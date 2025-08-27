Live TV

Majoritatea americanilor este de acord cu sancţiunile lui Donald Trump împotriva partenerilor comerciali ai Rusiei, arată un sondaj

Data publicării:
profimedia-1029612533
În această fotografie distribuită de agenția de stat rusă Sputnik, președintele SUA Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin pozează pentru fotografii în timpul summitului SUA-Rusia privind Ucraina, la baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska, pe 15 august 2025 Foto: Profimedia

Majoritatea americanilor susţine sancţionarea partenerilor comerciali ai Rusiei, ca mijloc de a exercita presiune asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relevă un nou sondaj Reuters/Ipsos, publicat miercuri.

Sondajul, desfăşurat timp de trei zile şi încheiat duminică, arată că 62% dintre respondenţi sprijină sancţionarea partenerilor comerciali ai Rusiei, o strategie pe care preşedintele american Donald Trump a adoptat-o parţial şi a ameninţat că o va extinde pentru a include şi China.

Rusia şi-a lansat invazia în Ucraina în februarie 2022, declanşând cel mai mare conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial. Peste un milion de persoane au fost ucise sau rănite de ambele părţi, inclusiv mii de civili, în mare parte ucraineni, potrivit analiştilor.

În ultimele săptămâni, Trump a purtat o diplomaţie intensă, întâlnindu-se cu preşedintele rus Vladimir Putin în Alaska, dar până acum nu a reuşit să oprească acest conflict, un obiectiv pe care îl promisese încă din prima zi a mandatului.

Trump, care ar fi declarat că îşi doreşte să câştige Premiul Nobel pentru Pace, a impus deja sancţiuni secundare, sub forma unui tarif de 25% împotriva Indiei, pentru că aceasta a continuat să cumpere petrol rusesc - principala sursă de finanţare a Kremlinului pentru războiul său împotriva Ucrainei -, în efortul său de a pune capăt luptelor.

Preşedintele american a ameninţat, de asemenea, că va impune taxe vamale ridicate Chinei, cel mai mare cumpărător de petrol rusesc, dar şi asupra Turciei, Emiratelor Arabe Unite şi altor ţări care fac comerţ cu Rusia, pentru a intensifica presiunea asupra Moscovei în vederea acceptării unei încetări a focului.

Circa 76% dintre republicanii lui Trump chestionaţi în sondajul Reuters/Ipsos au spus că sprijină sancţiunile împotriva partenerilor comerciali ai Rusiei ca modalitate de a opri războiul, la fel ca şi o majoritate modestă - 58% - dintre democraţi.

Sondajul Reuters/Ipsos a fost realizat în rândul a 1.022 de americani la nivel naţional şi are o marjă de eroare de trei puncte procentuale pentru toţi respondenţii. Pentru republicani şi democraţi, marja de eroare este de şase puncte procentuale.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
1
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc...
razboi
2
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
o persoana are in mana mai multe bancnote
3
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
Avion Iak-52
4
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război...
edl sincron marinescu_00410
5
Ministrul Justiției, prima reacție la protestele judecătorilor din țară: Guvernul...
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
Digi Sport
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
zegrean_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Augustin Zegrean, despre modificările aduse de coaliție în cazul...
N14 GRECIA AMENZI SARITORI IN APA-NO COMM_00139
Amenzi uriașe în Grecia pentru un obicei de vacanță care pune vieți...
militari israelieni cu tancuri
Tancurile israeliene se apropie de orașul Gaza. Ședință-fulger la...
Ana Birchall. Foto: Facebook
O fostă ministră a Justiției critică protestul magistraților...
Ultimele știri
Ministerul Economiei suspendă temporar înscrierile pentru posturile din companiile de stat, după peste 2.000 de CV-uri depuse
Mircea Rednic a fost demis de la Standard Liege, după doar 5 meciuri. În aceeași zi, echipa a anunțat noul antrenor
Reacția Kremlinului după propunerile europene privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
USA and EU flags on a concrete wall. USA and European Union trade and tariffs war
Planul UE de a-i face pe plac lui Donald Trump: va propune eliminarea tarifelor asupra produselor industriale americane (Bloomberg)
Steve Witkoff
Când se va încheia războiul din Fâșia Gaza. Anunțul trimisului special al SUA
trump putin si xi
China respinge ideea de a participa la negocieri cu SUA și Rusia pentru dezarmare nucleară: „Nerezonabil și nerealist”
Lars Lokke Rasmussen, ministrul danez de Finanțe.
Scandal între Danemarca și SUA pe tema Groenlandei. Diplomat american convocat la Copenhaga după suspiciuni de operațiuni de influență
profimedia-1031110344
De la arme, la saci de gunoi: Garda Națională, folosită pentru curățenie la Casa Albă. Imagini cu soldații în veste reflectorizante
Partenerii noștri
Pe Roz
"Regina modei" își acuză fostul iubit de viață dublă cu droguri, amante și prostituate: "M-a folosit pentru...
Cancan
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, David Popovici. Secretul din spatele discursurilor impecabile ale campionului
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Răspunsul oficial al companiei chineze Temu la taxa de 25 de lei impusă de statul român. Cum vor ajunge...
Adevărul
Secretele cvartalelor construite în anii ’50, cartierele „de lux” din comunism. Cum arată după aproape opt...
Playtech
Klaus Iohannis și-a făcut o operație estetică. Un chirurg plastician a explicat schimbările vizibile de pe...
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Americanii au rămas "mască". Așa a apărut Naomi Osaka pe teren, la US Open. "Efectul a fost cel dorit"
Pro FM
Enrique Iglesias, din nou tată, a patra oară, la 50 de ani. Viața de părinte îi priește: "Sunt relaxat acasă...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum încearcă Rusia să câștige de partea sa lumea, dincolo de Occident
Newsweek
Casa de Pensii anunță care pensionari nu mai plătesc CASS chiar dacă au pensia peste 3.000 lei
Digi FM
Părinții ei sunt multimilionari, dar ea a ales simplitatea. Fiica lui Tom Cruise, impresionantă pe străzile...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Soția lui Bruce Willis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: ”Nu mai e omul pe care...
UTV
Donatella Versace, transformare spectaculoasă la 70 de ani. Noul ei look a uimit internetul