Fostul președinte american Joe Biden a lansat un atac dur la adresa lui Donald Trump, pe care l-a numit „un ratat” și l-a acuzat că încearcă să-și remodeleze imaginea la Washington prin proiecte motivate de vanitate. În discursul susținut la o gală a Partidului Democrat din statul Maryland, Biden l-a descris pe liderul de la Casa Albă drept incompetent și corupt, în contextul campaniei pentru alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, arată The Guardian.

Discursul de 10 minute al lui Biden a abordat demolarea de către Trump a aripii de est a Casei Albe pentru a face loc unei săli de bal, îndepărtarea numelui său, dispusă de instanță, după ce acesta l-a adăugat pe fațada Centrului John Kennedy pentru Artele Spectacolului, planurile sale privind un arc de triumf, precum și înflorirea algelor care a compromis renovarea în valoare de 14,7 milioane de dolari a bazinului reflectorizant al Memorialului Lincoln.

Dar „nu sunt doar proiectele sale de vanitate” din capitala țării care constituie o rușine, a susținut Biden la Live! Casino & Hotel Maryland. El a menționat, de asemenea, modul în care administrația a încercat să-i despăgubească pe cei condamnați - și apoi grațiați prezidențial - pentru rolul jucat în atacul violent de la Capitoliul SUA din 6 ianuarie 2021, după ce primul mandat al lui Trump la Biroul Oval s-a încheiat cu înfrângerea în fața lui Biden.

„Uau!”, a exclamat Biden în timp ce relata toate acestea. „Ce ratat.”

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În special proiectul bazinului reflectorizant - pentru care guvernul federal a atribuit, fără licitație, un contract în valoare de 1,7 milioane de dolari pentru un sistem de filtrare unui donator al lui Trump, care este vecin cu clubul Mar-a-Lago al președintelui din Florida - „reflectă ceva chiar mai grav decât narcisismul și incompetența care stau la baza acestei administrații”, a continuat Biden.

„Este vorba despre corupție - corupția, corupția sfidătoare și flagrantă”, a spus Biden. „Corupție la o scară nemaiîntâlnită până acum în istoria Americii, în nicio administrație.”

Biden a criticat, de asemenea, relația lui Trump cu Vladimir Putin după ce forțele liderului rus au invadat Ucraina în 2022. De asemenea, Biden l-a acuzat pe actualul președinte al SUA de „denaturarea și distrugerea deliberată” a alianței militare NATO, considerată pe scară largă a fi tensionată de războiul pe care SUA și Israelul l-au declanșat în Iran la sfârșitul lunii februarie.

„El ne-a diminuat prestigiul pe plan internațional mai mult decât orice alt președinte din istorie”, a declarat Biden, în vârstă de 83 de ani, referindu-se la Trump, în vârstă de 80 de ani.

Declarațiile lui Biden de sâmbătă au venit exact la doi ani după o dezbatere televizată dezastruoasă cu Trump - un critic implacabil al său - care a precedat decizia sa de a se retrage din cursa pentru realegere în alegerile prezidențiale din noiembrie 2024.

Ulterior, Donald Trump a câștigat un al doilea mandat la Casa Albă, învingând-o pe candidata susținută de Biden, vicepreședinta Kamala Harris.

Înainte de gala de sâmbătă, Joe Biden adoptase un ton mai convențional într-o declarație care i-a fost atribuită în anticiparea discursului său. „Am crezut întotdeauna că democrația nu este un sport pentru spectatori”, se arată în declarația lui Biden, care a continuat prin a-i lăuda pe organizatorii politici pentru că „bat la uși, dau telefoane și dedică timp pe care nimeni nu-l vede, dar de care beneficiază toată lumea”.

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Editor : C.A.