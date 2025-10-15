Live TV

Incident la bordul avionului care-l transportă pe secretarul Apărării din SUA, Pete Hegseth. Aeronava a afișat un cod de urgență

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1005407969
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth Foto: Profimedia Images

Un incident a avut loc la bordul aeronavei care-l transporta pe secretarul Apărării SUA, Pete Hegseth, spre Statele Unite, anunță Digi24. Avionul secretarului american de război și încă un avion militar al Statelor Unite s-au întors din drum de peste Atlantic după ce au plecat de la Bruxelles. Se îndreaptă acum către Marea Britanie, indică platforma FlightRadar

Avionul Boeing C-32 al Forțelor Aeriene ale SUA, care îl transporta pe secretarul american al Apărării Pete Hegseth, a declarat stare de urgență și se îndreaptă către Marea Britanie, anunță Airlive. Din primele informații, ar fi apărut o problemă de depresurizare în timpul zborului.

Boeing C-32A, o versiune militară a Boeing 757, decolase de la Bruxelles, unde Hegseth participase la reuniunile NATO, atunci când echipajul a declarat stare de urgență în timp ce începea traversarea Atlanticului.

Aeronava, care servește ca mijloc de transport pentru înalți oficiali militari și guvernamentali americani, se afla la aproximativ 30 de minute de la decolare atunci când a fost detectată problema de depresurizare. Aeronava Boeing a coborât la 3.000 de metri.

Echipajul Boeing C-32A a declarat rapid o situație de urgență și a luat decizia de a devia zborul către RAF Mildenhall, o bază a Forțelor Aeriene ale SUA din Regatul Unit. RAF Mildenhall servește ca un hub critic pentru aviația militară americană în Europa.

