Jocul dublu al lui Donald Trump: în timp ce critică China, blochează un pachet de ajutor militar pentru Taiwan

Președintele Donald Trump a refuzat să aprobe ajutorul militar în valoare de peste 400 de milioane de dolari pentru Taiwan în această vară, în încercarea de a negocia un acord comercial și un potențial summit cu liderul chinez Xi Jinping, potrivit a cinci persoane familiarizate cu această chestiune.

Decizia, care poate fi încă revocată, marchează o schimbare radicală în politica SUA față de insula autonomă pe care China o revendică ca teritoriu propriu, au declarat persoanele respective, care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta deliberările interne.

Două persoane familiarizate cu problema au declarat că pachetul avea o valoare de peste 400 de milioane de dolari și ar fi fost „mai letal” decât rundele anterioare de ajutor acordat Taiwanului, incluzând muniții și drone autonome.

Într-o declarație, un oficial al Casei Albe a afirmat că decizia privind pachetul de ajutor nu a fost încă finalizată. Ambasada neoficială a Taiwanului la Washington a refuzat să comenteze.

Armata americană a alocat de mult timp resurse pentru apărarea Taiwanului, în contextul în care Armata Populară de Eliberare a Chinei își consolidează rapid forțele și organizează exerciții militare mai elaborate în jurul insulei. Xi a dat instrucțiuni Armatei Populare de Eliberare să fie capabilă să cucerească Taiwanul până în 2027, potrivit oficialilor militari și de informații americani, care subliniază că data respectivă nu reprezintă un termen limită pentru o invazie.

„Acesta ar fi exact momentul nepotrivit pentru ca SUA să ia piciorul de pe pedala de accelerație”, a declarat Dan Blumenthal, fost oficial al Pentagonului, care lucrează în prezent la American Enterprise Institute.

Administrația Trump a temperat în mare măsură concurența SUA cu China, în efortul de a ajunge la un acord comercial de anvergură cu Beijingul – relaxând controalele asupra exporturilor de semiconductori de înaltă performanță și refuzând să aplice interdicția impusă de Congres asupra aplicației de social media TikTok. Unele dintre concesii au alarmat membrii primei administrații Trump și legislatorii republicani, care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la sprijinul insuficient acordat apărării Taiwanului, deja suprasolicitată.

Cea mai rapidă modalitate de a fortifica armata Taiwanului este livrarea directă de arme americane, un proces cunoscut sub numele de Presidential Drawdown Authority (PDA). Administrația Biden a aprobat trei astfel de pachete pentru Taiwan în timpul mandatului său, alături de o altă rundă de ajutor militar pe termen lung, în valoare totală de peste 2 miliarde de dolari.

O politică externă americană mai tranzacțională

Trump a promis o politică externă americană mai tranzacțională și nu susține trimiterea de arme fără plată, o preferință manifestată și în cazul Ucrainei. În loc să continue să ofere ajutor în materie de securitate Kievului, președintele a promovat un program în cadrul căruia țările europene ar cumpăra arme americane și le-ar dona apoi armatei ucrainene.

Congresul acordă administrației 1 miliard de dolari pe an pentru a trimite ajutor în materie de securitate către Taiwan, sumă care se resetează la sfârșitul anului fiscal, în septembrie. Administrația Biden a aprobat un pachet de 571 de milioane de dolari cu puțin timp înainte de a părăsi funcția.

Punctul de vedere al administrației Trump este că Taiwanul, care are o economie mare și prosperă, ar trebui să își achiziționeze propriile arme, similar cu țările din Europa – un sentiment împărtășit de unii democrați din Congres.

Într-o întâlnire între oficialii apărării din SUA și Taiwan, care a avut loc luna trecută la Anchorage, părțile au convenit asupra unui pachet masiv de vânzări de arme, au declarat patru persoane familiarizate cu discuțiile. Taiwanul intenționează să plătească pentru noua rundă de arme, care ar putea totaliza miliarde de dolari, prin adoptarea unui proiect de lege suplimentar privind cheltuielile de apărare, care se află în prezent în dezbatere în legislativul său.

Pachetul de ajutor pentru Taiwan

Pachetul ar consta aproape exclusiv din echipamente „asimetrice”, precum drone, rachete și senzori pentru monitorizarea coastelor insulei, au afirmat sursele. Cu toate acestea, livrarea acestor arme de ultimă generație ar putea dura ani de zile. Taipei așteaptă deja arme în valoare de miliarde de dolari, inclusiv avioane de vânătoare F-16 și rachete antinavale Harpoon.

Taiwanul intenționează să cheltuiască 3,3% din PIB-ul său pentru apărare în anul viitor, o cifră pe care a încercat să o crească, întrucât Trump solicită un nivel de referință de 10%. Președintele Lai Ching-te a declarat în august că insula va cheltui 5% din PIB până în 2030.

De ani de zile, guvernul SUA îndeamnă Taiwanul să cumpere mai multe arme ieftine pentru a contracara avantajul masiv al Chinei în ceea ce privește navele, avioanele și rachetele, dar acest lucru va face și mai dificilă atingerea unor creșteri atât de drastice ale cheltuielilor pentru apărare. În timpul primei administrații Trump, SUA au aprobat vânzări de arme către Taiwan în valoare de aproape 20 de miliarde de dolari, cea mai mare parte fiind destinată platformelor scumpe, precum avioanele de vânătoare F-16 și tancurile Abrams.

De la revenirea în funcție, Trump a transmis semnale contradictorii către China și Taiwan — de la declanșarea unui război comercial brusc cu Beijingul în aprilie până la acuzarea Taipeiului de furtul industriei americane de semiconductori. Administrația a anulat întâlnirile dintre înalți oficiali ai apărării din SUA și Taiwan și l-a descurajat pe Lai să efectueze o călătorie planificată la New York și Dallas în august.

Trump a afirmat în repetate rânduri că China nu va invada Taiwanul în timpul mandatului său.

Săptămâna aceasta, administrația a informat în mod informal Congresul cu privire la o potențială vânzare de arme în valoare de 500 de milioane de dolari către Taiwan, potrivit unui asistent al Congresului care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta chestiuni sensibile și a refuzat să specifice echipamentul achiziționat.

Între timp, în ultimele săptămâni, înalți oficiali ai administrației Trump au purtat discuții telefonice cu omologii chinezi, în timp ce președintele se pregătește pentru un potențial summit cu Xi în această toamnă.

Secretarul Apărării Pete Hegseth, care a discutat luna aceasta cu ministrul apărării chinez, amiralul Dong Jun, „a clarificat că Statele Unite nu caută conflictul cu China și nici nu urmăresc schimbarea regimului sau strangularea RPC”, potrivit comunicatului Pentagonului, referindu-se la Republica Populară Chineză.

