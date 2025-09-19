Live TV

Jocul dublu al lui Donald Trump: în timp ce critică China, blochează un pachet de ajutor militar pentru Taiwan

Data publicării:
NATO_CONFERINTE_SUA_ROU_79_INQUAM_Photos_Eduard_Vinatoru
Donald Trump. Foto Inquam Photos / Eduard Vînătoru

Președintele Donald Trump a refuzat să aprobe un pachet de arme pentru Taiwan în această vară, în încercarea sa de a negocia un acord comercial și un potențial summit cu liderul chinez Xi Jinping, arată o investigație washingtonpost.

Președintele Donald Trump a refuzat să aprobe ajutorul militar în valoare de peste 400 de milioane de dolari pentru Taiwan în această vară, în încercarea de a negocia un acord comercial și un potențial summit cu liderul chinez Xi Jinping, potrivit a cinci persoane familiarizate cu această chestiune.

Decizia, care poate fi încă revocată, marchează o schimbare radicală în politica SUA față de insula autonomă pe care China o revendică ca teritoriu propriu, au declarat persoanele respective, care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta deliberările interne.

Două persoane familiarizate cu problema au declarat că pachetul avea o valoare de peste 400 de milioane de dolari și ar fi fost „mai letal” decât rundele anterioare de ajutor acordat Taiwanului, incluzând muniții și drone autonome.

Într-o declarație, un oficial al Casei Albe a afirmat că decizia privind pachetul de ajutor nu a fost încă finalizată. Ambasada neoficială a Taiwanului la Washington a refuzat să comenteze.

Armata americană a alocat de mult timp resurse pentru apărarea Taiwanului, în contextul în care Armata Populară de Eliberare a Chinei își consolidează rapid forțele și organizează exerciții militare mai elaborate în jurul insulei. Xi a dat instrucțiuni Armatei Populare de Eliberare să fie capabilă să cucerească Taiwanul până în 2027, potrivit oficialilor militari și de informații americani, care subliniază că data respectivă nu reprezintă un termen limită pentru o invazie.

„Acesta ar fi exact momentul nepotrivit pentru ca SUA să ia piciorul de pe pedala de accelerație”, a declarat Dan Blumenthal, fost oficial al Pentagonului, care lucrează în prezent la American Enterprise Institute.

Administrația Trump a temperat în mare măsură concurența SUA cu China, în efortul de a ajunge la un acord comercial de anvergură cu Beijingul – relaxând controalele asupra exporturilor de semiconductori de înaltă performanță și refuzând să aplice interdicția impusă de Congres asupra aplicației de social media TikTok. Unele dintre concesii au alarmat membrii primei administrații Trump și legislatorii republicani, care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la sprijinul insuficient acordat apărării Taiwanului, deja suprasolicitată.

Cea mai rapidă modalitate de a fortifica armata Taiwanului este livrarea directă de arme americane, un proces cunoscut sub numele de Presidential Drawdown Authority (PDA). Administrația Biden a aprobat trei astfel de pachete pentru Taiwan în timpul mandatului său, alături de o altă rundă de ajutor militar pe termen lung, în valoare totală de peste 2 miliarde de dolari.

O politică externă americană mai tranzacțională

Trump a promis o politică externă americană mai tranzacțională și nu susține trimiterea de arme fără plată, o preferință manifestată și în cazul Ucrainei. În loc să continue să ofere ajutor în materie de securitate Kievului, președintele a promovat un program în cadrul căruia țările europene ar cumpăra arme americane și le-ar dona apoi armatei ucrainene.

Congresul acordă administrației 1 miliard de dolari pe an pentru a trimite ajutor în materie de securitate către Taiwan, sumă care se resetează la sfârșitul anului fiscal, în septembrie. Administrația Biden a aprobat un pachet de 571 de milioane de dolari cu puțin timp înainte de a părăsi funcția.

Punctul de vedere al administrației Trump este că Taiwanul, care are o economie mare și prosperă, ar trebui să își achiziționeze propriile arme, similar cu țările din Europa – un sentiment împărtășit de unii democrați din Congres.

Într-o întâlnire între oficialii apărării din SUA și Taiwan, care a avut loc luna trecută la Anchorage, părțile au convenit asupra unui pachet masiv de vânzări de arme, au declarat patru persoane familiarizate cu discuțiile. Taiwanul intenționează să plătească pentru noua rundă de arme, care ar putea totaliza miliarde de dolari, prin adoptarea unui proiect de lege suplimentar privind cheltuielile de apărare, care se află în prezent în dezbatere în legislativul său.

Pachetul de ajutor pentru Taiwan

Pachetul ar consta aproape exclusiv din echipamente „asimetrice”, precum drone, rachete și senzori pentru monitorizarea coastelor insulei, au afirmat sursele. Cu toate acestea, livrarea acestor arme de ultimă generație ar putea dura ani de zile. Taipei așteaptă deja arme în valoare de miliarde de dolari, inclusiv avioane de vânătoare F-16 și rachete antinavale Harpoon.

Taiwanul intenționează să cheltuiască 3,3% din PIB-ul său pentru apărare în anul viitor, o cifră pe care a încercat să o crească, întrucât Trump solicită un nivel de referință de 10%. Președintele Lai Ching-te a declarat în august că insula va cheltui 5% din PIB până în 2030.

De ani de zile, guvernul SUA îndeamnă Taiwanul să cumpere mai multe arme ieftine pentru a contracara avantajul masiv al Chinei în ceea ce privește navele, avioanele și rachetele, dar acest lucru va face și mai dificilă atingerea unor creșteri atât de drastice ale cheltuielilor pentru apărare. În timpul primei administrații Trump, SUA au aprobat vânzări de arme către Taiwan în valoare de aproape 20 de miliarde de dolari, cea mai mare parte fiind destinată platformelor scumpe, precum avioanele de vânătoare F-16 și tancurile Abrams.

De la revenirea în funcție, Trump a transmis semnale contradictorii către China și Taiwan — de la declanșarea unui război comercial brusc cu Beijingul în aprilie până la acuzarea Taipeiului de furtul industriei americane de semiconductori. Administrația a anulat întâlnirile dintre înalți oficiali ai apărării din SUA și Taiwan și l-a descurajat pe Lai să efectueze o călătorie planificată la New York și Dallas în august.

Trump a afirmat în repetate rânduri că China nu va invada Taiwanul în timpul mandatului său.

Săptămâna aceasta, administrația a informat în mod informal Congresul cu privire la o potențială vânzare de arme în valoare de 500 de milioane de dolari către Taiwan, potrivit unui asistent al Congresului care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta chestiuni sensibile și a refuzat să specifice echipamentul achiziționat.

Între timp, în ultimele săptămâni, înalți oficiali ai administrației Trump au purtat discuții telefonice cu omologii chinezi, în timp ce președintele se pregătește pentru un potențial summit cu Xi în această toamnă.

Secretarul Apărării Pete Hegseth, care a discutat luna aceasta cu ministrul apărării chinez, amiralul Dong Jun, „a clarificat că Statele Unite nu caută conflictul cu China și nici nu urmăresc schimbarea regimului sau strangularea RPC”, potrivit comunicatului Pentagonului, referindu-se la Republica Populară Chineză.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jan Marsalek in Moscow
1
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
florin barbu la o sedinta
2
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
teodora pana fb
3
Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se...
stadioane in targoviste
4
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii. Explicațiile autorităților
Nicușor Dan.
5
Reacția lui Nicușor Dan după ce CCR i-a admis o sesizare de neconstituționalitate: Voi...
Americanii: ”Simona Halep se confruntă cu dificultăți”
Digi Sport
Americanii: ”Simona Halep se confruntă cu dificultăți”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ilie Bolojan in parlament
Bolojan discută cu reprezentanții marilor magazine despre plafonarea...
photo-collage.png - 2025-08-15T132750.648
Moșteanu: „O parte din români privesc războiul de pe balcon”. E...
drone polonia militari politie
Resturi de rachetă au fost găsite în estul Poloniei, anunţă poliţia...
fruct de avocado
„Avocado mănâncă ei, noi n-avem bani nici de pufuleți”. Reacția unui...
Ultimele știri
Lupta oamenilor lui Trump cu știința: vaccinul contra rujeolei nu mai este recomandat, contrar avizelor medicilor
Elevă de clasa a VII-a, luată cu ambulanța de la cursuri după ce a fumat o ţigară electronică
Surorile lui Maradona rămân fără miliarde de pesos. Acuzațiile aduse lor de către justiția argentiniană
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Trump Bitcoin Statue In Washington., Dc, United States - 17 Sep 2025
Statuie aurită de 3 metri, înfățișându-l pe Trump cu un Bitcoin în mână, instalată în apropiere de Capitoliu
Pope Leo XIV' S Weekly General Audience In Vatican - 17 Sept 2025
Papa Leon spune că este îngrijorat de „anumite lucruri” care se întâmplă în SUA
nava militara venezuela
Demonstraţie de forţă în fața lui Trump: Venezuela lansează exerciţii militare şi îşi expune avioanele de vânătoare ruseşti
Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025
Democraţii propun o lege pentru „protejarea libertăţii de exprimare” amenințate de președintele Trump
Poland closes border
Închiderea frontierei dintre Polonia și Belarus blochează o rută comercială de 25 de miliarde de euro. Shein și Temu, victime
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
S-a schimbat prognoza meteo după formarea vortexului polar! Prima ninsoare din România, mai aproape decât ne...
Fanatik.ro
Mihai Stoica, dezvăluire incredibilă! Cât vorbește cu Gigi Becali într-o zi la telefon: „Ăsta e recordul”
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Ar putea Zeljko Kopic să lucreze cu Gigi Becali patron? Răspunsul surpriză al antrenorului de la Dinamo...
Adevărul
Israelul anunță punerea în funcțiune a unei arme laser capabile să intercepteze drone și rachete. Cost: sub 5...
Playtech
Unde verifici vechimea în muncă dacă firma la care ai lucrat s-a închis. Ce pași trebuie să urmezi
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi Sport
VIDEO Gafă în Champions League! Ce s-a auzit de la boxe în tot stadionul: ”S-au încurcat”
Pro FM
Părinții ei și-au refăcut fiecare viața după divorț. Ce crede Miley Cyrus despre poveștile de dragoste pe...
Film Now
Filmul horror care l-a impresionat chiar și pe Stephen King: „M-a atins complet”. Autorul spune că rar i se...
Adevarul
În epoca dronelor, războiul se mută sub pământ: Cum se pregătesc Ucraina și aliații pentru confruntările...
Newsweek
Guvernul nu are bani să indexeze pensiile. Cheltuie milioane să știe cât timp le mai țin „înghețate”
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Recenzii de 5 stele pentru noul thriller cu Leonardo DiCaprio. „Monumental”, „Filmul anului”, „Excelența, o...
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”