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Jay Clayton, candidatul susținut de Donald Trump, a fost confirmat la șefia serviciilor secrete ale SUA

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Trump Intelligence Director
Jay Clayton Foto: Profimedia
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Din articol
Audiere tensionată Preocupări legate de interimarul DNI, Bill Pulte

Republicanii din Senatul SUA l-au confirmat, marţi, după audieri tensionate, pe candidatul preşedintelui Donald Trump, procurorul federal al districtului Manhattan Jay Clayton, în funcţia de şef al serviciilor secrete ale țării, în ciuda opoziţiei democraţilor, informează Reuters.

Jay Clayton preia funcţia rămasă vacantă din iunie, când Tulsi Gabbard a demisionat după un mandat marcat de conflicte cu democraţii din Congres, care au acuzat-o că promova agenda politică a lui Trump şi susţinea afirmaţii electorale dovedite ca fiind false.

Votul a fost de 51 la 47 în favoarea confirmării lui Clayton în funcţia de director al Serviciilor Naţionale de Informaţii (DNI), care coordonează cele 18 agenţii de informaţii ale SUA. Votul s-a desfăşurat pe linie de partid, republicanii lui Trump susţinându-l pe candidat, iar membrii grupului parlamentar democrat votând împotrivă.

Controversa legată de Gabbard şi de afirmaţiile sale privind alegerile a căpătat o nouă semnificaţie după ce Clayton a refuzat în repetate rânduri, în timpul audierii sale de confirmare, să recunoască în mod direct că Trump a pierdut alegerile prezidenţiale din 2020 în faţa democratului Joe Biden.

Cu puţin peste trei luni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, care vor decide care partid va controla Congresul, Trump şi-a intensificat eforturile de a face din „securitatea electorală” o temă centrală, în ciuda constatărilor consacrate potrivit cărora frauda electorală este un fenomen rar.

Democraţii l-au acuzat pe Trump că foloseşte această temă pentru a pune la îndoială oricare dintre victoriile lor electorale.

Audiere tensionată

Audierea lui Clayton de la începutul acestei luni a degenerat uneori în ridicarea tonului, întrucât Clayton a insistat în faţa mai multor senatori democraţi că nu neagă rezultatele alegerilor, ci ar spune doar că Biden a fost „certificat” ca preşedinte, a parcurs „procedurile” sau „a obţinut cele mai multe voturi electorale”, nu că ar fi câştigat acum şase ani.

Clayton a fost, de asemenea, întrebat de democraţi cu privire la decizia sa de a emite citaţii prin care le-a ordonat jurnaliştilor de la New York Times să depună mărturie în faţa unui mare juriu federal, după ce aceştia au relatat despre preocupări legate de securitate privind noul avion Air Force One al lui Trump, donat de Qatar.

Un procuror a declarat la o audiere în instanţă săptămâna trecută că administraţia Trump va retrage citaţiile, după ce un judecător a pus întrebări amănunţite cu privire la anchetă.

Procesul de confirmare a lui Clayton a fost marcat de controverse chiar înainte de audierea sa din 15 iulie. La jumătatea lunii iunie, Trump a pus brusc sub semnul întrebării nominalizarea sa, ordonând amânarea primei audieri a lui Clayton, într-un efort de a forţa Congresul să adopte o reformă a regulilor de vot din SUA.

Senatorii, printre care şi preşedintele republican al Comisiei de Informaţii a Senatului, Tom Cotton din Arkansas, au declarat la momentul respectiv că se aşteptau ca audierea să aibă loc conform programului, dar au precizat ulterior că Clayton nu se va prezenta, după ce Trump i-a ordonat să nu participe.

Preocupări legate de interimarul DNI, Bill Pulte

Amânarea i-a nemulţumit în mod special pe democraţi, deoarece Trump îl numise pe Bill Pulte, directorul Agenţiei Federale de Finanţare a Locuinţelor – care îi este loial lui Trump, dar nu are experienţă în domeniul securităţii naţionale – în funcţia de director interimar al DNI. De când a preluat funcţia interimară în iunie, Pulte a ordonat o serie de concedieri în rândul personalului din serviciile de informaţii.

Pe fondul acestei controverse, democraţii au refuzat să ofere voturile necesare pentru reînnoirea unui program de supraveghere a străinilor, secţiunea 702 din Legea privind supravegherea informaţiilor străine (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA), care este utilizată de agenţiile de spionaj americane pentru a colecta comunicaţiile electronice a mii de străini aflaţi în afara Statelor Unite.

Asistenţii din Senat au declarat că nu ştiu când ar putea fi reînnoită Secţiunea 702, în ciuda confirmării lui Clayton. Republicanii din Senat deţin o majoritate de 53 de locuri faţă de 47 şi au nevoie de sprijinul a cel puţin şapte democraţi pentru a atinge pragul de 60 de voturi necesar adoptării reînnoirii FISA.

Clayton, în vârstă de 60 de ani, este un fost avocat al firmei Sullivan & Cromwell, specializat în fuziuni şi strângerea de capital. În timpul primului mandat al lui Trump, a ocupat funcţia de preşedinte al Comisiei pentru Valori Mobiliare şi Burse (SEC), unde şi-a construit o reputaţie de moderat politic care căuta consensul cu comisarii democraţi.

În aprilie 2025, Trump l-a numit pe Clayton în funcţia de procuror federal interimar pentru Districtul de Sud al New York-ului, considerată una dintre cele mai influente funcţii de procuratură din ţară.

Biografia sa oficială arată că nu are experienţă în domeniul serviciilor de informaţii şi nu dispune de o experienţă vastă în domeniul securităţii naţionale, o cerinţă legală pentru a ocupa funcţia de director al Serviciilor Naţionale de Informaţii (DNI). Însă susţinătorii săi, inclusiv unii democraţi înainte de controversele din jurul audierilor sale, au afirmat că funcţia sa de procuror federal al Statelor Unite pentru Manhattan a implicat suficiente activităţi legate de securitatea naţională pentru a-l califica pentru acest post.

Editor : Ș.R.

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