns la o solicitare a The Guardian luna trecută, Departamentul de Justiție a transmis că fondurile alocate de Congres vor fi cheltuite în cele din urmă, dar că organizațiile care au primit bani în trecut nu sunt garantate să primească și pe viitor. Alocările viitoare, a precizat instituția, vor fi făcute în acord cu prioritățile administrației Trump.

Scrisoarea organizațiilor subliniază: „Congresul a votat covârșitor, în ultimii 25 de ani, pentru continuarea acestor programe… Protejarea și finanțarea completă a acestor programe vitale este esențială pentru protejarea supraviețuitorilor și prevenirea re-exploatării.”

