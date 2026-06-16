Guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, un posibil pretendent la Casa Albă în 2028, l-a acuzat luni pe preşedintele republican Donald Trump că se află în spatele unor anchete penale care îl vizează atât pe el, cât şi pe soţia sa, notează BBC.

„Donald Trump nu mă atacă din cauza tweet-urilor mele răutăcioase (n.r. la adresa lui). Mă atacă pentru că intenţionez să intru în cursa prezidenţială”, a afirmat Newsom într-o înregistrare video, menţionând solicitări de documente trimise în ultimele zile de agenţi federali către „prieteni de familie şi foşti angajaţi”.



„Pentru că urăşte faptul că îi denunţ în mod constant, iar şi iar, minciunile şi înşelăciunile”, a adăugat el, declarându-se „mândru” să se alăture listei lungi de ţinte ale răzbunării lui Donald Trump care au intrat în vizorul justiţiei.



Gavin Newsom îi citează, printre alţii, pe fostul director al FBI James Comey, pe fostul preşedinte al Fed Jerome Powell şi pe procuroarea generală a statului New York, Letitia James.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Procedurile judiciare împotriva acestor trei personalităţi au fost în cele din urmă anulate, însă fostul director al poliţiei federale a fost pus din nou sub acuzare în aprilie, de data aceasta pentru ameninţare la adresa „vieţii şi integrităţii fizice” a preşedintelui american, din cauza unei fotografii cu scoici publicate pe reţelele sociale în mai 2025.



Surse apropiate dosarului citate de presa americană afirmă că ancheta o vizează în mod special pe soţia guvernatorului Californiei, Jennifer Siebel Newsom, o realizatoare de documentare care conduce un ONG numit The Representation Project, ce produce filme pentru combaterea sexismului.



Ancheta vizează, în special, posibile fraude fiscale, relatează CNN şi Los Angeles Times.

Citește și:

Trump dezvăluie care este, în opinia sa, „echipa de vis” la viitoarele alegeri pentru Casa Albă

Editor : C.A.