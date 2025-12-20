Live TV

Locotenent-generalul Francis L. Donovan a fost numit de Trump la conducerea Comandamentului American de Sud

Data publicării:
profimedia-1018889635
Lt. Gen. Francis L. Donovan Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a numit în funcţia de comandant al forţelor armate pentru America Latină un general de marină şi forţe speciale în locul unui amiral care, potrivit presei, a criticat atacurile împotriva presupuşilor traficanţi de droguri în largul Venezuelei, informează Agerpres.

Într-un comunicat publicat vineri pe site-ul Pentagonului, ministrul de război, Pete Hegseth, a anunţat că preşedintele american l-a „numit în grad de general pe locotenent-generalul corpului de marină Francis L. Donovan la conducerea Comandamentului American de Sud (SouthCom)”, responsabil pentru America de Sud şi America Centrală.

Ofiţerul superior, a cărui vârstă nu a fost dezvăluită şi a a cărui numire va trebui să fie confirmată de Senat, serveşte în prezent ca adjunct la conducerea comandamentului forţelor speciale americane, potrivit Departamentului de Război.

Francis L. Donovan îi urmează amiralului Alvin Holsey, care anunţase la mijlocul lunii octombrie că va părăsi funcţia pe 12 decembrie pentru a „se pensiona din marină”.

Mai multe media americane au dezvăluit că acesta şi-a exprimat rezerve cu privire la loviturile efectuate de Pentagon împotriva navelor unor presupuşi traficanţi de droguri în Marea Caraibelor şi în Pacific.

Însă nici Holsey şi nici Hegseth nu au oferit vreo explicaţie alta decât plasarea în „retragere” pentru a justifica plecarea sa prematură, la fel ca în cazul multor militari de rang înalt americani înlăturaţi sau care au plecat de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Statele Unite au desfăşurat un important dispozitiv militar în largul Venezuelei şi au lovit ambarcaţiuni ale unor presupuşi traficanţi de droguri. Cel puţin 104 persoane au fost ucise fără ca Washingtonul să fi furnizat vreodată vreo dovadă că bărcile bombardate erau cu adevărat implicate în vreun trafic.

În paralel, preşedintele Donald Trump agită de câteva săptămâni ameninţarea unei intervenţii terestre în Venezuela, unde la putere se află Nicolas Maduro. Într-un interviu joi la postul de televiziune NBC, difuzat vineri seara, preşedintele american a afirmat că nu exclude un război împotriva Caracasului, ameninţat de asemenea cu o blocadă petrolieră.

Editor : B.E.

