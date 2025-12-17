Forţele Aeriene ale SUA vor cumpăra încă două avioane Boeing 747-8 pentru flota prezidenţială

Forţele Aeriene ale SUA au anunţat achiziţia a două avioane Jumbo Boeing 747-8 în valoare de 400 de milioane de dolari, pentru un program de instruire şi susţinere destinat viitoarei sale flote prezidenţiale, relatează Reuters.

Achiziţia face parte din eforturile US Air Force de a accelera trecerea programului de transport aerian prezidenţial de la modelul 747-200, care este învechit, la modelul 747-8, mai nou şi mai mare, au menţionat Forţele Aeriene într-un comunicat, scrie Agerpres.

Prima aeronavă este aşteptată să sosească la începutul anului 2026, a doua livrare fiind programată înainte de sfârşitul anului.

Achiziţia este separată de cele două aeronave 747-8i pe care Boeing le modifică în prezent în cadrul programului VC-25B, care vor servi ca următoarea generaţie a Air Force One. Prima dintre aceste aeronave puternic modificate ar urma să fie livrată la mijlocul anului 2028, a adăugat US Air Force.

De asemenea, cele două aeronave de antrenament sunt distincte de aeronava 747-8i donată Statelor Unite de către Qatar, a indicat în context un oficial al Forţelor Aeriene.

Programul Air Force One s-a confruntat cu întârzieri şi depăşiri de costuri după ce în 2018 Boeing a acceptat un contract cu preţ fix de 3,9 miliarde de dolari pentru a livra două avioane 747-8 modificate pentru a înlocui flota actuală.

Editor : Sebastian Eduard