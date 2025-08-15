Mai mulți aliați ai lui Donald Trump, enervați de noile tarife vamale, amenință că vor renunța la avioanele F-35. „Un mare gest obscen”

Mai mulți aliați ai SUA, sătui de ultima rundă de tarife punitive și cereri de cheltuieli ale lui Donald Trump, îl lovesc pe președinte acolo unde îl doare cel mai tare — în avionul său de vânătoare preferat.

Spania, în urma unei dispute cu Washingtonul privind noul obiectiv al NATO de 5% pentru cheltuielile de apărare, a renunțat la achiziția de miliarde de dolari a avionului de vânătoare F-35. Elveția, afectată de tarifele ridicate impuse de SUA, se confruntă cu o presiune crescândă din partea întregului spectru politic pentru a renunța la planurile de achiziționare a propriilor avioane de luptă F-35. Iar India, frustrată de prețurile mai mari impuse de SUA pentru produsele sale, ar fi decis să suspende eforturile de achiziționare a vehiculelor de luptă americane, scrie Politico.

Acțiunile au consecințe

Aceste măsuri – toate luate în ultimele două săptămâni – arată consecințele potențiale ale acțiunilor economice ale lui Trump, care se răsfrâng asupra capitalelor aliate, forțând guvernele să-și reevalueze legăturile de apărare cu Statele Unite. Ele întăresc, de asemenea, temerile industriei americane că această nouă formă de protecționism va declanșa represalii, va pune în pericol vânzările de arme și va eroda dominația Americii ca principal furnizor mondial de apărare.

Deși majoritatea aliaților nu se grăbesc să renunțe la achizițiile planificate de mult timp, acțiunile recente ale celor trei țări arată o rezistență crescândă și unele dintre cele mai concrete reacții negative de până acum la manevrele comerciale globale ale lui Trump.

„Un mare gest obscen”

Tarifele sunt „un mare gest obscen” adresat aliaților pe care SUA îi îndeamnă de ani de zile să cumpere echipamente americane, a declarat Jim Townsend, fost oficial al Pentagonului care a supervizat politica europeană și NATO. „Toate aceste națiuni se simt jignite de Statele Unite.”

Avionul F-35, fabricat de Lockheed Martin, este deosebit de vulnerabil la acest tip de turbulențe economice. Piesele sale provin de la peste 100 de furnizori din întreaga lume, iar comenzile mari din străinătate contribuie la menținerea prețului fiecărui avion la un nivel scăzut. Dacă țările se retrag sau reduc comenzile, costurile cresc pentru toată lumea. Prețul combinat al comenzilor de avioane F-35 ale Spaniei și Elveției a fost de aproximativ 15 miliarde de dolari pentru câteva zeci de avioane fiecare.

Spania

Decizia Spaniei de a renunța la F-35 ar putea direcționa miliarde către Eurofighter Typhoon – fabricat de Regatul Unit, Germania, Italia și Spania – și către Franco-German Future Combat Air System, un sistem de avioane de luptă și drone de ultimă generație, prevăzut pentru anii 2040. Oficialii spanioli au invocat necesitatea suveranității industriale, a unor lanțuri de aprovizionare europene mai puternice și a unor parteneri mai fiabili.

Astfel de măsuri sunt utile și din punct de vedere politic pentru unele țări europene. Răspunsul prim-ministrului spaniol Pedro Sánchez face apel la baza de stânga a guvernului, potrivit unui înalt oficial al UE care a dorit să rămână anonim pentru a discuta dinamica politică sensibilă.

„Pentru Sánchez, este foarte convenabil să joace rolul victimei lui Trump”, a spus persoana respectivă.

Elveția

Acordul elvețian de achiziționare a 36 de avioane F-35 a fost aprobat cu greu în cadrul unui referendum din 2021, cu puțin peste 50% din voturi, iar noile tarife au reaprins disputa politică. Legislatorii elvețieni au insistat să anuleze achiziția atunci când tarifele americane au ajuns la 39%, dar miercuri guvernul și-a reafirmat intenția de a cumpăra avioanele și a dispus o revizuire. O decizie este așteptată în noiembrie. Oficialii elvețieni au declarat că nu pot stabili un preț final, deoarece SUA nu au fost de acord cu unul, lăsând contractul deschis la fluctuații ale inflației, costuri mai mari ale materiilor prime și taxe vamale - care ar putea adăuga până la 1,6 miliarde de dolari.

„Make in Europe”

Pierderea comenzilor din Spania sau chiar din Elveția ar avea un impact imediat redus asupra producției, potrivit unui fost oficial al Pentagonului, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta o chestiune sensibilă. Aceste aeronave nu ar ajunge pe linia de producție mai devreme de un an, iar alți clienți ar putea să le ia locul cu ușurință.

Însă orice pierdere susținută de cumpărători străini ar putea determina creșterea prețurilor pentru întreaga flotă. Acest risc agravează o problemă care afectează deja programul F-35. Oficialii reconstruiesc baza aeriană Büchel din Germania – care găzduiește o parte din misiunea nucleară a țării în cadrul NATO – pentru a găzdui peste trei duzini de avioane F-35. Prețul a crescut de la 1,5 miliarde de dolari la aproape 2,3 miliarde de dolari.

Combinația dintre tarifele și intimidarea publică a lui Trump alimentează, de asemenea, ambițiile continentului de a produce arme „Make in Europe”. Dar mulți oficiali europeni avertizează că, pe termen scurt, industria de apărare a UE este departe de a produce toate armele necesare pentru a înlocui echipamentele fabricate în SUA, ceea ce înseamnă că orice trecere la autosuficiență ar trebui să fie graduală.

India

Repercusiunile ar putea merge mult mai departe de Europa. India, a raportat Reuters, amână achizițiile de arme din SUA, inclusiv vehicule de luptă Stryker și rachete antitanc Javelin, în urma deciziei lui Trump de a dubla tarifele pentru produsele indiene la 50% pentru achizițiile de petrol rusesc. Oficialii indieni au negat raportul ca fiind „fals și fabricat”, dar povestea evidențiază tensiunile crescânde.

Prim-ministrul indian Narendra Modi a răspuns la impunerea tarifelor reafirmând public „parteneriatul strategic special și privilegiat” al Indiei cu Moscova.

Tranzacții cu arme în valoare de miliarde de dolari se află în curs de negociere între guvernul SUA și New Delhi, ceea ce face dificilă retragerea Indiei.

„Am lucrat mai mult de un deceniu pentru a consolida relația noastră cu India”, a declarat fostul secretar al Forțelor Aeriene, Frank Kendall, care a condus Inițiativa pentru tehnologie și comerț în domeniul apărării dintre SUA și India în administrația Obama. „Aplicarea acestor tarife uriașe asupra Indiei va avea un impact foarte negativ asupra relației.”

Însă lanțurile de aprovizionare cu arme sunt complexe și mai nuanțate decât sugerează unele dintre aceste decizii. Acest lucru este valabil în special pentru F-35, un avion de vânătoare de generația a șasea care se remarcă prin caracterul său invizibil, senzorii avansați și versatilitatea sa.

„Chiar dacă va exista o nouă administrație, republicană sau democrată, care dorește să repare toate aceste daune îngrozitoare, va dura mult timp până când se va recâștiga încrederea”, a declarat Richard Aboulafia, director general al AeroDynamic Advisory, o firmă de consultanță din SUA pentru industria de apărare. „Iar aceasta este o industrie bazată pe încredere.”

