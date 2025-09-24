Cel puțin doi deținuți au fost împușcați miercuri dimineață într-un centru al Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA din Dallas, potrivit a doi oficiali ai forțelor de ordine care au cunoștință despre incident.

Un suspect a murit în urma unei răni provocate de o armă de foc, a declarat secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, pe X.

„Detaliile sunt încă în curs de clarificare, dar putem confirma că au existat mai multe victime și decese”, se arată în postarea lui Noem. Motivul împușcăturilor este necunoscut, a spus ea.

Directorul interimar al ICE, Todd Lyons, a declarat miercuri pentru CNN că trei persoane au fost împușcate, toate fiind transportate la spital. El nu a specificat cine erau cele trei persoane.

„Informațiile preliminare indică posibilitatea unui lunetist”, a declarat Lyons.

Angajații ICE, civilii și imigranții reținuți se află, în general, printre cei aflați în cadrul facilității.

Niciun ofițer ICE nu a fost rănit în atacul de miercuri, a declarat miercuri dimineață pentru Fox News Madison Sheahan, director adjunct al Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA.

Împușcăturile de miercuri au marcat cel puțin al treilea caz în care o facilitate ICE sau a Serviciului de Vamă și Protecție a Frontierelor a fost ținta unor focuri de armă în Texas în acest an.

Pe 4 iulie, un grup de atacatori a vizat Centrul de detenție Prairieland, lângă Fort Worth, într-un atac descris de autorități ca fiind coordonat, în urma căruia un ofițer de poliție local a fost împușcat în gât. Ofițerul a supraviețuit, iar peste o duzină de persoane au fost acuzate pentru rolul pe care l-ar fi avut în atac.

Câteva zile mai târziu, un bărbat de 27 de ani, înarmat cu o pușcă și echipament tactic, a fost ucis de poliție după ce a deschis focul asupra unei unități a Poliției de Frontieră din McAllen. Doi ofițeri și un angajat al Poliției de Frontieră au fost răniți, iar între trăgător și forțele de ordine s-au tras zeci de focuri.

În august, forțele de ordine au arestat un bărbat care, potrivit autorităților, susținea că are o bombă în rucsac în aceeași unitate ICE din Dallas care a fost ținta atacului armat de miercuri, a declarat Departamentul Securității Interne.

Editor : A.R.