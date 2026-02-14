În ultimele patru luni, peste 4.400 de hotărâri judecătorești au constatat că administrația Trump reține ilegal imigranții

Sute de judecători federali din Statele Unite au decis de peste 4.400 de ori, începând din luna octombrie, că administrația Trump a reținut ilegal imigranți, potrivit unei analize a dosarelor judiciare realizate de Reuters, informează Voice of NY. Deciziile reprezintă o contestare juridică amplă a măsurilor restrictive privind imigrația luate de administrație, însă mulți deținuți au rămas în custodie chiar și după ce instanțele au dispus eliberarea lor.

„Este revoltător faptul că guvernul insistă ca această instanță să redefiniească sau să ignore complet legea actuală, așa cum este ea clar formulată”, a scris săptămâna trecută judecătorul districtual american Thomas Johnston, ordonând eliberarea unui deținut venezuelean din Virginia de Vest.

Multe dintre decizii se concentrează pe abaterea administrației de la o interpretare de lungă durată a legii federale, care permitea imigranților care locuiau deja în Statele Unite să fie eliberați pe cauțiune în timp ce cazurile lor erau judecate de tribunalul pentru imigrare. Casa Albă a declarat că lucrează pentru „aplicarea legală a legii federale privind imigrația, în conformitate cu mandatul președintelui”.

Creștere cu 75% a persoanelor din închisori

Numărul persoanelor reținute în centrele de detenție ale Serviciului de Imigrare și Vamă a crescut la aproximativ 68.000, cu aproximativ 75% mai mult decât atunci când președintele Donald Trump a preluat funcția. O curte de apel conservatoare din New Orleans s-a aliat recent administrației, afirmând că utilizarea limitată a detenției de către guvernele anterioare nu înseamnă că acestea nu aveau autoritatea de a reține mai mulți imigranți.

20.200 de procese federale

În același timp, numărul proceselor a crescut. Reuters a constatat că deținuții au intentat peste 20.200 de procese federale pentru a obține eliberarea, multe dintre ele prin habeas corpus, mecanismul legal utilizat pentru a contesta detenția ilegală. În cel puțin 4.421 de cazuri, peste 400 de judecători federali au decis că deținuții erau reținuți ilegal. Alte cazuri rămân au fost respinse după eliberarea deținuților.

Presiune juridică

Valul de litigii a exercitat presiune asupra Departamentului Justiției, care a repartizat sute de avocați pentru cazuri de imigrare. Dosarele instanțelor arată că sunt implicați peste 700 de avocați ai guvernului, unii dintre ei apărând în peste 1.000 de cazuri fiecare.

Judecătorii au constatat, de asemenea, cazuri în care deținuții au rămas în custodie în ciuda ordinelor judecătorești de eliberare. În Minnesota, un judecător federal a raportat încălcări ale 76 de ordine de eliberare în 96 de cazuri. În New York, un alt judecător a declarat că autoritățile au transferat un deținut într-un alt stat, în ciuda unei ordonanțe judecătorești care interzicea acest lucru. Departamentul de Justiție a declarat că administrația „respectă ordonanțele judecătorești și aplică în totalitate legea federală privind imigrația”.

Unul dintre cazuri a implicat un adolescent venezuelean arestat în timpul unui control rutier în Wisconsin, în timp ce călătorea cu tatăl său, ambii solicitanți de azil. Judecătorii federali au ordonat eliberarea lor, invocând absența unui mandat valabil la momentul reținerii. Adolescentul frecventează acum școala online, de teamă să nu fie arestat din nou.

Alte cazuri includ deținuți cu autorizație legală de muncă, statut de refugiat sau cereri de imigrare în curs de soluționare, niciunul dintre ei neavând antecedente penale. În mai multe cazuri, acuzațiile autorităților – inclusiv legături suspectate cu organizații criminale – nu au fost susținute de dovezi documentate.

Habeas corpus rămâne un instrument juridic esențial pentru contestarea detenției, dar nu toți imigranții pot avea acces la acesta. Unii nu își cunosc drepturile, în timp ce alții nu își pot permite reprezentare juridică. Avocații și apărătorii drepturilor omului spun că costurile și lipsa de informații continuă să limiteze accesul la instanțe pentru mulți deținuți.

În ciuda provocărilor juridice tot mai mari, administrația a continuat să extindă detenția ca parte a politicii sale mai ample de deportare în masă, pregătind terenul pentru noi bătălii în instanță în lunile următoare.

Editor : Sebastian Eduard