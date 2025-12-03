Live TV

Pete Hegseth a spus pe cine ar vrea să invite la „cina visurilor sale”: ar fi pentru pace

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-10-15T203846.645
Secretarul Apărării al Statelor Unite, Pete Hegseth. Foto. Reuters

Ministrul Apărării al SUA, Pete Hegseth, ar dori să-i invite la „cina visurilor sale” pe președinții Donald Trump și Volodimir Zelenski, precum și pe dictatorul Vladimir Putin. El a declarat acest lucru într-un interviu acordat jurnalistei Katie Miller, care a lucrat anterior în Departamentul pentru Eficiența Guvernului al SUA.

Potrivit lui Hegseth, pentru pacea în Ucraina, el visează să-i adune la aceeași masă pe Trump, Zelenski și Putin. El consideră că, în acest caz, părțile ar putea ajunge mai repede la un acord privind încheierea războiului.

„Ar fi fost o cină pentru pace. Am fi văzut ce ar fi ieșit”, a spus Hegseth. Ministrul de război al SUA consideră că la o astfel de „cină de vis” s-ar fi putut servi fripturi și salată cu „sos rusesc”. De remarcat că Pete Hegseth nu participă la promovarea noului plan al administrației președintelui american Donald Trump pentru încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

În schimb, un rol activ în acest sens îl joacă ministrul Armatei SUA, Dan Driscoll, care este prieten cu vicepreședintele Jay D. Vance. În noiembrie, Driscoll s-a întâlnit cu Zelensky la Kiev și i-a prezentat noul plan de pace al lui Trump. Apoi, el a purtat negocieri cu diplomații europeni și i-a îndemnat să încheie cât mai repede un acord privind Ucraina, deoarece „altfel Kievul va pierde mai multe teritorii”.

Diplomații europeni au descris atmosfera din timpul întâlnirii cu Driscoll ca fiind „grețoasă”, sugerând că acesta a exercitat presiuni asupra lor. Potrivit informațiilor din Financial Times, relațiile dintre Hegseth și Driscoll nu sunt foarte bune. Problema este că Driscoll, în vârstă de 38 de ani, ar putea prelua conducerea Pentagonului dacă Hegseth, din anumite motive, ar părăsi brusc postul său. Cu toate acestea, se poate considera că Hegseth susține Ucraina, și nu Rusia. În vara acestui an, în timpul depoziției sale în fața comitetului pentru alocări bugetare din Senatul SUA, în cadrul discuției privind bugetul militar, el a numit Rusia agresor.

Editor : A.R.

Ion Țiriac, absent de la înmormântarea prietenului său
Digi Sport
Ion Țiriac, absent de la înmormântarea prietenului său
Descarcă aplicația Digi Sport
