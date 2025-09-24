Live TV

Video Mai multe persoane au fost împușcate într-un centru de retenție din Dallas

Data publicării:
dallas
Sursa foto: X

Cel puțin doi deținuți au fost împușcați miercuri dimineață într-un centru al Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA din Dallas, potrivit a doi oficiali ai forțelor de ordine care au cunoștință despre incident.

Un suspect a murit în urma unei răni provocate de o armă de foc, a declarat secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, pe X.

„Detaliile sunt încă în curs de clarificare, dar putem confirma că au existat mai multe victime și decese”, se arată în postarea lui Noem. Motivul împușcăturilor este necunoscut, a spus ea.

Directorul interimar al ICE, Todd Lyons, a declarat miercuri pentru CNN că trei persoane au fost împușcate, toate fiind transportate la spital. El nu a specificat cine erau cele trei persoane.

„Informațiile preliminare indică posibilitatea unui lunetist”, a declarat Lyons.

Angajații ICE, civilii și imigranții reținuți se află, în general, printre cei aflați în cadrul facilității.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Niciun ofițer ICE nu a fost rănit în atacul de miercuri, a declarat miercuri dimineață pentru Fox News Madison Sheahan, director adjunct al Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA.

Împușcăturile de miercuri au marcat cel puțin al treilea caz în care o facilitate ICE sau a Serviciului de Vamă și Protecție a Frontierelor a fost ținta unor focuri de armă în Texas în acest an.

Pe 4 iulie, un grup de atacatori a vizat Centrul de detenție Prairieland, lângă Fort Worth, într-un atac descris de autorități ca fiind coordonat, în urma căruia un ofițer de poliție local a fost împușcat în gât. Ofițerul a supraviețuit, iar peste o duzină de persoane au fost acuzate pentru rolul pe care l-ar fi avut în atac.

Câteva zile mai târziu, un bărbat de 27 de ani, înarmat cu o pușcă și echipament tactic, a fost ucis de poliție după ce a deschis focul asupra unei unități a Poliției de Frontieră din McAllen. Doi ofițeri și un angajat al Poliției de Frontieră au fost răniți, iar între trăgător și forțele de ordine s-au tras zeci de focuri.

În august, forțele de ordine au arestat un bărbat care, potrivit autorităților, susținea că are o bombă în rucsac în aceeași unitate ICE din Dallas care a fost ținta atacului armat de miercuri, a declarat Departamentul Securității Interne.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Su-24M rusesc
1
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc...
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen
2
„Cel mai grav atac asupra infrastructurii”. Premierul danez reacționează după ce drone au...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
3
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
fugarul emil ganj
4
Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112...
FFM_6282
5
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
Nepalezii îl caută pe Gigi Becali prin tot Bucureștiul, după ce au auzit ce face milionarul din Pipera
Digi Sport
Nepalezii îl caută pe Gigi Becali prin tot Bucureștiul, după ce au auzit ce face milionarul din Pipera
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
Ilie Bolojan: „Nu mă gândesc la demisie acum. Dacă voi decide să...
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
Premierul Ilie Bolojan, conferință de presă la Palatul Victoria: Am...
Horaţiu Potra
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
cos de cumparaturi
Guvernul prelungește joi plafonarea adaosului la alimente. Bolojan...
Ultimele știri
Companiile din HoReCa se plâng că restaurantele și hotelurile au rămas fără jumătate din clienți. Solicitarea lor către Guvern
Ce se ascunde în spatele mesajului de susținere al lui Trump pentru Ucraina (Reuters)
Bolojan, despre reforma administrativă: Cu tăieri de 10%, am constata că sunt primării și CJ-uri care nu trebuie să facă nicio reducere
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-0377702568
„Trump este rasist, sexist, misogin și islamofob”. Reacția primarului Londrei Sadiq Khan după ce președintele SUA l-a numit „groaznic”
Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului.
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”: „Rusia e mai degrabă un urs adevărat”
Ryan Routh
SUA: Bărbatul care a încercat să-l asasineze pe Trump în septembrie 2024, găsit vinovat. El a încercat să se sinucidă după verdict
ilustrație cu Europa presată din toate părțile de SUA, Rusia și China
Europa riscă să își piardă principalul aliat și să ajungă în vizorul a două superputeri. Dilemele cheie care vor decide viitorul UE
sediul onu
Serviciul Secret din SUA a dejucat un complot care voia să saboteze Adunarea Generală a ONU
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Soare în Balanță - Neptun retrograd în Berbec aduce adevărurile incomode la suprafață. Ce părea...
Cancan
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
Fanatik.ro
Cum a ajuns Ambasada Bangladesh în pragul evacuării: vila istorică de 2,3 milioane euro, scoasă la licitație...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Strategie ca la Arsenal Londra pentru Dani Coman și Bogdan Andone. „Minim 3 ani”. Exclusiv
Adevărul
Vârcolacii, luptătorii din umbră ai lui Hitler. Comandourile care au semănat teroare în rândul Aliaților și a...
Playtech
Ce rol are butonul roșu de pe bancomat. Cum funcționează și ce se întâmplă dacă îl apeși
Digi FM
De ce s-a pocăit actrița Diana Dumitrescu: "Sunt o fiică a Domnului". A renunțat la religia ortodoxă și a...
Digi Sport
Novak Djokovic s-a răzgândit! Decizia luată, la două săptămâni după ce și-a luat familia și s-a mutat în...
Pro FM
Lana Del Rey, adevărul despre operațiile estetice. Ce intervenții și-a făcut artista la nivelul feței
Film Now
Keanu Reeves, cu barbă, într-o zi obișnuită, în NYC. Imaginile, după ce a negat zvonurile despre căsătoria cu...
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră...
Newsweek
Instanța refuză creșterea pensiilor pentru pensionarii cu grupe de muncă. Ce cale de atac mai există
Digi FM
Vremea se schimbă radical în România, anunță șefa ANM. Se vor înregistra temperaturi negative și chiar...
Digi World
"Arca lui Noe", capsula rusească de cercetare Bion-M, a revenit pe Pământ după o lună în spațiu. Care sunt...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Dolph Lundgren, la aproape un an de când a învins cancerul: "A fost o luptă grea. Sunt mai blând cu corpul...
UTV
Lori Harvey, topless în Mexic. Fotografiile cu Damson Idris au reaprins zvonurile despre împăcare