Forțele anti imigrație ICE din SUA au arestat mai mulți băștinași amerindieni: „Nu este nimeni mai american decât noi”

Data publicării:
MN: Anti-ICE Protests
Amerindieni din Minnesota protestează față de prezența forțelor ICE. Sursa foto: Profimedia Images

Săptămâna aceasta, tribul Oglala Sioux din SUA, compus din americani nativi,  a declarat că membrii tribului au fost reținuți de Serviciul de Imigrare și Vamă după raiduri în Minnesota.  Liderii tribali spun că populația indigenă a fost oprită, interogată, hărțuită și, în unele cazuri, reținută doar pe baza culorii pielii sau a numelor de către agenții ICE. 

Timp de ore întregi, Raelyn Duffy a căutat orice informație care ar fi putut duce la localizarea fiului ei, Jose Roberto „Beto” Ramirez, care în dimineața aceea fusese scos cu forța din mașina mătușii sale și reținut de ofițeri federali de imigrare mascați în Robbinsdale, Minnesota.

Ramirez, în vârstă de 20 de ani, este amerindian și cetățean american. Însă înregistrarea video a arestării sale de joi trecută arată că ofițerii nu au fost impresionați de țipetele panicate ale mătușii sale, care îi informa despre statutul său legal. L-au smuls pe Ramirez de pe scaunul pasagerului, l-au trântit pe capota unei alte mașini, l-au încătușat și l-au dus.

Prietenii l-au identificat pe Ramirez dintr-un videoclip Facebook Live cu arestarea și au alertat-o pe Duffy, care s-a grăbit acasă, a luat certificatul de naștere al fiului său și a sunat la Serviciul de Imigrare și Vamă.

Unul dintre liderii comunității a declarat pentru presa de peste Ocean că „nu este nimeni mai american decât noi”, scrie WP

